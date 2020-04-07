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 Политика Украины, Общество
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Все про:Кабмин (11975) карантин (2527) Юрчишин (60) Голос партия (161) Осадчук Андрей (15) COVID-19 (3312) коронавирус (1923)

 Разрешить прогулки в парках и обязать держать дистанцию: нардепы "Голоса" требуют внести изменения в постановление Кабмина о карантине

Уже первый день жестких карантинных ограничений показал: постановление Кабинета Министров об усилении норм карантина оказалось не просто неэффективным. Оно нарушает права граждан и вредит им.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу фракции "Голос".

"Из-за необоснованно жестких и плохо продуманных ограничительных мер люди дезориентированы, а также возмущены некоторыми нелепыми нормами, которые противоречат друг другу. Полиция не способна объяснить свои действия, мы видим массовые факты выборочного или недостаточно обоснованного привлечения к ответственности за мелкие нарушения", - говорится в сообщении.

"Голос" признает важность ограничительных мер во время мировой пандемии и угрозы эпидемии в Украине. Но введение и реализация должны быть четко продуманы и давать эффект.

Депутаты "Голоса" Андрей Осадчук и Ярослав Юрчишин безотлагательно разработали изменения в постановление правительства. Эти уточнения помогут исправить ошибки, допущенные Кабмином, и сделают ограничительные правила более понятными и эффективными.

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Фракция предлагает:

- разрешить прогулки в парках и скверах группами вдвоем, если эти лица проживают вместе, и/или сопровождения ребенка в парках до 14 лет;
- позволить прогулки по улицам группам людей, проживающим вместе;
- установить социальную дистанцию ​​для людей, не проживающих вместе в 1,5 м в общественных местах как правило поведения;
- разрешить перевозку работников учреждений здравоохранения и предприятий ключевой инфраструктуры без предварительного согласования с Нацполицией;
- обеспечить заботу и еженедельную доставку продуктов и вещей первой необходимости гражданам, достигшим 60-летнего возраста, и за которыми некому ухаживать и заботиться;
- предусмотреть, что необходимость самоизоляции по подозрению в отношении лица на инфицирование COVID-19 должен устанавливать только врач;
- увеличить возраст с 14 до 16 лет лиц, перемещение которых к обсервации осуществляется в сопровождении кого-то из взрослых соответствии с законом.

По словам нардепа Андрея Осадчука, действия власти сегодня выглядят противоречивыми, хаотичными и очень неэффективными.

"Эти действия не только возмутили общественность и ограничили граждан в их законных правах, но и лишили полицию возможности их эффективно контролировать. Действующие правила ведут к выборочному правосудию, злоупотреблениям и потере доверия к институтам. Их нужно немедленно совершенствовать", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Кабмин утвердил дополнительные ограничения на время действия карантинных мер. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3187398
 
   
 Топ комментарии
 
Ліс, берег озера чи парк - це зараз найбільш безпечні на планеті місця. Але якраз туди не можна! Сумно, коли державою та містом керують безпорадні боягузи та ідіоти.
У країні, де бюджет МВС більше бюджету НАН у вісімнадцять разів, логічно, що головним епідеміологом, лікарем і рятівником став міністр Аваков. На вертольоти, автозаки і камери, котрі розпізнають обличчя, гроші знаходяться завжди. На науковців і еті самі, як їх, вакцини - нема грошей.
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Неужели остались люди с мозгом в голове в этой стране?
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пока не ввели военное положение или чрезвычайное все эти запреты незаконны!!!всех кто выписывал протоколы и привлекал к ответственности можно привлекать по уголовке
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Неужели остались люди с мозгом в голове в этой стране?
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Тем не менее они высказали здравую мысль. Почему молчат депутаты от других партий, от того же ЕС?
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Хороший у вас карантин получился.
Даже уши ватой заткнули и смарт-маска на лице.
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Не вони говорили, а депутати від Голосу! Ви статтю читали?
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Я то как раз прочитал. Перечитайте мой пост еще раз.
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Прочитав і не побачив від СН здорового глузду. А я не є членом ЄС, тому не знаю їхнє бачення.
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Да похер эти прогулки в парках. Обяжите банки не начислять проценты по кредитам и снимите кварт плату.
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Полнейшая глупость в это время ,когда начинают распускаться деревья и увеличивается отдача кислорода в атмосферный вод,чтосамое то для людей в условиях гипоксии организма. Это сильная мера профилактики вирусной инфекции
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До сраки профилактика, когда людям жрать нечего.
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Це ти СН, аваківцям та тим, хто за СН голосував розповідай.
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Я тебе говорю предурь, кварт плату тебе поднять и проценты раз в триста, а потом голой дупой на кол посадить.
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Усім треба підняти, а прихильникам Зе у першу чергу. Зерегіонали повинні страждати!
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Відсотки по кредитах треба збільшити втричі, а квартплату збільшити лише вдвічі. Це буде плата за карантин та ці гроші перерахувати як допомогу пенсіонерам.
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У пенсионеров есть пенсия и субсидия на кварт плату, хоть как то прожить могут, а у тех кто без работы остался, жрать не за что купить, а долги только растут, банки наезжают.
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У мене пенсія є, а субсидії нема. А тим, хто за Зе повинно бути боляче.
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Шоб тебе пенсии хватало на пол буханки хлеба, и не кусочком больше.
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А где можно почетать постановление?
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Нигде. Оно на столько бредовое и антиконституционное, что его побоялись даже на сайте Верховной рады публиковать, без чего оно не действительно.
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Авакову пох. Ему вообще коронавирус пох. Для него карантин - самоцель. А законность и логика - пох.
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Вощето нашол, вот:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF

добавьте в закладки для истории. там и про обязательность аусвайса есть

повбывавбы
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ужо обновили, до обеда еще правок от 04.04 там не было. Это хорошо, теперь можно подавать иски против Шмыгаля в суд за превышение им полномочий.
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ну не совсем так. На сайте ВР публикуются постановы Рады, а это - кабмина. Урядовий курьер опубликовал.
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В Конституции что то есть за вирус,эпидемию ? Они антиконституционны ,но тем не менее они работают ,и плевали на законы которые придумал человек
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Конечно есть 3****. Есть закон который четко описывает как порядок действий, так и минимальный эпидемический порог что бы считать что-то эпидемией (160+ тыс заражений).
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найдите постанова кабмину № 255 от 02.04.2020
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Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (04.04.2020)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF
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все, сегодня опубликовали. Теперь можно смело подавать в суд на Шмыгаля за превышение им служебных полномочий, узурпацию власти и антиконституционные решения.
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Ліс, берег озера чи парк - це зараз найбільш безпечні на планеті місця. Але якраз туди не можна! Сумно, коли державою та містом керують безпорадні боягузи та ідіоти.
У країні, де бюджет МВС більше бюджету НАН у вісімнадцять разів, логічно, що головним епідеміологом, лікарем і рятівником став міністр Аваков. На вертольоти, автозаки і камери, котрі розпізнають обличчя, гроші знаходяться завжди. На науковців і еті самі, як їх, вакцини - нема грошей.
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если бы опубликовали ту постанову в редакции от 04.04 - нельзя.
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нет. большинство доступных лесов официально лесопарки - низзя. запрет на посещение берегов водоёмов явный. отака... зельня, малята!
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Навіть цікаво яку їжу мені можуть запропонувати та доставити?
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парка с мехом. только в таких? или без меха тоже разрешено?
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Порка с мехом только в парках. Свой мех они таки бреют.
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пока не ввели военное положение или чрезвычайное все эти запреты незаконны!!!всех кто выписывал протоколы и привлекал к ответственности можно привлекать по уголовке
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Ці заборони порушують 24 статтю Конституції та інші закони України.
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Наша власть - ОПГ. Срать они хотели и на законы, и на конституцию
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Поки так, а потім його то не втече буде відповідати.
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Привлекай. Кто будет привлекать, Аваков? У руля ОПГ.
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Да, ****, таких манёвров мы ещё не видели. Напрягает мысль, что впереди ещё и не такие..
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Это называется игра в "купи козу - продай козу"... Разрешить прогулки в парках и обязать держать дистанцию: нардепы "Голоса" требуют внести изменения в постановление Кабмина о карантине - Цензор.НЕТ 8435
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И РАЗРЕШИТЕ ЛЮДЯМ СТАРШЕ 60 ЕЗДИТЬ НА СВОИХ МАШИНАХ НА ДАЧИ!!!!
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Тим, кому 60 взагалі заборонено виходити навіть в магазин.
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в магазин как раз можно, а вот на почту за пенсией - не указано. И к банкомату нельзя
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Прочитай порядок! Якщо є 60, то тебе прирівняли до короновірусних. Я від ментів сам учора отримав попередження. Так, що не розповідай того, чого не знаєш.
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Абсолютно. Людей 60+ посадили на бессрочный домашний арест.
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п.4, абзац 10 "Особам, які потребують самоізоляції (крім осіб, які хворі на COVID-19) та заявили про неможливість забезпечення піклування про них у період самоізоляції іншими особами, дозволяється відвідування місць торгівлі продуктами харчування, засобами гігієни, лікарськими засобами, медичними виробами, які розміщені на відстані не більше ніж 2 кілометри від місця самоізоляції, за умови використання засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок без клапану видиху."
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Ага, сиди в своей конуре без свежего воздуха, без солнца, без прогулок и жди, когда кончится карантин, короче жди у моря погоды от этих дебилов.
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А зачем спрашивать разрешение? Никто не обязан выполнять преступные постановления. Поезжайте. Не хватало еще, чтобы пенсионеры 60+ не могли выехать на свою дачу.
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А СКОЛЬКО СЛУГ НАРОДА И ЗЕБИЛОВ МОЖНО ВЕШАТЬ НА ОДНО ДЕРЕВО?
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Для них достатньо заборони голосувати на майбутніх виборах!
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Многие приготовили свои фотоаппараты.
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Маловато поправок. Разрешите беспрепятственный проезд на дачу на огород, больше свободы передвижения в сельской местности, где нет случаев заболевания. Выход из дома - по необходимости с минимумом передвижений (можно подробнее продумать расписать) и обязать полицию на первый раз ограничиваться предупреждением за исключением явных принципиальных случаев нарушения.
Знаете что можно ещё ввести в качестве пряника? Скидки на покупки от 500 грн, - народ (не все, но...) будет реже ходить больше беря за раз, рекламу службы доставки...
А ещё можно нарушителям - полная самостоятельная оплата в случае лечения. И в последнюю очередь если не будет хватать мест в больницах.
Это я так на ходу сочинил, но доработка нужна обязательно.
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Это ты сочиняешь, потому, что тебе делать нечего, а депутаты люди занятые, им по полторы тысячи поправок в месяц к коломойским законам сочинять нужно!
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Интересно, как они будут выяснять, кто с кем проживает???
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А за пересмотр размера штрафа за админнарушение, который выставили, как за конкретную хулиганку "с телесными" - молчок!!! Вот же ж жлобы ненасытные.

Мелкое хулиганство (со.173 КоАП), то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан, - влечет за собой наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Простое хулиганство (ст.296 УК Украины) - заключаться в причинении телесных повреждений, побоев потерпевшим, повреждении чужого имущества, длительном и упорном препятствовании нормальной работе общественных заведений и т.п., - влечет наказание в виде штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (8 500 - 17 000 гривен), ареста на срок до шести месяцев или ограничения свободы на срок до пяти лет.
Квалифицированное хулиганство (ч.2 ст.22 УК Украины) - преступление, совершённое при обстоятельствах, которые свидетельствуют о большей общественной опасности и влекут за собой более строгое наказание (например, совершение хулиганства группой лиц; с сопротивление сотруднику милиции; с применением оружия и т.д., - влечет за собой лишение свободы на срок от трех до семи лет.

П.С. Ну, логично же приравнивать бабульку без маски к оскотинившемуся быкующему качку. Лучше уж побои, чем вид бабульки без маски на улице
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"Голос" и Сявік, особисто, разом із Нелохом і Баригою, доволили продавати нашу землю. А тепер "переживають" за людей.
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наличность, магазины и аптеки сейчас главные разносчики инфекции! доставка и полный безнал имеет смысл
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Тільки присутність здорового мозґу має сенс! Дозволити прогулянки в парках і зобов'язати тримати дистанцію: нардепи "Голосу" вимагають внести зміни до постанови Кабміну про карантин - Цензор.НЕТ 1369
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И начать штрафовать псарей - так будет логично.
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Зебилы сами не понимают шо пилят сук... Пожрать народу надо, коммуналку оплатить надо... Сейчас деньги закончатся и начнется "не в сказке сказать, не пером описать". Первыми пострадают магазины, и все, где есть жратва. А когда закончится жратва нелох запилит видосиков. Но на этом этапе сказка "Пловец через Днепр и 13 месяцев" будет уже не актуальна. Show must go on.
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Какие парки, вы что, всем толпиться в маркеты и скупать, скупать в три дорога продукты, ЗЕ обещал контролировать цены, теперь под его чутким контролем они растут каждый день как на дрожжах.
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Следующее изменение будет: Тем, кто проживает вместе, ходить обязательно за ручку или в обнимку; группам людей, проживающих вместе, ходить по улицам утиным шагом. И обязательно, чтобы все были в одинаковых трусах, как доказательство проживания вместе!!!
ИБД!
Дозволити прогулянки в парках і зобов'язати тримати дистанцію: нардепи "Голосу" вимагають внести зміни до постанови Кабміну про карантин - Цензор.НЕТ 3838
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