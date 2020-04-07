 Для восстановления прежнего авиатрафика после карантина в Украине понадобится около двух лет, - Криклий

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Наши прогнозы: если в июне понемногу начнем восстанавливаться, то к концу года выйдем примерно на половину того пассажиропотока, который был раньше. Но вообще авиация инерционная. Поэтому мы где-то полтора-два года будем возвращаться к ориентировочно тому трафику пассажиров, к которому пришли", - рассказал он.
Криклий отметил, что в планах - обеспечить финансовую способность госпредприятий и аэропортов для их работы и скорейшего восстановления после карантина.
При этом он добавил, что "спасать каждое предприятие - украинского бюджета не хватит", поэтому для их поддержки нужны программы.
Из Лейпцига на 2-е уже купил.
Предыдущий билет, за который вернули деньги, был на 22 апреля, перед этим - на 3-е.
Оно и недорого , и для здоровья полезней .
Или на ишачке .
Всё равно , денег на большее у простых украинцев ещё долго не будет ...
На сегодняшний день суточное обеспечение полётов Евроконтролем снизилось на 76 процентов по сравнению с февралём 2020 года. На уровне 75 процентов сохраняются грузовые перевозки. Куда Вы летать там собрались? Кто там что прибирать собрался? МАУ и так уже реально труп. А не будет смердячего МАУ, то хоть остальные вздохнут свободно. Хоть нормальные европейские компании зайдут в Украину и заработает программа свободного неба. Первый и основной тормоз развития авиации Украины это коломойский со своим МАУ!
Авиакомпании будут резать самолеты и уперто не летать?
Откажутся от прибыли?
Надо срочно заплатить Коломойскому компенсацию за потери МАУ (это при том, что билеты они не возвращают).
Тому будуть "рятувати" тільки бєнін МАУ.