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 DCH Ярославского возглавила рейтинг компаний, финансирующих борьбу с коронавирусом, - СМИ

Группа DCH Александра Ярославского возглавила рейтинг бизнесменов, финансово помогающих государству бороться с коронавирусом в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", соответствующий рейтинг "антивирусной активности бизнеса" подготовила "Деловая столица".

"С начала эпидемии коронавирусной инфекции в Украине обнажился целый ворох проблем в системе здравоохранения: инфекционные отделения больниц не готовы к приему большого числа пациентов, в стране критически мало аппаратов для искусственной вентиляции легких, а самим врачам и медперсоналу не хватает элементарных средств индивидуальной защиты - костюмов, перчаток и масок. Государство и местные власти с обеспечением больниц не справляются, поэтому к решению проблемы подключился бизнес - от крупного до мелкого", - говорится в рейтинге.

Помимо DCH Александра Ярославского в перечень наиболее активных бизнес-структур также вошли агрохолдинги МХП Юрия Косюка и "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, благотворительные фонды Рината Ахметова и Виктора Пинчука, "Эпицентр" супругов Герега, сеть супермаркетов "Сильпо" Владимира Костельмана, "Новая Почта" Вячеслава Климова и др.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ярославский закупил за свои средства 100 000 ПЦР-тестов и 50 аппаратов ИВЛ

DCH Ярославского возглавила рейтинг компаний, финансирующих борьбу с коронавирусом, - СМИ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вместо экспресс-тестов закупим для Украины еще тесты ПЦР через офис Джека Ма, - Ярославский

Напомним, 2 апреля в аэропорту "Борисполь" осуществил посадку борт с еще 100 тыс. ПЦР-тестов для диагностики коронавируса, которые при содействии китайского миллиардера Джека Ма смог закупить для Украины владелец и президент DCH Александр Ярославский.

Также сообщалось, что еще $1,15 млн Ярославский перечислил за 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые будут доставлены в Украину из Германии в ближайшее время.

Все закупки товаров медназначения Ярославским осуществляются по ценам производителей, промежуточные звенья в цепочке поставок на этих партиях товара не зарабатывают.

24 марта Украина уже получила первую партию ПЦР-тестов от Джека Ма при содействии Ярославского, 5 тыс. из которых доставлены в Харьков для обеспечения нужд региона. Также бизнесмен заявил о запуске масштабных программ противодействия эпидемии: первая предполагает закупку критически важных медтехники и других товаров медназначения, вторая - адресную поддержку социально уязвимых категорий харьковчан.

Кроме того, Ярославский закупил еще 100 тыс. ПЦР-тестов, которые на прошлой неделе уже привезли в Киев из Китая, а также проплатил деньги за 50 аппаратов ИВЛ от немецкого производителя, специализирующегося на выпуске такого оборудования. Совместно с городской властью Харькова бизнесмен профинансировал раздачу 150 тыс. продовольственных наборов и 40 тыс. аптечек местным пенсионерам.

Сообщалось также, что по инициативе Ярославского харьковская ОГА закупила необходимые материально-технические ресурсы для больниц региона на $2,4 млн.

Источник: https://censor.net.ua/n3187391
 
 
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Фактично ще немає з чим боротися,а вони вже щось очолюють.Це все типово,для України.
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320 пластиковых очков и 450 одноразовых масок на город Кривой Рог. Не дотянет и до 1000 грн.
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Музыкальный бизнес попросил Зеленского компенсировать убытки из-за отмены концертов.
Алё, гараж - вам совсем мозги микрофонами поотбивало? Бриллики не за что стало покупать? Биде шампанским больше не заправляется?
Вот одна у меня надежда: эпидемия хоть немного перевернёт сознания в том, как распределяются доходы - и да получат цезари цезарево, а кесари кесарево. И не будет пошлая Марув получать в сотни раз больше врача, который, рискуя жизнью, не отходит от пациентов. Впрочем, у людей короткая память: завтра о враче опять забудут, а тележопы всяких марув были, есть и будут есть...
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не вижу на какой строчке зеля и 95 квартал...
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Цифра настолько большая, что не влезла в картинку.
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Раздать Украину ворам, чтобы об их подачах говорить как о героизме. Маразм. К ногтю их за содееное.
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а шо они тебе содеели?вот ,например,ярославский?
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Почему величайший лидер галактики отсутствует в списке? Жлобяра зеленая.
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5 тыс. из которых доставлены в Харьков для обеспечения нужд региона.Источник: https://censor.net.ua/n3187391 И где они? у нас один больной ,первый один больной умер это второй один больной на всю область. Лично мне не смешно. Так где тесты от бизнеса?
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кстати,не впервые все таки бизнес подключается,когда тяжко...
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Ахметов оказывается спасает Украину.
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в цьому рейтингу головне - хто рахує...
От зараз, наступними, розпочнуть свої підрахуї 95-ті гандони...
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Где компании мародера и ублюдка Бени?
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