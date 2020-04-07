 Зеленский провел кадровые ротации в СНБО

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Марченко Сергея Михайловича - министра финансов Украины; утвердить в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины Хомчака Руслана Борисовича - главнокомандующего Вооруженными Силами Украины", - говорится в документе.

Также из состава СНБО выведен бывший министр финансов Игорь Уманский.

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