 Все ограничения временны и нужны для сохранения жизни людей, не превращайтесь в "оскорбленных детей", - Зеленский. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"В течение этой недели мы ожидаем прибытия не менее 7 самолетов из Китая и Южной Кореи. Они доставят в Украину тест-системы ПЦР и экспресс-тесты, защитные костюмы и аппараты ИВЛ, маски и респираторы. Параллельно мы максимально наращиваем отечественное производство - начинаем изготавливать собственные тест-системы ПЦР, а еще Украина ежедневно выпускает 900 тыс. масок", - сообщил Зеленский.
Президент напомнил, что со вчерашнего дня введены новые ограничения для преодоления коронавируса.
"Наше государство действует настолько жестко, насколько этого требует развитие ситуации. Наши действия абсолютно симметричны с большинством стран Европы и мира. Мы все стоим на страже демократических ценностей и свобод, но есть времена, когда приоритетом становится здоровья и жизни целой нации. Сегодня именно такое время. Давайте не превращаться в оскорбленных детей, которым во время простуды родители запретили есть мороженое. Все ограничения являются лишь временными неудобствами, они важны и нужны для вашей же безопасности ", - подчеркнул Зеленский.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/
Какой дурковатый китаец поедет в Белиз или Уганду? Только не говорите мне, что у них тесные торговые связи с уханьским рыбным рынком...
очень познавательно... там есть оригинал видео
Оно стоит на страже демократических ценностей? ну-ну...
Ни в коем случае не устанавливайте его "дию", а то будете эти ценности на горбу своем носить.
Уже будут через это говно приложение следить за вами. Седня озвучили уже
голобородько, ты бы лучше так просил олигархов - чтобы люди за период карантина не платили коммуналку, нет у людей денег..
А воно, ще булаву отримало.
Парень из народа, ****....
Зелюмпен не ссы.
Оно за вас , адназначна
Ежедневно гробят своё здоровье, не защищаются от вируса, не самоизолируются ...
А потом, спасите-помогите ...
Объявили, что с понедельника введут чрезвычайное положение. Толпы идиотов кинулись покупать гречку и туалетную бумагу. Мы купили два ящика водки. И бейсбольную биту на всякий случай. Вирус не пройдет!
*день второй*
Водка заканчивается слишком быстро. Купили ещё два ящика. Ждём начало карантина.
*день третий*
Кончилась закуска. Пошли в магазин - полки пустые, стоит только кетчуп. Купили кетчуп. Хоть что-то.
*день четвертый*
Потратили последний рулон туалетной бумаги. В магазинах бумаги уже нет. Вспомнили про бесплатные газеты в метро. Пришлось за них драться с другими страждущими. Урвали две газеты. Завтра метро закроют. Ну, ничего! Дома ещё обои бумажные.
*день пятый*
На выходных решили съездить на шашлыки за город. На выездах стоят блок-посты. Проверили температуру и пропустили. На обратном пути остановили и сказали, что город закрыт, внутрь никого не пускают. Пришлось бросить машину и искать обходные пути. Домой вернулись ночью, всё грязные и в колючках.
*день шестой*
Начался карантин. По улицам ходят патрули. Никого не выпускают на улицу. Сделали на подоконнике кормушку, пожертвовали последний хлеб. Зато наелись жареных воробьёв. Жаль голуби ленивые, на наш этаж не залетают.
*день седьмой*
Решили попросить у соседей гречки. Зря что-ли неделю назад биту купили?! Эти буржуи себе такой запас сделали! Пусть делятся! Но сосед оказался умнее, он неделю назад купил ружьё. Пришлось делиться запасом водки.
*день восьмой*
Не понимаю, как китайцы едят этих тараканов? Без водки это совершенно невозможно. А с водкой ничего так.
*день девятый*
Становимся настоящими кулинарами! Из водки, кетчупа и обоев научились делать обед из трёх блюд и компот.
*день десятый*
Ночью прокрались до ближайшего сквера и наломали берёзовых веток. Как я теперь понимаю зайцев! Молодая кора такая вкусная!
*день одинадцатый*
От обоев засорился унитаз (привычка). Днём терпим, по ночам гадим прямо с балкона на припаркованные у дома машины. Надеюсь, после карантина их хозяева решат, что это были птицы.
*день двенадцатый*
Выпили последнюю бутылку водки. Кетчуп и обои тоже кончились. Больше терять нечего. Искали на балконе верёвку, чтоб повеситься, нашли три литра незамерзайки. Поборемся!
*день тринадцатый*
Ура! Объявили об окончании недельного карантина. Все высыпали на улицу, смеялись, посыпали друг друга гречкой, стреляли в воздух и кидали вверх биты. Пришлось, правда, оттирать соседские машины - спалили таки.
*день четырнадцатый*
Утром по радио объявили о начале нового карантина. Месячного...
Продажу земли оформили.
Осталось оформить присоединение к ОРДЛО, и, как только снимут санкции с паРаши карантин будет отменён...
все ограничения важны
Вованєлох42, біжи наЙУХ!
Иван Райли, США
А велика кількість людей втрачають засоби існування, бо живуть від зарплатні до зарплатні й в тебе, падлюка, відкривається рот таке казати...
Бубочка, дай нам наступного разу відповіді на ці питання. Тоді з'явиться хоч якийсь сенс дивитись твої воззванія..
баранамлюдям, пусть делают что хотят, хоть земля очистится от недоумков.
В США проведено более 1,7 миллиона тестов и выявлено более 300 000 инфицированных коронавирусом. Даже в маленьком Израиле проводят 7800 тестов в день, а хотят довести их количемтво до 30 000. В Германии ежедневно делается 23 тысячи тестов, в апреле этот показатель планируют увеличить до 70 тысяч. Понимаете? 23 000 людей тестируются ежедневно. А у нас за все время протестировали 5864 граждан.
Борислав Береза
А если по конкретным вопросам поговорить адекватно, то ситуация такая:
- Дабы не дать во время эпидемии похудеть ворам на шее украинцев - зеленая мразь продажная не вводит чрезвычайное положение. То есть при таком положении - по закону можно брать его босса вонючего тупого бородатого жидовского ублюдка за яйца и выкручивать всё что нужно для борьбы с эпидемией. И не только его . Всех заворованных скотов включая саму ********** зелепуху. Именно поэтому такое положение не вводится. Хотят за счет наших горбов снова проскочить как и в 14-м это делало "заслуженное " порося сраное..
- Все кто был оштрафован на 17 тыс по карантину , наняв за небольшие деньги очень среднего адвоката и в суде сославшись на закон и Конституцию Украины - могут не то что "выминусовать" всё а ещё и раздеть до трусов обвиняющую сторону за моральный ущерб. Как два пальца..! Вообще не вопрос. Данные санкции по которым штрафовали и определения нарушений , возможны по закону ТОЛЬКО при введении чрезвычайного положения а по другому - НИКАК. Мало того - всех мусоров сейчас нужно брать на заметку и фиксировать процессы задержания. В будущем им будет ****** за выполнение заведомо незаконных приказов. И если у них нет мозга это понимать - это никого не интересует. Вот как обстоит если реально ПО ЗАКОНУ.
Я за жёсткие методы для дебилов которые не понимают с чем они играются . До "*********" потому что нашим людям просто без палки видимо не доходит. НО ПО ЗАКОНУ. Пусть **** впрягаются деньгами не только нищие! Хватит уже на них всех ездить!
"Людям, находящимся на самоизоляции и о которых некому позаботиться, разрешено посещать магазины, аптеки и другие места торговли. Но они должны быть размещены на расстоянии не более 2 км от места самоизоляции.
Кроме того, у человека есть возможность обратиться в Управление социальной защиты населения по месту жительства. Приобретением и доставкой продуктов питания и лекарств займутся социальные работники."