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 Для восстановления прежнего авиатрафика после карантина в Украине понадобится около двух лет, - Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что украинской авиации понадобится около 2 лет для восстановления прежнего трафика после карантина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Наши прогнозы: если в июне понемногу начнем восстанавливаться, то к концу года выйдем примерно на половину того пассажиропотока, который был раньше. Но вообще авиация инерционная. Поэтому мы где-то полтора-два года будем возвращаться к ориентировочно тому трафику пассажиров, к которому пришли", - рассказал он.

Криклий отметил, что в планах - обеспечить финансовую способность госпредприятий и аэропортов для их работы и скорейшего восстановления после карантина.

При этом он добавил, что "спасать каждое предприятие - украинского бюджета не хватит", поэтому для их поддержки нужны программы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аэропорт "Львов" запустил программу международных грузовых авиаперевозок, - Криклий

Источник: https://censor.net.ua/n3187408
 
 
 Топ комментарии
 
Прощай лоукосты короче, летать будет только МАУ.
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... в заднице..а не в трафике! На 76 процентов меньше февраля!
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В этом вся суть этой дебиловатой власти: одни махом бестолково все зачеркнуть, чтоб потом 15 лет восстанавливаться.
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ну кто будет летать в Украину где вирус ходит
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А что так? Рынок делить по-новому будут?
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Прощай лоукосты короче, летать будет только МАУ.
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Wizz Air продает билеты на 1 мая из Киева.
Из Лейпцига на 2-е уже купил.
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Я думаю это такие себе пробные закидоны, как вода в Крым и подобное.
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Они продают уже третий раз с перерывом на две недели, все ждут, когда закончится этот бардак.
Предыдущий билет, за который вернули деньги, был на 22 апреля, перед этим - на 3-е.
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это пусть олигархи (вместе с беней) рыдают, никакой бюджетной "поддержки" им не давать!
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Он предлагает помомочь всем, даже тем, кто не летает. Это ваша проблема, что не протестовали, что повышали цены в 10 раз в разгар эпидемии.
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В этом вся суть этой дебиловатой власти: одни махом бестолково все зачеркнуть, чтоб потом 15 лет восстанавливаться.
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Пешочком , пешочком нужно .
Оно и недорого , и для здоровья полезней .
Или на ишачке .
Всё равно , денег на большее у простых украинцев ещё долго не будет ...
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По данным Флайтрадара ни одна страна мира не прекратила воздушные перевозки кроме Украины.Видимо кто-то просто хотел прибрать к своим рукам весь гражданский аерофлот в Украине вот и прервали все заключенные контракты а теперь потребуется время для скупки у разоренных владельцев самолетов и заключения новых контрактов на перевозки.Вот и оценивают все это в два года.
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Посмотрите флайтрадар 24,Европа вся в трафике
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... в заднице..а не в трафике! На 76 процентов меньше февраля!
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..откройте свой ФР и посмотрите Стамбул новый. Где в час до 50 самолётов на прибытие..убытие!!! Три сейчас всего.....)))))
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То призрак коронавируса мигрирует! Для восстановления прежнего авиатрафика после карантина в Украине понадобится около двух лет, - Криклий - Цензор.НЕТ 9472
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Прекратили пассажирские перевозки Румыния, Венгрия, Словакия, Сербия. На 80 процентов сократили перевозки Турция, Франция, Польша.... Прежде чем что то писать, надо знать! Самолёт , что пролетает над Румынией не значит, что это румынский самолёт.
На сегодняшний день суточное обеспечение полётов Евроконтролем снизилось на 76 процентов по сравнению с февралём 2020 года. На уровне 75 процентов сохраняются грузовые перевозки. Куда Вы летать там собрались? Кто там что прибирать собрался? МАУ и так уже реально труп. А не будет смердячего МАУ, то хоть остальные вздохнут свободно. Хоть нормальные европейские компании зайдут в Украину и заработает программа свободного неба. Первый и основной тормоз развития авиации Украины это коломойский со своим МАУ!
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В последнее время SkyUp стал №1, куда не глянь везде они лезут, и в Китай и в Италию. Наверное нехило занесли кому надо
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Полнейшая чепуха.
Авиакомпании будут резать самолеты и уперто не летать?
Откажутся от прибыли?
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Ой всьо!!!
Надо срочно заплатить Коломойскому компенсацию за потери МАУ (это при том, что билеты они не возвращают).
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"спасать каждое предприятие - украинского бюджета не хватит",Источник: https://censor.net.ua/n3187408

Тому будуть "рятувати" тільки бєнін МАУ.
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