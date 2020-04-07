 Цены на газ для населения будут падать как минимум до начала лета, - Нафтогаз

Об этом сообщают в пресс-службе компании, передает Цензор.НЕТ.
"Рыночные колебания неизбежно влияют на цену газа в Украине, в том числе, для населения. Нафтогаз ожидает продолжения удешевления газа минимум до начала лета", - говорится в сообщении.
Падение цен на газ Нафтогаз объясняет несколькими факторами, в частности теплой зимой, рекордными объемами газа в подземных хранилищах как в Европе, так и в Украине, а также падением цен на нефть и пандемией коронавируса.
"Европейский рынок газа перенасыщен. Потребление сократилось, а газа очень много. В последние месяцы в этих факторов добавилось еще и замедление мировой экономики из-за эпидемии коронавируса и последующий карантин", - сообщают в Нафтогазе.
Нафтогаз снизил цены на газ для населения в марте на 14% - до 3,4 гривны за кубометр (без НДС и расходов на транспортировку). В феврале цена на газ для населения снизилась на 15% по сравнению с январем.
"Энергетическая отрасль и сфера предоставления жилищно-коммунальных услуг находятся без профессионального управления и без согласованных действий для обеспечения их бесперебойной работы, и поэтому оказались на грани катастрофы. Если немедленно не решить накопившиеся проблемы - будем иметь непоправимые последствия для экономики страны и общества. На фоне вызовов, стоящих перед Украиной из-за распространения коронавирусной болезни, коллапс энергетической отрасли, который все стремительней углубляется, ставит под угрозу предоставление населению нашей страны не только качественных коммунальных услуг, а вообще способность предоставления таких услуг, как электроэнергия, природный газ, холодная и горячая вода, водоотведение..."
або українською мовою 64,3 USD за 1000 кубів 1,7 за куб ...без доставки з амстердама роттердата та папуа нової гвінеї ...українського газу в Україні немає ...є марсіянський