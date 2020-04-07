EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Общество, Здоровье
  337  15
Материалы по теме:
Все про:карантин (2527) COVID-19 (3312) коронавирус (1923)

 Органы власти приобрели медицинского оборудования и материалов на 950 млн грн, - Шмыгаль

Органы государственной власти на всех уровнях через Prozorro приобрели необходимые для борьбы с COVID-19 товары на сумму 954 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный Фейсбук премьер-министра Украины дениса Шмыгаля.

В сообщении отмечается: "Больше всего закупались:

▶ ️ медицинское оборудование (в частности аппараты ИВЛ, пульсоксиметры, мониторы пациента и т.п.) - 190,15 млн грн;

▶ ️ медицинские материалы (в частности перчатки, защитные маски, респираторы, изоляционные костюмы и т.п.) - 147,12 млн грн;

▶ ️ оборудования для анестезии и реанимации (в частности кислородные концентраторы) - 116,04 млн грн.

Это значительная сумма, однако ее явно недостаточно для того, чтобы полностью реализовать шаги правительства и Президента по борьбе с Коронавирусная угрозой. Верховная Рада поддержать # БюджетНадзвичайноїСитуации, чтобы мы могли запустить Фонд борьбы с COVID-19 и его последствиями в размере 97,1 млрд грн".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Перед пиком заболеваемости коронавирусом призываю не нарушать условия карантина, - Степанов. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3187426
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сказано же органы власти приобрели. Вы же не власть, с чего бы вам?
 показать весь комментарий
 
 
на Испанию гум помощь пойдет? за бабло конечно.
 показать весь комментарий
 
 
этим скотам уже не верит никто.............
 показать весь комментарий
 
 
Органы власти закупили для своих
"органов" и "членов" власти...
 показать весь комментарий
 
 
Судя как медработники развечивали вашу брехню о готовности и наличии средств, то и это очередное колебание воздуха.
 показать весь комментарий
 
Рівне, поліклініка вул. Драгоманова.. жодних масок і захисних засобів.. народ валить з питаннями.. сімейні йдуть за свій рахунок... міська лікарня перекидає працівників до поліклініки бо звільняє місце для ймовірно хворих на коронавірус.. короче ДУПА!
 показать весь комментарий
 
Где это все блин???!!!

То, что покупали частные спонсоры, давно на местах.
То, на чем постоянно пиарится ЗЕбанарий, есть только на голубых экранах телеков у зебилов.
 показать весь комментарий
 
Советы больного врача, который не относился к пандемии серьезно:

https://www.pravmir.ru/koronavirus-vplotnuyu-podoshel-k-kazhdomu-iz-vas-sovety-bolnogo-vracha-kotoryj-ne-otnosilsya-k-pandemii-serezno/
 показать весь комментарий
 
Стационары переполнены, врачи работают на износ. И падают. Как упал я. Падают сильнее меня, как множество моих коллег, находящихся сейчас в больницах с двухсторонними пневмониями на кислородной поддержке.
Прошу вас, проявите благоразумие и не выходите лишний раз из дома!
COVID-19 обладает высоченной контагиозностью.
Пусть, так называемым аэрозольным путем, при чихании и кашле, он улетает недалеко, не более, чем на 1 метр, ибо сам по себе обладает тяжёлым весом. Но он осаживается на поверхностях и ждёт. Ждет вашего прикосновения. Ждёт, когда потом вы почешете носик или глазик. И он обязательно дождется.
Посмотрите на катастрофическую ситуацию в Европе - развитые и цивилизованные страны: Италия, Испания, Франция, Англия…
Посмотрите на количество погибших. И поймите наконец, что нас ждёт практически тоже самое..
И самое интересное: в свете последних событий, развеян миф, что коронавирус тяжело поражает лишь пожилых людей с кучей хронических заболеваний. Это не так! Сейчас основная масса пациентов в тяжёлом состоянии - это возрастная группа от 30 до 50 лет.
Но мы… Но ВЫ можете ещё это остановить!
COVID-19 обладает ужасным свойством - практически молниеносно вызывать тяжелейшие двусторонние пневмонии с вовлечением всех сегментов легких, острый респираторный дистресс синдром.
Лечение таких патологий очень тяжёлое и длительное. Да и в случае успешного разрешения этих пневмоний, слишком велик шанс дальнейшей инвалидизации..
Я ни в коем случае не пугаю вас, друзья мои! Ещё полтора месяца назад я лично не относился к этой пандемии серьёзно.. Скажу честно, относился даже с некоторой иронией. Но последние несколько недель заставили кардинально изменить свое мнение.
Что я могу посоветовать как врач и как пациент? Повторю уже крылатую фразу - не выходите без надобности из дома.
Регулярно мойте руки с мылом, пользуйтесь антисептиками на спиртовой основе.
Надевайте маски в магазинах, транспорте и в любых общественных помещениях.
Не трогайте руками лицо. Вот вообще не трогайте. Да, тяжело. Но вы не трогайте.
Обрабатывайте свои гаджеты дезинфицирующими растворами по несколько раз в день.
Как бы ни было смешно - но пользуйтесь резиновыми перчатками.. В тех же магазинах и общественных местах.
А при появлении первых симптомов заболевания, как правило, высокой температуры, сухого кашля - незамедлительно обращайтесь к врачу!
Берегите себя и близких, будьте благоразумны.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх