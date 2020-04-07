 "Не оправдал доверия" - председатель правления "Укрзализныци" Марчек будет уволен после двух месяцев работы, - Криклий

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время онлайн-пресс конференции, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ТСН.

"В "Укрзализныце" есть и.о. главы компании. Но, к сожалению, он не оправдал доверия и его ближайшее время будет уволен. Это вопрос нескольких дней", - сказал он.

По словам Криклия, через введенный карантин в связи с распространением пандемии коронавируса конкурс на должность руководителя "Укрзализныци" будет приостановлен, поскольку не все могут сейчас пройти собеседование.

Также министр сообщил, что после карантина будет объявлен новый конкурс на должность главы Администрации морских портов Украины.

"Сейчас в АМПУ есть исполняющий обязанности. Сейчас проводится конкурс на должность главы АМПУ. Но думаю, уже после карантина будет проводиться новый конкурс. Уже дважды возникали сомнения к кандидатам об их порядочности и принадлежности к тем или иным группам", - сказал он.

Напомним, 29 января правительство уволило главу "Укрзализныци" Кравцова. Его обвиняли засилье коррупции в области грузовых перевозок. Временно исполняющим обязанности председателя правления "Укрзализныци" назначили члена правления компании Желько Марчека.

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