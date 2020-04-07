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 В нарушение карантина возле церкви УПЦ МП в Житомире собралось несколько десятков прихожан. ФОТОрепортаж

Несмотря на карантинные запреты, утром 7 апреля у Спасо-Преображенского собора в Житомире собрались более 60 прихожан. Люди выстроились в очередь к таинству причастия. В этот день православные празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Житомир info.

"У церкви людей громко просят держать дистанцию ​​два метра друг от друга и обязательно надевать маски. Также после причастия быстро идти, но не задерживаться. На месте есть экипажи патрульной полиции", - рассказал журналист Житомир.info с места происшествия.

На фото видно, что некоторые из прихожан без масок. Есть и те, кто пришел с детьми. Перед входом в церковь стоят священники тоже без масок, в руках держат чашу и ложку и проводят таинство причастия.

В патрульной полиции изданию рассказали, что священников предупредили, что это нарушение условий карантина.

"Наши экипажи подъехали, пообщались со священниками. Также еще раз объяснили священникам, что в таких условиях запрещено скопления людей. Священник сказал, что церкви никто не закрывал. Наши предупредили, провели превентивные меры и попросили, чтобы люди надели маски и начали соблюдать дистанцию. Полицейские дождались, пока завершится эта утренняя служба и причастие. Причастие закончилось, и они взяли все, пошли ", - рассказали в патрульной полиции.

В нарушение карантина возле церкви УПЦ МП в Житомире собралось несколько десятков прихожан 01
В нарушение карантина возле церкви УПЦ МП в Житомире собралось несколько десятков прихожан 02
В нарушение карантина возле церкви УПЦ МП в Житомире собралось несколько десятков прихожан 03

Фото - Житомир info

В нарушение карантина возле церкви УПЦ МП в Житомире собралось несколько десятков прихожан 04
В нарушение карантина возле церкви УПЦ МП в Житомире собралось несколько десятков прихожан 05

Фото - Житомир.журнал

Источник: https://censor.net.ua/n3187396
 
 
 Топ комментарии
 
Дэбилы кацапские -- премию дарвина каждому и штраф 17 тыс В нарушение карантина возле церкви УПЦ МП в Житомире собралось несколько десятков прихожан - Цензор.НЕТ 472
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Хапати можна лише киян яки на початку квітня можуть переплити канал. а мракобесам закон не писаний.
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Дистанцию соблюдают, но причащаются из одной ложки?
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Дэбилы кацапские -- премию дарвина каждому и штраф 17 тыс
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поп небось на вольве белой приехал
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А еще можно применить передовой опыт Израиля. Порушуючи карантин, біля церкви УПЦ МП в Житомирі зібралося кілька десятків прихожан - Цензор.НЕТ 3479 Там ортодоксы тоже на карантин пытались положить...... Порушуючи карантин, біля церкви УПЦ МП в Житомирі зібралося кілька десятків прихожан - Цензор.НЕТ 3479 Санобработка ортодоксов ))) https://twitter.com/6KbR7Oegy92wrQ7/status/1241312803337764865 Порушуючи карантин, біля церкви УПЦ МП в Житомирі зібралося кілька десятків прихожан - Цензор.НЕТ 2979
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Они маладцы! Не подчинились позорно власти! Только надо поближе друг к другу стоять ,а те у кого температура и кашель-вплотную к попам мп и чихать в ихнюю сторону! Порушуючи карантин, біля церкви УПЦ МП в Житомирі зібралося кілька десятків прихожан - Цензор.НЕТ 6295
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Так оно потом попрется в магазин, банк, подъезд и разнесет заразу.
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Это - слепок всего нашего общества и его нравственного состояния. И этим дебилам дано право наводить порядок в Украине.
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У нас на заході України ГКЦУ відправляє відправи онлайн, всі можуть по телевізору або на фейсбуці !
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для меня то же был бы полный - cool - если бы они не заражали бы потом других
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Они сильно спешат на встречу с Богом. Забыли слова Высоцкого, что а гости к Богу- не бывает опозданий
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Так они других заразят! Впечатление шо Московская церковь специально заражает украинцев
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Ватные веруны ментально застряли даже не в совке, а в эпохе флогистона.
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но мусора их не будут штрафовать, они кацапского бога боятся ..
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Житомир не Київ, показних порок немає))
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А шо в Житомире вообще есть, кроме зоопарка, который в статье?
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А где менты делись?
потребовали бы документы на коммерческую деятельность, как в Одессе, делов то
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Вонжеж в машыне сидят и не высовываюцца. Первая фота.
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Проте в нас заборонені пробіжки на свіжому повітрі.А на попів управи немає.Як вже цей абсурд набрид.
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В Житомирі бігати можна, наврядчи поліцію зустрінеш її всю на Київ відправили, і люди по вулиці без масок ходять, і діти на спорт майданчиках грають. Так сказати мале місто і вся увага на Київ Львів Дніпропетровськ Одесу.
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смешно.. сегодня після введення надзвичайних заходів.. не видел ни одного мента в парке. и десятки гуляющих толпами без масок.. Ще не вмерла!!!
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Хапати можна лише киян яки на початку квітня можуть переплити канал. а мракобесам закон не писаний.
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Старики думают что они бессмертные.
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Ну и где мусора, почему мракобесы нарушают карантин?
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пятая колона занялась самоуничтожением.
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Дистанцию соблюдают, но причащаются из одной ложки?
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А чому не виписали по 17 тис штрафів отим, що у синіх сукнях але без масок???
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Православие головного мозга...это не лечится...
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наркоманы. пришли за своей долей опиума.
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это не прихожане,это зомби их вирус не берет,они уже мутировали когда начали ходить в МП
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И чет никого мордой в асфальт не кладут.... Парадокс Авакова....
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Закрыть все церквы до окончания карантина.. А Там видно будет что с ними делать. Веруны не понимают ничево.
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Нефть девает ,а кацапскую казну баблом пополнять надо ,вот и выстроились в очередь в кассу карлика кремлевского!
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Предлагаю на время карантина кацапскому патриархату РАЗРЕШИТЬ собрания, коллективное облизывание крестов, икон и попов их патриархата. Желательно, по несколько раз в день. Но за пределами кацапских подворий самоизоляция, конечно. Порушуючи карантин, біля церкви УПЦ МП в Житомирі зібралося кілька десятків прихожан - Цензор.НЕТ 7863
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Руки на себя наложить - грех, заразится и умереть - Бог призвал. Люди осознанно идут на это. государство такое , что и жить не хочется. Все просто, свобода выбора.
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Ето даже хорошо. Колорыды оптом отправятся к кобздону
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туда им и дорога к ватному аллаху одна дура на колени упала аххах
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Карантин поставил перед верующими вопрос о важности религиозных обрядов и могуществе Бога, в ПЦУ и УГКЦ истинно верующих нет, потому там нет и нарушителей карантина.
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Виходить очільник Лаври в Києві невіруючий.
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А где видано, чтоб автор рекламы сам в нее верил? Для попов вера - бизнес, конфессия значения не имеет.
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У вас на Роисе да. Что и демонстрирует эта статья.
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в мп нет прихожан, там одни фанатики и сектанты)))) одна дура говорила мне в 14м что бы я снял с торпеды флаг украины, мол нет такой страны. а я ей предложил сжечь ее украинский паспорт, не согласилась))) вот такие там верующие, с богом и верой нет ничего общего даже приблизительно
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Короновирус всё поставит на свои места ! Аминь дурачьё ....
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Нормальні таке чудити не будуть , а дібілів не шкода , бо їх і так забагато . Дивно , що поліція не оштрафувала всіх і не хаарештувала попів , за диверсійну діяльність . В Польщі і казна б суттєво поповнилась і попи сиділи б років по 15 за тероризм і лже-церква б з аукціону пішла моментально . Ну але то в Польщі . В Україні - бардак .
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ПРИХИЛЬНИКИ СЕКТИ рпц-кгб ВВАЖАЮТЬщо лише спільна молитва опомагає боротьбі з заразою....


Британці вважають інакше :

вони спалюють вишки з 5G через інформацію в соцмережах, згідно з яким вишки розносять коронавірус.
Панікери спалили або пошкодили вже як мінімум 20 вишок з 3G, 4G і 5G зв'язком.

Британська влада вже заявили, що немає ніякого підтвердження теорії про зв'язок між 5G і коронавірусом
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Оооо...это тоже самое что ссср это русские )))) А еще ранее все что западнее Днепра это татары....
И в тоже время империя =денационализация...сбор как гениев в управляющих центрах и одновременно с этим унтерменьш со всех углов великой и необъятной Порушуючи карантин, біля церкви УПЦ МП в Житомирі зібралося кілька десятків прихожан - Цензор.НЕТ 9435
больше похоже на деяния чурок
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Це добра новина, повиздихують скоріше...
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Питання: якщо хтось з них заразить іншу людину і та помре, то чи будуть їх судити за ненавмисне вбивство?
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В Китае смертная казнь за умышленное заражение.

Люди осознанно туда прутся. Какое ж тут не умышленное?
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И где орлы Авакова, собирающие по 17 тысяч гривен с ватных прихожан на нужды Бубочки?
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