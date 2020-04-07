 В нарушение карантина возле церкви УПЦ МП в Житомире собралось несколько десятков прихожан. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Житомир info.

"У церкви людей громко просят держать дистанцию ​​два метра друг от друга и обязательно надевать маски. Также после причастия быстро идти, но не задерживаться. На месте есть экипажи патрульной полиции", - рассказал журналист Житомир.info с места происшествия.

На фото видно, что некоторые из прихожан без масок. Есть и те, кто пришел с детьми. Перед входом в церковь стоят священники тоже без масок, в руках держат чашу и ложку и проводят таинство причастия.

В патрульной полиции изданию рассказали, что священников предупредили, что это нарушение условий карантина.

"Наши экипажи подъехали, пообщались со священниками. Также еще раз объяснили священникам, что в таких условиях запрещено скопления людей. Священник сказал, что церкви никто не закрывал. Наши предупредили, провели превентивные меры и попросили, чтобы люди надели маски и начали соблюдать дистанцию. Полицейские дождались, пока завершится эта утренняя служба и причастие. Причастие закончилось, и они взяли все, пошли ", - рассказали в патрульной полиции.







Фото - Житомир info





Фото - Житомир.журнал