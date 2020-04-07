 Каждый гражданин Украины уже заплатил 17 тыс грн бывшим владельцам банков, - Милованов

Об этом на своей старнице в Фейсбук заявил экс-министр экономики Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ.
"16 тыс. - это количество поправок к "антиколомойскому закону". Закон должен защитить государство и налогоплательщиков от возвращения банков, которые обанкротились, бывшим владельцам.
17 тыс. грн - это сумма, которую уже заплатил каждый из нас бывшим владельцам банков. Напомню, что государство потратило около 300 млрд грн чтобы спасти банковскую систему и покрыть потери нанесенные бывшими владельцами и менеджментом банков. Сумму 17 тыс грн получаем, если разделим все потери государства (300 млрд потерь) на количество людей в Украине, которые могут работать (17,4 млн людей в рабочей силе)", - написал экс-чиновник.
По мнению Милованова, 16 тыс поправок - это законодательный мусор и неуважение к демократии в Украине. "Единственная цель такого количества поправок - отсрочить или, лучше, сделать невозможным принятие этого законопроекта", - подчеркивает он.
Напомним, что законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка. При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.
Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда. Законопроект получил название "антиколомойского", так как он существенно усложнит возможные попытки Игоря Коломойского вернуть национализированный в 2016 году Приватбанк или получить компенсацию за него.
2.Бывшие владельцы плохие! Бывшие владельцы не такие как Коля. Спасителям прям ничего не досталось...
3.https://finance.i.ua/ Чистили-чистили чистильщики, они же спасители, а если глянуть? А шо это там за банки валютой барыжат??? Как-то с половину из них простой обыватель и названий таких не слышал... А шо ж это за банки??? Обнальщики. Откуда они взялись? Ведь спасители вычищали всё как могли! Та ещё со времён Януковича некоторые остались...
4."При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены."
Это шедевр! Юридический шедевр! Неплохо было бы принять такие законы для всех сфер бизнеса: шоколадной, металлургической, торговой и т.д. Тогда инвесторы к нам толпами повалят, спотыкаясь!!!
"В решении, вынесенном 6 апреля 2020 года Верховный суд подтвердил, что в удовлетворении ходатайств о разрешении на обжалование должно быть отказано. Верховный суд также обязал г-на Коломойского, г-на Боголюбова и компании возместить расходы, понесенные "ПриватБанком" в связи с их неудачными ходатайствами".
"Таким образом, иск Банка в дальнейшем будет рассматриваться по существу в Высоком суде Лондона. Банк уверен, что в конечном счете ему удастся возместить более 3 млрд долл. США, которые требуются в производствах". https://censor.net.ua/n3187276
ПриватБанк подав новий позов до суду Кіпру з метою відшкодування збитків у розмірі 5,5 млрд дол. США у зв'язку зі схемами, які мають усі ознаки шахрайства і відмивання коштів та які було реалізовано його колишніми власниками - паном Ігорем Коломойським та паном Генадієм Боголюбовим, одним із колишніх посадових осіб - Тімуром Новіковим, та двома кіпрськими компаніями - PrimeCap (Cyprus) Limited та Duxton Holdings Limited. https://censor.net.ua/ua/news/3186727/*********************************************************************************************************