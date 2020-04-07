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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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 Ермак солгал президенту, что уголовные производства против меня возбуждены давно, - "слуга народа" Лерос

Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос заявил, что глава офиса президента Ермак солгал, заявив, что дела на Лероса "открыты давно".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Лерос отметил: "Уважаемые народные депутаты, я обещал, что разоблачу любую ложь Ермака, поэтому прошу ознакомится.

На фракции депутаты спросили у Ермака почему он мне мстит уголовными делами, на что он вам всем соврал при президенте, что дела открыты на меня давно.

А теперь факты:

19 марта 2020

выходит мое интервью "Слуга народа" Гео Лерос: "Признание террористов и сдача национальных интересов для нашей партии неприемлемы",

20 марта 2020
меня за это интервью увольняют с должности советника президента. В этот же день глава офиса даёт команду СБУ нарыть на меня что угодно и открыть дела.

24 марта 2020
старший лейтенант СБУ Михайло Ляхович пишет рапорт своему начальнику с бредовыми обвинениями по муралам 2016 года!

25 марта 2020
письмо из СБУ уходит в ДБР.

26 марта 2020
ДБР отправляет уведомление Генеральному прокуратору.

И вуаля, можно за депутатом вести слежку, заставлять ходить на допросы, как на работу и постепенно делать послушным!

Но со мной вы не угадали, я знаю все и про всех. Перед тем, как делать лживые заявления, подумайте о последствиях.

Это касается и вас, госпожа Венедиктова.

Уважаемые депутаты, сегодня так поступают со мной, а завтра это будет с вами. Документы прилагаю".

Ермак солгал президенту, что уголовные производства против меня возбуждены давно, - слуга народа Лерос 01
Ермак солгал президенту, что уголовные производства против меня возбуждены давно, - слуга народа Лерос 02
Ермак солгал президенту, что уголовные производства против меня возбуждены давно, - слуга народа Лерос 03
Ермак солгал президенту, что уголовные производства против меня возбуждены давно, - слуга народа Лерос 04
Ермак солгал президенту, что уголовные производства против меня возбуждены давно, - слуга народа Лерос 05
Ермак солгал президенту, что уголовные производства против меня возбуждены давно, - слуга народа Лерос 06

Источник: https://censor.net.ua/n3187405
 
   
 Топ комментарии
 
Кловану можно любую дичь втирать. Кокаинозависимые легко поддаются внушению.
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Прикольно. Ермак (это такой чувак, который от имени Украины какие-то там дела по Донбасу с рашей решает) является патологическим лжецом! Да не, не может быть..
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евреи детей не крестят. кумовей у них нет.
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А от Парашенко хрестить.. Туму є різні.. Євреї я приміром... Теж є кумом у знайомої єврейки.. Похресник Міша (Мошеах)
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І мій похресник вже був обрізаний на момент хрещення.. Тому це таке
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Зате в них є "нужниє люді" , з якими вони підтримують блатні ( від слова блат) відносини .
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Кловану можно любую дичь втирать. Кокаинозависимые легко поддаются внушению.
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Прикольно. Ермак (это такой чувак, который от имени Украины какие-то там дела по Донбасу с рашей решает) является патологическим лжецом! Да не, не может быть..
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Кто должен представлять Украину и решать от её имени?
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Представлять Украину в Минске назначен Кучма.
И уж никак представлять государство не может заведующий канцелярией, его дело бумага, скрепки, чистота в офисе и другие чисто обслуживающие функции по обеспечению работы офиса.
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Твой план по приращению войны озвуч. Пиз\деть все горазды, вот делать пока ещё не научились за 29 лет нерабства.
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"по приращению войны" - кацапчик чисто по Фрейду обмовився
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Щось більше скидається на те , що Єрмак приглядує за Зелебенею і керує цим безграмотним невігласом ...
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Я завидую, уверенности цигана в бессмертности.
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Да они все там ...здят,как дышат.Во главе с преЗЕком.
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ненуашо...вполне себе давно- послезавтра три дня будет...
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Честный политик это как голодный повар - нонсенс.
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Ну, Юрий Бутусов давай не подведи нас! Ждем интервью с Лео.
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"порушено" Чи
"відкриті"?
"Збрехав президенту" чи
"при президентові"?
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Вот где-то давно , в школьные годы мы уже проходили подобную формулу навязанную холопам : « Царь хороший, бояре плохие» .
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Поражает, что зеленский молчит и еще больше этим раздражает народ!
Вова, карантин не будет вечный! Не получится спрятаться, ты сейчас очень плохо выглядишь со сторны, как страус, спрятанной головой в песке! Не зли народ, прийми решение по Ермаку и ко!
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Тому й мовчить , що сам доручив Єрмаку підписати путлеру папірці ( чи не про них домовлявся в Омані з головним ФСБешником ерефії ? ) .
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Что Вы хотите от этого болвана? Он на что-то влияет???
Можно подумать, что он имеет какую-то власть. Он может только с бумажки читать про вирус.
Большего ему не доверяют.
Вся зеленая банда должна понять, что они слишком много накосячили и пора исправлять ошибки. Зельц - последний человек в этой банде. Во всяком случае по принятию решений.
Но они все при нем, пока оно называется ************...Это - да.
Я так думаю...
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"Обіцяв... викрию брехню ..
Депутати запитали... ...він відповів..."
Дєццкій сад... блд...
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ОЮ давно не было известий от Курехяна Геворга Багратовича (Лероса, то есть).
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Возможно, мы еще поставим прижизненный памятник Курехяну Геворгу Багратовичу!!!
Всё к этому идет.
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Это не ермак солгал зельцу, это зельц лжет всем напропалую, неужели не понятно?
И такую же лживую мразоту назначает на госдолжности, одна венедиктова чего стоит, как шокин и ярема вместе взятые(луценко и парашенка пока, правда, вне конкуренции).
зельц - коллаборант, предатель и коррупционер, к нему бесполезно взывать для выяснения правды, пан Лерос.
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Зеленський міцно сидить на гачку в путлера . Коли Зеля про щось таємно радився ( а , може , отримував інструкції ? ) в Омані з головним ФСБешником путлера , в Ірані , через територію якого мав повертатися наш преЗедент , ерефськими ракетами , з ерефського "Буку" було збито український пасажирський авіалайнер з пасажирами на борту . Путлер тиснув на Зелебеню і лякав його ( іншої причини збивати цивільний літак я не бачу ) ? У всякому разі Зеленський настільки перелякався долі Качинського , що різко почав здавати Україну путлеру , для чого йому й знадобився Єрмак . Нехай хоч хтось мене переконає , що зроблені мною висновки з огляду на ці події помилкові ( якби це було помилкою , то Єрмак не займав би до цього часу державну посаду , отримуючи з бюджету зарплату , а давно б вже сидів би і давав би свідчення СБУ ) .
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А Лерос этот крутой чувак, хотя по виду так не скажешь.
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Долго ещё этот Ермак будет пакостить Украине ??? Прямо какой-то еврейский базар
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Щось більше скидається на те , що Єрмак приглядує за Зелебенею і керує цим безграмотним невігласом ...
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Дай Бог здоровья Леросу и его помощнику!
Возможно, это единственный человек, которого эта зеленая банда боится, и они не позволят себе сдать интересы Украины в Минске.
Этот Дермак - вообще лишний человек в Украине. А возле государственных тайн - подавно!
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