 С начала суток враг четырежды нарушал режим прекращения огня, в том числе обстреляв гражданский автомобиль, пострадавших нет, - пресс-центр ОС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстреливал позиции ВСУ вблизи Марьинки (из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия) и Опытного (из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия).
"Также, пренебрегая правилами Международного гуманитарного права, оккупанты совершили коварный обстрел гражданского автомобиля рядом с населенным пунктом Красногоровка. С помощью беспилотного летательного аппарата враг сбросил гранату ВОГ-17 рядом с транспортным средством одного из отечественных центральных телеканалов. К счастью, никто из журналистов и военнослужащих не пострадал", - отмечается в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг выпустил по окрестностям Новотошковского семь мин калибра 120 мм.
В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Отмечается, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. На всех трех участках разведения ситуация остается стабильной и соблюдается режим "Тишина".
Случаев заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, подчеркивают в пресс-центре.
Напомним, 6 апреля вооруженные формирования РФ осуществили восемь обстрелов позиций Объединенных сил, четыре из которых - с применением минометов 120- и 82-мм калибра, которые согласно минским договоренностям должны быть удалены от линии разграничения. Потерь за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов среди украинских защитников не было. При этом подразделения украинских сил ранили одного российского оккупанта.
7 апреля российские террористы целенаправленно обстреляли автомобиль с журналистами телеканала "Украина".
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля