EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Экономика, Общество
  1687  52
Все про:Укрзализныця (1858) Криклий (121) Желько Марчек (2)

 "Не оправдал доверия" - председатель правления "Укрзализныци" Марчек будет уволен после двух месяцев работы, - Криклий

Исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Желько Марчек будет уволен со своей должности.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время онлайн-пресс конференции, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ТСН.

"В "Укрзализныце"  есть и.о. главы компании. Но, к сожалению, он не оправдал доверия и его ближайшее время будет уволен. Это вопрос нескольких дней", - сказал он.

По словам Криклия, через введенный карантин в связи с распространением пандемии коронавируса конкурс на должность руководителя "Укрзализныци" будет приостановлен, поскольку не все могут сейчас пройти собеседование.

Также министр сообщил, что после карантина будет объявлен новый конкурс на должность главы Администрации морских портов Украины.

"Сейчас в АМПУ есть исполняющий обязанности. Сейчас проводится конкурс на должность главы АМПУ. Но думаю, уже после карантина будет проводиться новый конкурс. Уже дважды возникали сомнения к кандидатам об их порядочности и принадлежности к тем или иным группам", - сказал он.

Напомним, 29 января правительство уволило главу "Укрзализныци" Кравцова. Его обвиняли засилье коррупции в области грузовых перевозок. Временно исполняющим обязанности председателя правления "Укрзализныци" назначили члена правления компании Желько Марчека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за коронавируса "Укрзализныця" получит до 10 млрд грн. убытков за первую половину 2020 года

Источник: https://censor.net.ua/n3187422
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Эта оправдала?
Валерия Витальевна Шкаброва.24 годика,не лошица.Новый член наблюдательного совета Укрзализныци,год назад закончила НАУ,представитель государства для обеспечения заключения гражданско-правовых договоров.С зарплатой 160 тысяч. Соответствующий приказ подписал Владислав Криклий.

"Не оправдал доверия" - председатель правления "Укрзализныци" Марчек будет уволен после двух месяцев работы, - Криклий - Цензор.НЕТ 5377
 показать весь комментарий
 
 
Скорее родители насосали. У этой в 24 года еще клиентура не та.
 показать весь комментарий
 
 
не, ну если судить чисто визуально - то ниче так самочка..... но 160 тыс грн не стоит - лучше б врачам платили достойно !
 показать весь комментарий
 
 
ну вот что ЭТО? что оно наблюдает, может шось у ширингн?
 показать весь комментарий
 
 
Зачем мелочиться? Тут целый **********-говнокомандующий доверия не оправдал...
 показать весь комментарий
 
 
От пороха ну совсем нет отличия, и да я не зелябот, а так ржал как ему порох проигрывает и понимал шо меняем шило на мыло
 показать весь комментарий
 
 
Ну давай сравним. Порошенко купил за счет своего фонда 70 тысяч защитных костюмов для врачей и раздал бесплатно. Сколько зэлупень купила и раздала? Именно купила и раздала, а не сп#@дила и продала.
 показать весь комментарий
 
 
а давай уточним.. за счет фонда, наворованных у украинского народа денег
 показать весь комментарий
 
 
зэлупа за год ******* (читай рассовал по "карманам") практически всё, что было на счетах казначейства. Почему он не смог на эти украденные деньги купить хотя бы 70 тыс защитных костюмов для врачей?
 показать весь комментарий
 
 
Ты ответь - зэлупа оправдал твоё за него голосование? Пороха посадил? Краденым поделился?
 показать весь комментарий
 
 
Давай докази, що Порох вкрав. Чи ти пиз...брехло зєлєпупенське?
 показать весь комментарий
 
Я с с дурачками принципиально не спорю, если ума нет то его за 70 защитных костюмов не купишь, хотя да порошенко талантливый вор, но жадность фраера сгубила
 показать весь комментарий
 
 
Я заметил, что зелебобики практически не спорят со своим зэлупой Им оно сцыт в глаза, а они - "божья роса" "Не оправдал доверия" - председатель правления "Укрзализныци" Марчек будет уволен после двух месяцев работы, - Криклий - Цензор.НЕТ 4063
 показать весь комментарий
 
 
Мне от петюни ни хрена не надо. Вор он, петин холоп.
 показать весь комментарий
 
Так речь о зэлупе - ты ж за него голосовал. "Не оправдал доверия" - председатель правления "Укрзализныци" Марчек будет уволен после двух месяцев работы, - Криклий - Цензор.НЕТ 3171
 показать весь комментарий
 
Так народ его уже поменял , на президентских выборах в прошлом году .
 показать весь комментарий
 
 
Слабак. Из тебя стрелочник, как из г@вна пуля.
 показать весь комментарий
 
Это же Свинарчуки делали из г@вна бронежилеты .
 показать весь комментарий
 
 
И шо - зэлупа их посадил? Нет - закрыл все дела по бронежилетам за отсутствием состава преступления.
 показать весь комментарий
 
Зато ЗЕбанарии в набсовет зачетную соску всунули. Могла бы Премьер-паласе оказывать эскорт-услуги. Ан нет - из института сразу в набсовет Укрзализныци.
"Не оправдал доверия" - председатель правления "Укрзализныци" Марчек будет уволен после двух месяцев работы, - Криклий - Цензор.НЕТ 7466
 показать весь комментарий
 
 
мне эта кадровая чехерда коземанды напоминает схему отжима квартиры. быстрая перепродажа и уже на третьем шаге хер чего докажешь и раскопаешь
 показать весь комментарий
 
 
А я предупреждал,что это шулера и мошенники,обманщики,и обыкновенные казнокрады!!!
 показать весь комментарий
 
 
А пес за продажу земли проголосовали.
 показать весь комментарий
 
 
КАК и я когда выбирали кравчука кучму оранжевого, Яныка пороха зеля, хоч прикол извсех презиков меньше всего у власти был Яныка, только тихо это гостайна
 показать весь комментарий
 
А якщо усі СН не виправдали довіри?
 показать весь комментарий
 
 
Майданить или очко перед Аваковым сжалось, ты галимый провокатор
 показать весь комментарий
 
 
не шуми с ним.. стучит быстрее дятла.. улетишь на 3 дня
 показать весь комментарий
 
 
Да это тело известное бутусовский стукач, тут правды никто не любит, сборище прапогандонов
 показать весь комментарий
 
 
ИДи на майдан ссыкун, ты же власти не доверяешь
 показать весь комментарий
 
О о) кому же интересно, Ермак продал дожность?))) Скоро узнаем.
 показать весь комментарий
 
 
а як там молода сосалка криклия призначена в наглядову раду оправдує??
 показать весь комментарий
 
 
Это что такого за 2 месяца он должен был сделать? А точно уже в конфессию не передают немцам. Так как популярно объяснили сколько милиардов гривен не смогут украсть.
 показать весь комментарий
 
 
"не оправдал высокого доверия товарисча ка- гоох какого харошего человека"
 показать весь комментарий
 
криклий, как проводил собеседование один или группой?
 показать весь комментарий
 
не оправдал высокое воровское доверие ...
 показать весь комментарий
 
 
Эта классическая сцена относится не только к Гончаруку, но и ко всему выводку зебилов:
"Не оправдал доверия" - председатель правления "Укрзализныци" Марчек будет уволен после двух месяцев работы, - Криклий - Цензор.НЕТ 9589
 показать весь комментарий
 
 
интересно, криклииха знает про это назначение?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх