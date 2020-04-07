 Органы власти приобрели медицинского оборудования и материалов на 950 млн грн, - Шмыгаль

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный Фейсбук премьер-министра Украины дениса Шмыгаля.
В сообщении отмечается: "Больше всего закупались:
▶ ️ медицинское оборудование (в частности аппараты ИВЛ, пульсоксиметры, мониторы пациента и т.п.) - 190,15 млн грн;
▶ ️ медицинские материалы (в частности перчатки, защитные маски, респираторы, изоляционные костюмы и т.п.) - 147,12 млн грн;
▶ ️ оборудования для анестезии и реанимации (в частности кислородные концентраторы) - 116,04 млн грн.
Это значительная сумма, однако ее явно недостаточно для того, чтобы полностью реализовать шаги правительства и Президента по борьбе с Коронавирусная угрозой. Верховная Рада поддержать # БюджетНадзвичайноїСитуации, чтобы мы могли запустить Фонд борьбы с COVID-19 и его последствиями в размере 97,1 млрд грн".
"органов" и "членов" власти...
https://www.pravmir.ru/paczient-s-toboj-razgovarivaet-a-legkih-u-nego-uzhe-net-vrach-iz-filatovskoj-o-bolnyh-koronavirusom-i-smenah-bez-pereryva/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr
Соблюдайте карантин!
То, что покупали частные спонсоры, давно на местах.
То, на чем постоянно пиарится ЗЕбанарий, есть только на голубых экранах телеков у зебилов.
▶ ️ медицинское оборудование (в частности аппараты ИВЛ, пульсоксиметры, мониторы пациента и т.п.) - 190,15 млн грн;
▶ ️ медицинские материалы (в частности перчатки, защитные маски, респираторы, изоляционные костюмы и т.п.) - 147,12 млн грн;
▶ ️ оборудования для анестезии и реанимации (в частности кислородные концентраторы) - 116,04 млн грн. Источник: https://censor.net.ua/n3187426
https://www.pravmir.ru/koronavirus-vplotnuyu-podoshel-k-kazhdomu-iz-vas-sovety-bolnogo-vracha-kotoryj-ne-otnosilsya-k-pandemii-serezno/
Прошу вас, проявите благоразумие и не выходите лишний раз из дома!
COVID-19 обладает высоченной контагиозностью.
Пусть, так называемым аэрозольным путем, при чихании и кашле, он улетает недалеко, не более, чем на 1 метр, ибо сам по себе обладает тяжёлым весом. Но он осаживается на поверхностях и ждёт. Ждет вашего прикосновения. Ждёт, когда потом вы почешете носик или глазик. И он обязательно дождется.
Посмотрите на катастрофическую ситуацию в Европе - развитые и цивилизованные страны: Италия, Испания, Франция, Англия…
Посмотрите на количество погибших. И поймите наконец, что нас ждёт практически тоже самое..
И самое интересное: в свете последних событий, развеян миф, что коронавирус тяжело поражает лишь пожилых людей с кучей хронических заболеваний. Это не так! Сейчас основная масса пациентов в тяжёлом состоянии - это возрастная группа от 30 до 50 лет.
Но мы… Но ВЫ можете ещё это остановить!
COVID-19 обладает ужасным свойством - практически молниеносно вызывать тяжелейшие двусторонние пневмонии с вовлечением всех сегментов легких, острый респираторный дистресс синдром.
Лечение таких патологий очень тяжёлое и длительное. Да и в случае успешного разрешения этих пневмоний, слишком велик шанс дальнейшей инвалидизации..
Я ни в коем случае не пугаю вас, друзья мои! Ещё полтора месяца назад я лично не относился к этой пандемии серьёзно.. Скажу честно, относился даже с некоторой иронией. Но последние несколько недель заставили кардинально изменить свое мнение.
Что я могу посоветовать как врач и как пациент? Повторю уже крылатую фразу - не выходите без надобности из дома.
Регулярно мойте руки с мылом, пользуйтесь антисептиками на спиртовой основе.
Надевайте маски в магазинах, транспорте и в любых общественных помещениях.
Не трогайте руками лицо. Вот вообще не трогайте. Да, тяжело. Но вы не трогайте.
Обрабатывайте свои гаджеты дезинфицирующими растворами по несколько раз в день.
Как бы ни было смешно - но пользуйтесь резиновыми перчатками.. В тех же магазинах и общественных местах.
А при появлении первых симптомов заболевания, как правило, высокой температуры, сухого кашля - незамедлительно обращайтесь к врачу!
Берегите себя и близких, будьте благоразумны.