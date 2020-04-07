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 Политика Украины
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 Зеленский провел кадровые ротации в СНБО

Президент Владимир Зеленский провел кадровые ротации в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны.

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Марченко Сергея Михайловича - министра финансов Украины; утвердить в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины Хомчака Руслана Борисовича - главнокомандующего Вооруженными Силами Украины", - говорится в документе.

Также из состава СНБО выведен бывший министр финансов Игорь Уманский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сивохо о своем увольнении: "Клеркам из СНБО больше не интересна тема Донбасса"

Источник: https://censor.net.ua/n3187427
 
 
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Зеленскому не стыдно что на его друга Коломойского в Америке выписан ордер на арест? А, Зеля? Кто теперь будет у тебя спонсор?
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на повышение Зеленский провел кадровые ротации в СНБО - Цензор.НЕТ 5317 его каждый таксист в Донецке знает. кроме президента, бухарь знатный.........
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Буба Касторский не спит. Все о державе думает...
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а данилов как? гупярнатор луганской области! цыган сраный..............
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Ротация- буквально "круговое вращение". Так что Сивоха в следующую ротацию прибудет снова!
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Обиженные дети вопят,мороженого требуют.
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Ці всі зміни можна назвати кадровим бардаком.
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Данилов может ответить что там делается В ЗАКРОМАХ РОДИНЫ- госрезерв?

Напомним, что в период с 28 марта по 3 апреля морпортами Украины на экспорт было отгружено 1,02 млн т основных зерновых культур, что на 21% превышает показатель предыдущей недели (845 тыс. т с учетом актуализации данных).
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Правильно.. актерам нужно набираться опыта - а то прошел только год, а многие "слуги народа" имеют только одно "амплуа"......зритель должен верить "ИГРЕ"!!
Зеленский провел кадровые ротации в СНБО - Цензор.НЕТ 778
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Ну яка буде довіра до такої влади коли оманське Брехло їх змінює як в калейдоскопі. МВФ дивиться і думку гадає.
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Зеля, выгоняй коррупционера -главного канцеляриста из Офиса
Как жто может быть : что его папаша живет в раше , а сына допустили к гостайне????
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Кто не кадровый бардак,это гораздо хуже,из РНБО,(впрочем,как из любой другой структуры) делают обыкновенное ни за что не отвечающее дерьмо...
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Ощущение, что он играет в старый польский преферанс, но в колоде только карты дураков.
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У Росії знову закликали політиків ЄС, США і Великої Британії відмовитися від санкцій

Голова комітету Держдуми з міжнародних справ, глава міжнародного громадського фонду "Російський фонд миру" Леонід Слуцький у вівторок закликав політиків ЄС, США, Великої Британії відмовитися від санкцій на фоні пандемії коронавірусу.
Текст звернення опубліковано на сайті фонду, передає УНН.
"Країни Заходу, що називають себе демократичними, застосували різного роду санкції майже щодо третини земної кулі і не мають наміру їх послаблювати навіть на тлі боротьби з коронавірусом. Подібна антигуманна лінія ускладнює отримання якісної медичної допомоги для громадян таких країн, як Іран і Венесуела, а також не сприяє ефективному відновленню національних економік, в тому числі держав Європейського континенту", - йдеться в заяві Слуцького.
Він згадав провал на майданчику Генасамблеї ООН декларації РФ щодо відмови від односторонніх санкцій, який заблокували США, Євросоюз і Велика Британія.
"Як глава Російського фонду миру і Голова Комітету Державної Думи РФ з міжнародних справ я звертаюся до всіх розсудливих політиків в керівництві Європейського Союзу, США, Великої Британії, провідних міжнародних і міжпарламентських організацій із закликом відмовитися від деструктивної санкційної політики", - наголосив Слуцький.
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"СНБО превратили в посмешище с клоунами", - замсекретаря СНБО Кривонос30.11.19/СНБО служит не Украине. Служит Коломойскому, влезшему в Украину израильскому глисту.
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