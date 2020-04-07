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 Политика Украины, Экономика
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Все про:банки (1703) законопроект (2374) поправки (52) Милованов Тимофей (188)

 Каждый гражданин Украины уже заплатил 17 тыс грн бывшим владельцам банков, - Милованов

Народные депутаты подали 16 тыс. поправок к "антиколомойскому законопроекту", в то время как каждый гражданин Украины уже заплатил 17 тыс грн бывшим владельцам банков.

Об этом на своей старнице в Фейсбук заявил экс-министр экономики Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ.

"16 тыс. - это количество поправок к "антиколомойскому закону". Закон должен защитить государство и налогоплательщиков от возвращения банков, которые обанкротились, бывшим владельцам.

17 тыс. грн - это сумма, которую уже заплатил каждый из нас бывшим владельцам банков. Напомню, что государство потратило около 300 млрд грн чтобы спасти банковскую систему и покрыть потери нанесенные бывшими владельцами и менеджментом банков. Сумму 17 тыс грн получаем, если разделим все потери государства (300 млрд потерь) на количество людей в Украине, которые могут работать (17,4 млн людей в рабочей силе)", - написал экс-чиновник.

По мнению Милованова, 16 тыс поправок - это законодательный мусор и неуважение к демократии в Украине. "Единственная цель такого количества поправок - отсрочить или, лучше, сделать невозможным принятие этого законопроекта", - подчеркивает он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не банкир и не имею личного мнения, что должен получить Коломойский, а что нет. Но закон не должен противоречить Конституции, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк, подавшая 1689 правок

Напомним, что законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка. При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.

Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда. Законопроект получил название "антиколомойского", так как он существенно усложнит возможные попытки Игоря Коломойского вернуть национализированный в 2016 году Приватбанк или получить компенсацию за него.

Каждый гражданин Украины уже заплатил 17 тыс грн бывшим владельцам банков, - Милованов 01

Также читайте: Рассмотрение правок к "антиКоломойскому" законопроекту займет год, на содержание ВР за это время потратится около 2 млрд грн, - "слуга народа" Мариковский

Источник: https://censor.net.ua/n3187409
 
   
 Топ комментарии
 
какая магическая цифра. все хотят мои 17 тыщ. пусть попробуют отобрать... Каждый гражданин Украины уже заплатил 17 тыс грн бывшим владельцам банков, - Милованов - Цензор.НЕТ 2180
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Они сделают это незаметно для Вас.
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Как -то стало забываться, что эта погань Поляков, подавший больше 6000 поправок к антиКаломомойскому закону о банках и скотыняка и скотыняка Василевская-Смаглюк (1500 поправок), пролезли в Раду от слуг уродов, т.е. сама зеленая шмаркля несет ответственность перед обществом за торпедирование этого закона.
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какая магическая цифра. все хотят мои 17 тыщ. пусть попробуют отобрать... Каждый гражданин Украины уже заплатил 17 тыс грн бывшим владельцам банков, - Милованов - Цензор.НЕТ 2180
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Они сделают это незаметно для Вас.
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Правильно, кто-то гречкой запасается и туалетной бумагой, а кто-то патронами)
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Моя фамилия слишком известна, чтобы произносить её вслух. (с)
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Ты хочешь фамилию Коломойского? Но он ведь только икона, тогда от действий ставленицы Потрошенка Гонтаревой пострадали десятки банков и тысячи ни в чем не повинных вкладчиков. И почему закон называют антиколомойским? Он махрово антиукраинский, т.к. выводит Нацбанк, как структуру МВФ из под юрисдикции украинского законодательства. Россия сейчас делает наоборот, они возвращают свою ФРС в лоно державы, а мы просто отдаём свои финансы западу.
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Дело не в фамилиях а в том что эти люди обанкротили кучу банков и вкладчиков но те кто брал там кредиты обязаны их выплачивать существует банк или нет но вкладчикам так никто утративших ими денег так и не выплачивает.
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"эти люди" ЛЕРКА ... ПАРАШЕНКО ... ще називати ?
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Твою Наросію я крутив на трембіті проти різби, як цеглину на пляшці. Каждый гражданин Украины уже заплатил 17 тыс грн бывшим владельцам банков, - Милованов - Цензор.НЕТ 4544
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Твоя паРаша достала уже всіх зі своїм лоном.
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Ця технологія була обкатана ще риганалами.
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Это гонтарева и гройсман напечатали ОВГЗ и влили в госбанк. А сколько всего ОВГЗ они напечатали?
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В этой истории особенно умиляют проценты.
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А ДБР и вся зекоМанда нашли только пару запятых не там поставленных. Докажи-те)
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Просто соросята в теме, оформлено тоже не абы как, да и Западу надо по сути не эти долговые бумажки, а подконтрольная Украина с подконтрольной верхушкой власти. Ими и поощряется разграбление и вывоз капиталов на запад.
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украинцы ничего не печатали и не решали печатать ОВГЗ или нет.
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Ну и что. На данный момент, каждый житель страны должен 2500$ МВФ, и с радостью хотят быть должными ещё больше.
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Я потеряла свои деньги в Дельте. Почему его не докапитализировали? Почему после этого я должна была спасти и приумножить вклады тех, кто держал свои деньги в Привате? Каждый гражданин Украины уже заплатил 17 тыс грн бывшим владельцам банков, - Милованов - Цензор.НЕТ 8977
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Как -то стало забываться, что эта погань Поляков, подавший больше 6000 поправок к антиКаломомойскому закону о банках и скотыняка и скотыняка Василевская-Смаглюк (1500 поправок), пролезли в Раду от слуг уродов, т.е. сама зеленая шмаркля несет ответственность перед обществом за торпедирование этого закона.
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Холуйки Коломойского, в столь тяжелый для страны час, объявили войну украинскому народу! А это значит, что эти ничтожества не могут представлять народ в парламенте и должны немедленно быть из него изгнаны и судимы вместе со своим хозяином за измену своему народу!
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1. В законе компенсация предусмотрена.
2.Бывшие владельцы плохие! Каждый гражданин Украины уже заплатил 17 тыс грн бывшим владельцам банков, - Милованов - Цензор.НЕТ 943 Бывшие владельцы не такие как Коля. Каждый гражданин Украины уже заплатил 17 тыс грн бывшим владельцам банков, - Милованов - Цензор.НЕТ 943 Спасителям прям ничего не досталось... Каждый гражданин Украины уже заплатил 17 тыс грн бывшим владельцам банков, - Милованов - Цензор.НЕТ 7634
3.https://finance.i.ua/ Чистили-чистили чистильщики, они же спасители, а если глянуть? А шо это там за банки валютой барыжат??? Как-то с половину из них простой обыватель и названий таких не слышал... Каждый гражданин Украины уже заплатил 17 тыс грн бывшим владельцам банков, - Милованов - Цензор.НЕТ 6724 А шо ж это за банки??? Обнальщики. Откуда они взялись? Каждый гражданин Украины уже заплатил 17 тыс грн бывшим владельцам банков, - Милованов - Цензор.НЕТ 3480 Ведь спасители вычищали всё как могли! Та ещё со времён Януковича некоторые остались...
4."При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены."
Это шедевр! Юридический шедевр! Неплохо было бы принять такие законы для всех сфер бизнеса: шоколадной, металлургической, торговой и т.д. Тогда инвесторы к нам толпами повалят, спотыкаясь!!!
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Как всегда. Чтобы спасти деньги олигофренов власть решила собрать деньги с простых украинцев
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Хто ж дозволив Бені так легко вивести 2,5 млрд. дол. з України. Коли навіть на 10 тис. тоді потрібен був дозвіл НБУ? Випадкого не "рятівник нації" Педро?
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Коломойский и Боголюбов проиграли в Верховном суде Великобритании по делу "ПриватБанка".
"В решении, вынесенном 6 апреля 2020 года Верховный суд подтвердил, что в удовлетворении ходатайств о разрешении на обжалование должно быть отказано. Верховный суд также обязал г-на Коломойского, г-на Боголюбова и компании возместить расходы, понесенные "ПриватБанком" в связи с их неудачными ходатайствами".
"Таким образом, иск Банка в дальнейшем будет рассматриваться по существу в Высоком суде Лондона. Банк уверен, что в конечном счете ему удастся возместить более 3 млрд долл. США, которые требуются в производствах". https://censor.net.ua/n3187276

ПриватБанк подав новий позов до суду Кіпру з метою відшкодування збитків у розмірі 5,5 млрд дол. США у зв'язку зі схемами, які мають усі ознаки шахрайства і відмивання коштів та які було реалізовано його колишніми власниками - паном Ігорем Коломойським та паном Генадієм Боголюбовим, одним із колишніх посадових осіб - Тімуром Новіковим, та двома кіпрськими компаніями - PrimeCap (Cyprus) Limited та Duxton Holdings Limited. https://censor.net.ua/ua/news/3186727/*********************************************************************************************************
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