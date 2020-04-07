 Разрешить прогулки в парках и обязать держать дистанцию: нардепы "Голоса" требуют внести изменения в постановление Кабмина о карантине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу фракции "Голос".
"Из-за необоснованно жестких и плохо продуманных ограничительных мер люди дезориентированы, а также возмущены некоторыми нелепыми нормами, которые противоречат друг другу. Полиция не способна объяснить свои действия, мы видим массовые факты выборочного или недостаточно обоснованного привлечения к ответственности за мелкие нарушения", - говорится в сообщении.
"Голос" признает важность ограничительных мер во время мировой пандемии и угрозы эпидемии в Украине. Но введение и реализация должны быть четко продуманы и давать эффект.
Депутаты "Голоса" Андрей Осадчук и Ярослав Юрчишин безотлагательно разработали изменения в постановление правительства. Эти уточнения помогут исправить ошибки, допущенные Кабмином, и сделают ограничительные правила более понятными и эффективными.
Фракция предлагает:
- разрешить прогулки в парках и скверах группами вдвоем, если эти лица проживают вместе, и/или сопровождения ребенка в парках до 14 лет;
- позволить прогулки по улицам группам людей, проживающим вместе;
- установить социальную дистанцию для людей, не проживающих вместе в 1,5 м в общественных местах как правило поведения;
- разрешить перевозку работников учреждений здравоохранения и предприятий ключевой инфраструктуры без предварительного согласования с Нацполицией;
- обеспечить заботу и еженедельную доставку продуктов и вещей первой необходимости гражданам, достигшим 60-летнего возраста, и за которыми некому ухаживать и заботиться;
- предусмотреть, что необходимость самоизоляции по подозрению в отношении лица на инфицирование COVID-19 должен устанавливать только врач;
- увеличить возраст с 14 до 16 лет лиц, перемещение которых к обсервации осуществляется в сопровождении кого-то из взрослых соответствии с законом.
По словам нардепа Андрея Осадчука, действия власти сегодня выглядят противоречивыми, хаотичными и очень неэффективными.
"Эти действия не только возмутили общественность и ограничили граждан в их законных правах, но и лишили полицию возможности их эффективно контролировать. Действующие правила ведут к выборочному правосудию, злоупотреблениям и потере доверия к институтам. Их нужно немедленно совершенствовать", - подчеркнул он.
Напомним, ранее Кабмин утвердил дополнительные ограничения на время действия карантинных мер.
Даже уши ватой заткнули и смарт-маска на лице.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF
добавьте в закладки для истории. там и про обязательность аусвайса есть
повбывавбы
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF
У країні, де бюджет МВС більше бюджету НАН у вісімнадцять разів, логічно, що головним епідеміологом, лікарем і рятівником став міністр Аваков. На вертольоти, автозаки і камери, котрі розпізнають обличчя, гроші знаходяться завжди. На науковців і еті самі, як їх, вакцини - нема грошей.
Знаете что можно ещё ввести в качестве пряника? Скидки на покупки от 500 грн, - народ (не все, но...) будет реже ходить больше беря за раз, рекламу службы доставки...
А ещё можно нарушителям - полная самостоятельная оплата в случае лечения. И в последнюю очередь если не будет хватать мест в больницах.
Это я так на ходу сочинил, но доработка нужна обязательно.
Мелкое хулиганство (со.173 КоАП), то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан, - влечет за собой наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Простое хулиганство (ст.296 УК Украины) - заключаться в причинении телесных повреждений, побоев потерпевшим, повреждении чужого имущества, длительном и упорном препятствовании нормальной работе общественных заведений и т.п., - влечет наказание в виде штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (8 500 - 17 000 гривен), ареста на срок до шести месяцев или ограничения свободы на срок до пяти лет.
Квалифицированное хулиганство (ч.2 ст.22 УК Украины) - преступление, совершённое при обстоятельствах, которые свидетельствуют о большей общественной опасности и влекут за собой более строгое наказание (например, совершение хулиганства группой лиц; с сопротивление сотруднику милиции; с применением оружия и т.д., - влечет за собой лишение свободы на срок от трех до семи лет.
П.С. Ну, логично же приравнивать бабульку без маски к оскотинившемуся быкующему качку. Лучше уж побои, чем вид бабульки без маски на улице
ИБД!