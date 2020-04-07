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 Нафтогаз готовит новые иски к Газпрому на $17 млрд, - Витренко

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко оценил новые иски, которые компания готовится выдвинуть Газпрому, в 17,3 миллиарда долларов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Витренко написал в Фейсбуке, комментируя распространенную некоторыми СМИ информацию о своем возможном уходе.

"Кроме этого моя команда четко сформулировала и представила на согласование Наблюдательному Совету Нафтогаза дополнительные "вопросы" к Газпрому на сумму еще 17,3 млрд долларов. В случае согласования - впереди также много работы", - сообщил Витренко.

Вероятно, речь идет о обращения, которые Нафтогаз готовит в Антимонопольный комитет ЕС и Стокгольмский арбитраж по ряду дел, в частности относительно блокирования Газпромом поставки на европейский рынок газа из Средней Азии через территорию России, а также по долгам компании "РосУкрЭнерго", которая в свое время была посредником в отношениях между Газпромом и Нафтогазом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Юристы "Газпрома" были "дороже", а за результат в Стокгольмском арбитраже я отвечал лично, - Витренко

Источник: https://censor.net.ua/n3187390
 
   
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как бы им самим не вкатили по правилу транзита качай или плати, это же зелибобы нифига не шарят
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Андрей поиздержался, на борьбу с вирусом для своей Страны наверное потратился.
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У мамы Андрюши кончились деньги.
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Турбуйтесь про своїх рідних, а він кожен цент відпрацював
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Дык, вроде Явашвырок с ****** "договорился", что не будет больше взаимных претензий по газу...
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ты сатри сколько русешвайне в каментах )))) а ведь скоро расеюшке прийдется и за боинг 2 ярда платить ))))
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Украине все равно ничего не перепадет))..
витренки стараются для себя и своих премий..
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