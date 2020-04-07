 Цены на газ для населения будут падать как минимум до начала лета, - Нафтогаз

Об этом сообщают в пресс-службе компании, передает Цензор.НЕТ.

"Рыночные колебания неизбежно влияют на цену газа в Украине, в том числе, для населения. Нафтогаз ожидает продолжения удешевления газа минимум до начала лета", - говорится в сообщении.

Падение цен на газ Нафтогаз объясняет несколькими факторами, в частности теплой зимой, рекордными объемами газа в подземных хранилищах как в Европе, так и в Украине, а также падением цен на нефть и пандемией коронавируса.

"Европейский рынок газа перенасыщен. Потребление сократилось, а газа очень много. В последние месяцы в этих факторов добавилось еще и замедление мировой экономики из-за эпидемии коронавируса и последующий карантин", - сообщают в Нафтогазе.

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Нафтогаз снизил цены на газ для населения в марте на 14% - до 3,4 гривны за кубометр (без НДС и расходов на транспортировку). В феврале цена на газ для населения снизилась на 15% по сравнению с январем.







