 Ермак солгал президенту, что уголовные производства против меня возбуждены давно, - "слуга народа" Лерос

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Лерос отметил: "Уважаемые народные депутаты, я обещал, что разоблачу любую ложь Ермака, поэтому прошу ознакомится.
На фракции депутаты спросили у Ермака почему он мне мстит уголовными делами, на что он вам всем соврал при президенте, что дела открыты на меня давно.
А теперь факты:
19 марта 2020
выходит мое интервью "Слуга народа" Гео Лерос: "Признание террористов и сдача национальных интересов для нашей партии неприемлемы",
20 марта 2020
меня за это интервью увольняют с должности советника президента. В этот же день глава офиса даёт команду СБУ нарыть на меня что угодно и открыть дела.
24 марта 2020
старший лейтенант СБУ Михайло Ляхович пишет рапорт своему начальнику с бредовыми обвинениями по муралам 2016 года!
25 марта 2020
письмо из СБУ уходит в ДБР.
26 марта 2020
ДБР отправляет уведомление Генеральному прокуратору.
И вуаля, можно за депутатом вести слежку, заставлять ходить на допросы, как на работу и постепенно делать послушным!
Но со мной вы не угадали, я знаю все и про всех. Перед тем, как делать лживые заявления, подумайте о последствиях.
Это касается и вас, госпожа Венедиктова.
Уважаемые депутаты, сегодня так поступают со мной, а завтра это будет с вами. Документы прилагаю".
И уж никак представлять государство не может заведующий канцелярией, его дело бумага, скрепки, чистота в офисе и другие чисто обслуживающие функции по обеспечению работы офиса.
"відкриті"?
"Збрехав президенту" чи
"при президентові"?
Вова, карантин не будет вечный! Не получится спрятаться, ты сейчас очень плохо выглядишь со сторны, как страус, спрятанной головой в песке! Не зли народ, прийми решение по Ермаку и ко!
Можно подумать, что он имеет какую-то власть. Он может только с бумажки читать про вирус.
Большего ему не доверяют.
Вся зеленая банда должна понять, что они слишком много накосячили и пора исправлять ошибки. Зельц - последний человек в этой банде. Во всяком случае по принятию решений.
Но они все при нем, пока оно называется ************...Это - да.
Я так думаю...
Депутати запитали... ...він відповів..."
Дєццкій сад... блд...
Всё к этому идет.
И такую же лживую мразоту назначает на госдолжности, одна венедиктова чего стоит, как шокин и ярема вместе взятые(луценко и парашенка пока, правда, вне конкуренции).
зельц - коллаборант, предатель и коррупционер, к нему бесполезно взывать для выяснения правды, пан Лерос.
Возможно, это единственный человек, которого эта зеленая банда боится, и они не позволят себе сдать интересы Украины в Минске.
Этот Дермак - вообще лишний человек в Украине. А возле государственных тайн - подавно!