 Каждый гражданин Украины уже заплатил 17 тыс грн бывшим владельцам банков, - Милованов

Об этом на своей старнице в Фейсбук заявил экс-министр экономики Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ.

"16 тыс. - это количество поправок к "антиколомойскому закону". Закон должен защитить государство и налогоплательщиков от возвращения банков, которые обанкротились, бывшим владельцам.

17 тыс. грн - это сумма, которую уже заплатил каждый из нас бывшим владельцам банков. Напомню, что государство потратило около 300 млрд грн чтобы спасти банковскую систему и покрыть потери нанесенные бывшими владельцами и менеджментом банков. Сумму 17 тыс грн получаем, если разделим все потери государства (300 млрд потерь) на количество людей в Украине, которые могут работать (17,4 млн людей в рабочей силе)", - написал экс-чиновник.

По мнению Милованова, 16 тыс поправок - это законодательный мусор и неуважение к демократии в Украине. "Единственная цель такого количества поправок - отсрочить или, лучше, сделать невозможным принятие этого законопроекта", - подчеркивает он.

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Напомним, что законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка. При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.

Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда. Законопроект получил название "антиколомойского", так как он существенно усложнит возможные попытки Игоря Коломойского вернуть национализированный в 2016 году Приватбанк или получить компенсацию за него.

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