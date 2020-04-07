 Не обсуждал с Зеленским "антиКоломойский законопроект". Люди выбрали свой путь - это путь в никуда, - Коломойский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ".

"Я бы назвал этот закон не "антиКоломойским", а антиукраинским. Торговля суверенитетом и Конституцией за 30 серебренников, правда, очень дорогих", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос журналистов, выступает ли Коломойский за дефолт, олигарх ответил: "Я за реструктуризацию долгов".

Также, по его словам, с Президентом Владимиром Зеленским он не обсуждал этот законопроект: "Вообще не обсуждал. Люди выбрали свой путь, это путь в никуда, что показал опыт предшественников: Яценюка, Порошенко, Гройсмана и Гончарука".

Кроме того, Коломойский заявил, что не знаком с внефракционным нардепом Антоном Поляковым, подавшим 6 тысяч правок к законопроекту.

Напомним, 30 марта Верховная Рада Украины приняла законопроект №2571-д "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" в первом чтении.

Законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка.

Позже стало известно, что народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д.

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