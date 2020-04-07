 Двое полицейских, собиравших ежемесячно по 20 тыс. грн "дани" с автоперевозчиков, задержаны на Луганщине, - ГБР. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкойн на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, во время патрулирования правоохранители систематически создавали искусственные проблемы для автоперевозчиков на дорогах Луганской области. За право беспрепятственного осуществления грузовых и пассажирских перевозок полицейские требовали и получали от водителей ежемесячную "дань".

Правоохранители установили сумму платы за каждое автотранспортное средство в размере 1 тыс грн, которую автоперевозчики должны были платить до 5 числа каждого месяца. Дополнительно, за 1 тыс грн с авто, правоохранители обещали "решать проблемы" с соответствующими государственными органами в случае превышения нормированного загрузки автотранспортных средств. Сумма ежемесячной "дани" достигала около 20 тыс грн.





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7 апреля полицейских задержали после получения части ежемесячного транша в сумме 14 тыс грн в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.





Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении, отстранениеи их от занимаемых должности и избрании в отношении них меры пресечения. В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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