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 Политика Украины
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 Не обсуждал с Зеленским "антиКоломойский законопроект". Люди выбрали свой путь - это путь в никуда, - Коломойский

Олигарх Игорь Коломойский назвал законопроект о банках не "антиКоломойским", а "антиукраинским".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ".

"Я бы назвал этот закон не "антиКоломойским", а антиукраинским. Торговля суверенитетом и Конституцией за 30 серебренников, правда, очень дорогих", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос журналистов, выступает ли Коломойский за дефолт, олигарх ответил: "Я за реструктуризацию долгов".

Также, по его словам, с Президентом Владимиром Зеленским он не обсуждал этот законопроект: "Вообще не обсуждал. Люди выбрали свой путь, это путь в никуда, что показал опыт предшественников: Яценюка, Порошенко, Гройсмана и Гончарука".

Кроме того, Коломойский заявил, что не знаком с внефракционным нардепом Антоном Поляковым, подавшим 6 тысяч правок к законопроекту.

Напомним, 30 марта Верховная Рада Украины приняла законопроект №2571-д "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" в первом чтении.

Законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка.

Позже стало известно, что народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чтобы подать 6033 правок к "антиКоломойскому" законопроекту нардеп Поляков должен был готовить по одной каждые 2 минуты 7 дней и ночей без перерыва, - Лещенко

Источник: https://censor.net.ua/n3187402
 
   
 Топ комментарии
 
Беня отдай деньги Украинского Народа Не обсуждал с Зеленским "антиКоломойский законопроект". Люди выбрали свой путь - это путь в никуда, - Коломойский - Цензор.НЕТ 824
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Da zakona tak i drugix Evropejskix stranax delali svojio vremia s takimi bankami.Takix slucax dva varianta nacionalizacija ili bankrot banka,podumaja nado bylo dat bankrutirovat teper s Beni bi vse vklaciki i liudi bi sprasyvali dengi, i tocno za nego poderzyvajucije partiji ne golosovali
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Приват это не рошеновский магазин, а банк! там все операции фиксируются, за пару часов можно отследить каждую копейку....досих пор никто ничего не сдалал... куда деньги ушли загадка для наших даунов прокуроров, причем когда выводились деньги в банке давно сидел куратор от шлюхи гонтаревой, не беня подписовал платежки а конкретные лица которые в нормальной стране давно были бы в тюрме вместо этого спектакля с законом 95 квартала для дурачков и МВФ.
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Читайте результаты расследования KROLL. Там все есть и по этим результатам Бенины активы УЖЕ арестованы. Осталось их отсудить и вернуть в Украину.
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За крадіжку 5.5 млрд. дол. США , бєню, пороха, гонтарєву, на нари з конфіскацією.
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Беня, да чтоб ты съел, да только не п#здел, ведь ты брехло самое настоящее и твоим сказкам никто не верит, дуй лучше на свою родину - Израиль, а ещё лучше в США.
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Тоже самое будет и с этим Законом про банки,выяснится потом,шо как и принятый Закон про землю-это было не требование МВФ,а хотелки правительства от Зеленского и страшилки про "дефолт"от поддержавших этот Закон шоколадной фракции с их марионетками из "Голоса",мне принятие и кнопкодавство этих законов напомнило,как рыги в 2014 во время Майдана кнопкодавили за диктаторские законы! : В уряді поставили Зеленського в незручне становище: МВФ не вимагав ніякої земельної реформи?
Сьогодні, 12:30

Володимир Зеленський 29 березня закликав Раду невідкладно ухвалити два закони, необхідні для отримання Україною допомоги від міжнародних партнерів - про гарантії неповернення банків колишнім власникам та про запуск ринку землі
«В ухваленні закону про ринок землі був зацікавлений насамперед уряд України», - Висоцький

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький розповів, що в ухваленні закону про продаж землі був насамперед зацікавлений уряд, бо це має забезпечити зростання ВВП України від 1% у перший рік до 3% на п'ятий рік реалізації. Про це урядовець сказав в інтерв'ю «Главкому».

За словами Висоцького, у Меморандумі МВФ, у першу чергу, йдеться про структурні реформи в Україні. «Такі реформи потрібні Україні. МВФ не вимагав земельної реформи», - зазначив урядовець.

Нагадаємо, що у березні президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg зазначав, що продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом важливе для України не лише з точки зору отримання чергового траншу, а й для підтримки довіри міжнародних інвесторів. «Україна виконує взяті на себе зобов'язання. Ми вже виконали більше, ніж будь-який попередній уряд, і вони (представники МВФ. - Ред.) це підтверджують. У нас залишилася земля (земельна реформа. - Ред.) і банківський закон. Я взяв на себе зобов'язання ухвалити закон про землю й закінчити з банківським законом - ми це зробимо», - заявив глава держави.

Висоцький впевнений, що через рік закон про ринок землі не скасують і не відтермінують на невизначений термін. «Якихось політичних ризиків, які б кардинально змінили ситуацію впродовж року, немає, бо ж у нас національних планових виборів за цей період не відбудеться, а місцеві вибори не впливають на політику національного масштабу. Так, є економічні негаразди, але вони не впливають на політику у цій сфері. Якби цей закон був ухвалений рік тому, перед парламентськими виборами, - тоді так, ризик був би», - вважає Висоцький.

Як повідомлялося, 31 березня Верховна Рада проголосувала за відкриття ринку землі. Законопроєкт підтримали 259 народних депутатів.

Раніше фракція «Слуга Народу» погодила компромісний варіант законопроекту щодо відкриття ринку землі.

Ринок землі ухвалили в наступних параметрах:

Він вступить в дію з 1 липня 2021. Тобто, коли посткоронавірусна паніка спаде і всі повернуться до нормального життя;
Перші два роки землю зможуть купувати лише фізичні особи-громадяни України і не більше 100 гектарів у одні руки.
Після цього - наступні два роки землю зможуть купувати, як і передбачається базовою моделлю, українські юридичні особи не більше 10 000 гектарів в одні руки.
Землі сільськогосподарського значення державної та комунальної власності продаватися не будуть (принаймні перші два роки мінімум).
Продаж іноземцям - як і було вирішено раніше - після референдуму.
16 березня президент Володимир Зеленський у своєму екстреному зверненні наголосив, що не зважаючи на карантин через коронавірус, парламент має впровадити земельну реформу.

До слова, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов стверджував в інтерв'ю «Главкому», що він особисто не бачив, щоб зовнішні партнери ставили питання ринку землі, як умову отримання коштів Україною від Міжнародного валютного фонду!
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МВФ не требовал закон о рынке земли - это правда. Но, Вова боялся, что люди его порвут на куски, поэтому и прикрылся МВФ.
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Його порвуть ,як собака тряпку, а закон по землі відмінять.
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Как оно боится повторить путь Фирташа.
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Путь Фирташа ему не светит, у него впереди путь Лазаренко.
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Извините, а чем собственно отличается путь Фирташа от пути Лазаренко ?
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Тем, что Лазаренко жив, здоров и невредим на свободе. И даже часть украденного умудрился не сдать.
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Кудакать будешь вне Украины, которую ты обокрал....
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Это ж так бедненький переживает за страну и простой народ.
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Люди выбрали свой путь - это путь в никуда.

Шо да, то да.
21 апреля 2019 года 72% не особо избалованных интеллектом и достатком украинцев выбрали путь в никуда.
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Вкрадений Порошенком у групи Приват банк має бути повернутий. Інікше всі ми стаємо співучасниками злочину.
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Как только Коломой вернет украинцам 150 ярдов гривен, выведенных через Приват, так сразу суд (можно даже в Лондоне), справедливый приговор и вуаля.
Только не уверен, что он получит Приват, а не лет 15 тюрьмы.
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А я верю, что он пока не знаком с каждой своей шестеркой, нужно очень сильно прогнутся чтобы заслужить сосать клитор бабе Бене, как это делает клиторосос Дубина. Просто шестерке спустили по цепочке с верху эти правки и пообещали что возможно когда нибудь его позволят лобызать Бенину вагину.
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