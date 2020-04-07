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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Газ (9299) Газпром (3023) Нафтогаз (2880)

 Цены на газ для населения будут падать как минимум до начала лета, - Нафтогаз

В Нафтогазе прогнозируют продолжение падения рыночных цен на газ и, как следствие, цен на газ для нужд населения, до начала лета 2020 года.

Об этом сообщают в пресс-службе компании, передает Цензор.НЕТ.

"Рыночные колебания неизбежно влияют на цену газа в Украине, в том числе, для населения. Нафтогаз ожидает продолжения удешевления газа минимум до начала лета", - говорится в сообщении.

Падение цен на газ Нафтогаз объясняет несколькими факторами, в частности теплой зимой, рекордными объемами газа в подземных хранилищах как в Европе, так и в Украине, а также падением цен на нефть и пандемией коронавируса.

"Европейский рынок газа перенасыщен. Потребление сократилось, а газа очень много. В последние месяцы в этих факторов добавилось еще и замедление мировой экономики из-за эпидемии коронавируса и последующий карантин", - сообщают в Нафтогазе.

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Нафтогаз снизил цены на газ для населения в марте на 14% - до 3,4 гривны за кубометр (без НДС и расходов на транспортировку). В феврале цена на газ для населения снизилась на 15% по сравнению с январем.

Цены на газ для населения будут падать как минимум до начала лета, - Нафтогаз 01
Цены на газ для населения будут падать как минимум до начала лета, - Нафтогаз 02
Цены на газ для населения будут падать как минимум до начала лета, - Нафтогаз 03
Цены на газ для населения будут падать как минимум до начала лета, - Нафтогаз 04

Источник: https://censor.net.ua/n3187415
 
   
 Топ комментарии
 
Цена упала в 10 раз, снизим на 2 копейки.
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Шоб ты не сомневался. Считают.
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А доплачивать за потребленный газ когда будут?? Зебилье об этом мечтает..и по этой причине избрало осла и зеленое стадо...
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НУ ДА КОНЕЧНО! ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН ЗАКОНЧИЛСЯ ТЕПЕРЬ МОЖНО И В ДОБРОГО ДЯДЮ ПОИГРАТЬ! НЕУЖЕЛИ СЧИТАЮТ ВСЕХ ДЕБИЛАМИ!!
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и результаты голосования год назад говорят, что считают обоснованно
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А доплачивать за потребленный газ когда будут?? Зебилье об этом мечтает..и по этой причине избрало осла и зеленое стадо...
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тебе не будут.. но если прилепишь подорожник ко лбу и вирус на лбу прихлопнешь и позеленеешь немного=)
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Дурко отпетое, петя с кролем поднял цены на газ в 5 раз. Но а зюзя конечно поц.
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да кому на хер нужно, цена 5-6 кубов на летний месяц
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А может намекает что будет расти цена на транспортировку! Газ не нужен (лето) теперь все будут платить за трубы!!
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Цена упала в 10 раз, снизим на 2 копейки.
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За те минулого разу зідрали за опалення будь здоров, а свистіли що буде менше. Шобло оманського Брехуна.
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Такое себе падение , честно скажем - никакое ...
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Падать расти а относительно чего?Кто скажет реальную цену добытого в Украине газа?
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Про це спитайте ТЮ, бо саме вона підписала меморандум з МВФ де є пункт про зрівняння ціни на газ внутрішного видобутку з ціною імпортного.
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нельзя такое спрашивать , ато роттердам +++ наступит. и винницкое мыролюбство, его породившее.
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Любая международная договоренность имеет свой срок после чего договор или анулируется или продолжается.А срок ротердамскому договору уже истек и не продолжен.
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Энергетическая отрасль Украины стоит на грани катастрофы - Кучеренко обратился к руководству страны - Этот фактор может стать «черным лебедем» для общества, экономики и власти нашей страны…
"Энергетическая отрасль и сфера предоставления жилищно-коммунальных услуг находятся без профессионального управления и без согласованных действий для обеспечения их бесперебойной работы, и поэтому оказались на грани катастрофы. Если немедленно не решить накопившиеся проблемы - будем иметь непоправимые последствия для экономики страны и общества. На фоне вызовов, стоящих перед Украиной из-за распространения коронавирусной болезни, коллапс энергетической отрасли, который все стремительней углубляется, ставит под угрозу предоставление населению нашей страны не только качественных коммунальных услуг, а вообще способность предоставления таких услуг, как электроэнергия, природный газ, холодная и горячая вода, водоотведение..."
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А где эта грань катастрофы когда в министерстве энергетики только зарплаты по полмилиона это реально?А в то время для оплаты энергоносителей людям приходится платить до 60 процентов от заработной платы.Так где эта ***** ГРАНЬ?
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В мае будет дефолт, и об этом говорят все и я на 1000 % верю...кста на зарплату бюджетникам есть всего 12% от необходимой суммы и брать негде..
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А что думаете что выделеные МВФ деньги помогут Украине?Эти деньги раздадут в поддержку банкам которые в свою очередь раздадут кредиты под гарантию Украины.Вот и получится как неделю назад из закрытыми шахтами Ахметова кредиты взял шахты закрыл а возвращать кредит обязаго государство.Все кто берет МВШные кредиты берет не под заставу своего имущества а под гарантии Украины вот и выходит что страна из-за них в дупе.
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Гнусавый хочет менять Витренко за подготовку иска к Газпрому. Боится, что Газпром обанкротится и ермака будет нечем кормить?
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Какая приятная новость! Кацландия может засунуть свой газ обратно в .....недра!
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а когда упавшую цену заложат в космическую на отопление? разве оно не зависит от цены на газ? почему не снизили цену самой Гигакаллории? а бросали как кость какие-то мифические (без расчетов и обоснования) скидки (кто сколько захотел)
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Теперь моя платежка за ДОСТАВКУ газа будет и ЛЕТОМ....И сумма не хилая...Лапшу вешают на уши...но люди то понимают что их ОБМАНЫВАЮТ и кидают.
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а ведь до карантина находились дураки, которые хотели собакой за газ заплатить
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как звать собаку Путина ты надеюсь знаешь?
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В новостях цены на газ падают, а в платежках растут.
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...Natural Gas1.817 USD 1 MMBtu = 28.263682 m3 of natural gas at defined temperature and pressure.
або українською мовою 64,3 USD за 1000 кубів 1,7 за куб ...без доставки з амстердама роттердата та папуа нової гвінеї ...українського газу в Україні немає ...є марсіянський
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Да уж, ни порох ни зеля к сожалению не знают экономики. Порох тырил, зеля популист а капитал маркса не удосужился никто из них прочитать
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и зачем он написал "Манфест".. а у нас с этим строго.. не подходит
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паралельно с падением численности самого населения.
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бедный коболев .просто обнищает за лето ..но на зиму 7 шкур снимут
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