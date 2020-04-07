EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Здоровье
  6168  33
Материалы по теме:
Все про:Кабмин (11975) карантин (2527) COVID-19 (3312) коронавирус (1923)

 Частичное открытие магазинов с 14 апреля и возобновление учебного процесса со средины мая, - СМИ обнародовали план смягчения карантина

Власти рассматривают возможность поэтапного смягчения карантина, которое должно начаться уже в апреле.

Об этом LB.ua стало известно из своих источников, передает Цензор.НЕТ.

Согласно этому плану, с 14 апреля откроются небольшие магазины площадью до 400 кв. м, а также все строительные и садовые комплексы независимо от площади.

С 1 мая откроются остальные магазины, торговые центры, парикмахерские.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Мужчина, добравшийся вплавь в Гидропарк, объяснил свои действия: "Это мое право. Ни Аваков, ни Шмыгаль не могут ничего сделать". ВИДЕО

С середины мая возобновится учебный процесс в школах. Также разрешат принимать посетителей ресторанам (сейчас они работают только на вынос или доставку) и косметическим салонам.

В то же время открывать границы пока не планируют. Они могут остаться на замке до конца июня, аэропорты также работать не будут. Ограничения на выезд будут зависеть от развития ситуации.

Празднование Пасхи запрещать не будут. Нынешние ограничения не позволяют ходить по гостям, но ходить по квартирам и проверять соблюдение этих правил полиция не будет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Юрист Гумиров подал в суд на Кабмин за карантин: Можно вводить лишь при чрезвычайном положении, иначе это нарушение Конституции

Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин будет продлен после 24 апреля, но его могут ослабить ради сохранения экономики. Кабмин решил, что Украина не может себе не работать два-три месяца подряд, поэтому в конце месяца возможно смягчение карантина.

Источник: https://censor.net.ua/n3187389
 
 
 Топ комментарии
 
Смягчайте - не смягчайте, всё равно останетесь в памяти народной подонками, укравшими весну. Частичное открытие магазинов с 14 апреля и возобновление учебного процесса со средины мая, - СМИ обнародовали план смягчения карантина - Цензор.НЕТ 6349
 показать весь комментарий
 
Хорошо, хоть ломбарды работают и почти не закрывались, это жизненно необходимо, а вот носки, трусы купить - можно заразиться...
 показать весь комментарий
 
Землю продали, бабло распилили, Приват отложили на год. Все хорошо прекрасная Мальвина, людям штрафов понавыписывали.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Смягчайте - не смягчайте, всё равно останетесь в памяти народной подонками, укравшими весну. Частичное открытие магазинов с 14 апреля и возобновление учебного процесса со средины мая, - СМИ обнародовали план смягчения карантина - Цензор.НЕТ 6349
 показать весь комментарий
 
 
у каждого свою. у кого-то последнюю: может он хотел попрощаться с цветами...
 показать весь комментарий
 
 
Такое впечатление, что все известные анекдоты про Вовочку списаны с нашего президента . Где логика, где разум ?
 показать весь комментарий
 
 
А это чёт новенькое "не позволяют ходить по гостям". Где написано?
 показать весь комментарий
 
 
еще йайца только над забором-а они уже "гоп" кричат
 показать весь комментарий
 
 
В то же время открывать границы пока не планируют. Они могут остаться на замке до конца июня, аэропорты также работать не будут. Ограничения на выезд будут зависеть от развития ситуации.

Дорогие заробитчане, вы скупились. Пёрли сюда табунами, как стадо баранов на колокольчик, теперь будете сидеть в загоне.
 показать весь комментарий
 
 
belge Чому в загоні? Ось підприємства олігархів напівпорожні,саме час на них працювати.Олігархи точно нічого не втратять,від цього карантину.
 показать весь комментарий
 
 
Хорошо, хоть ломбарды работают и почти не закрывались, это жизненно необходимо, а вот носки, трусы купить - можно заразиться...
 показать весь комментарий
 
 
А эпицентр к каким магазинам относится, что ему разрешено работать.
 показать весь комментарий
 
 
они пепси-колу продают в том числе, потому им можно
 показать весь комментарий
 
 
Можуть в Іспанії хоч ще півроку не відкривати всякі магазини з єрундою "смертельно" потрібною жінкам і бари , непогано так грошей можна підскладати.
 показать весь комментарий
 
Охренеть) у нас же пик пандемии на 14-15апреля намечался? Тупые, тупые клоуны...
 показать весь комментарий
 
 
Землю продали, бабло распилили, Приват отложили на год. Все хорошо прекрасная Мальвина, людям штрафов понавыписывали.
 показать весь комментарий
 
 
Зато ломбарды и кредитные союзы считаются точки первой необходимости. Страна идиотов.
 показать весь комментарий
 
 
А чому ломбарди відкриті? Там немає товарів першої необхідності.Наш карантин схожий на абсурд.Ця епідемія нас фактично обійшла стороною.Тут не буде італійського варіанту,це є добре.але під шумок карантину,купу грошей спишуть і вкрадуть.
 показать весь комментарий
 
 
Ну всё, радуйтесь, снова идёте в школу, а то зачахли здесь.
 показать весь комментарий
 
Лучше пусть ребенок в школу ходит, чем этот звиздец, который сделали с дистанционным обучением
 показать весь комментарий
 
 
Свободу попугаям!

Пусть всегда будет Вофка!

Пусть всегда буду я!

Щось узеленського пішло не так, щось пішло не так.
 показать весь комментарий
 
 
Тепер пенсіонерів достали по саме ніхочу, тому Зе може готуватися на вихід.
 показать весь комментарий
 
Депутати пропонують:

дозволити прогулянки в парках і скверах групами удвох, якщо ці особи проживають разом, та або супроводження дитини в парках до 14 років;

дозволити прогулянки вулицями групам людей, які проживають разом;

встановити соціальну дистанцію для людей, що не проживають разом, у 1,5 м в громадських місцях як правило поведінки;

дозволити перевезення працівників закладів охорони здоров'я та підприємств ключової інфраструктури без попереднього погодження з Нацполіцією;

забезпечити піклування і щотижневу доставку продуктів та речей першої необхідності громадянам, що досягли 60-річного віку, та за якими нема кому доглядати й піклуватися;

передбачити, що необхідність самоізоляції через підозру щодо особи на інфікування COVID-19 має встановлювати лише лікар;

збільшити вік з 14 до 16 років осіб, переміщення яких до обсервації здійснюється у супроводі когось з дорослих відповідно до закону.

Пряма мова Осадчука: "Дії влади сьогодні виглядають суперечливими, хаотичними та вкрай неефективними.

Ці дії не лише обурили громадськість та обмежили громадян у їхніх законних правах, але й позбавили поліцію можливості їх ефективно контролювати.

Чинні правила ведуть до вибіркового правосуддя, зловживань і втрати довіри до інституцій. Їх потрібно негайно вдосконалювати.

Тож, якщо влада нині не здатна визнати помилки і напрацьовувати фахові та вчасні рішення, ми раді допомогти їй. Саме тому ми з колегами й розробили і направили до Кабінету міністрів проект змін до постанови про карантин".
 показать весь комментарий
 
 
Сразу видно - профи у руля... Месяц бесполезного карантина, а потом снять его прям в самый разгар, да еще и фанатикам религиозным разрешили лобызаться...
 показать весь комментарий
 
 
После четырех дней снижения в Испании снова фиксируют рост числа умерших от коронавируса
 показать весь комментарий
 
 
Сравнил х@й с пальцем. Где мы, а где Чехия, Дания и Австрия
 показать весь комментарий
 
Навіть у СА карантин зроблено набагато краще, ніж в Україні.
 показать весь комментарий
 
Кличко: Нарушители карантина в Киеве уплатили более 90 тыс. грн штрафов
Сьогодні о 16:57•Буквы
Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

"На сегодняшний день уже составлены 574 административных протокола. По первым пяти в бюджет взыскано 91 тыс. 800 грн", - отметил Кличко.

Он уточнил, что также уже открыты несколько уголовных производств.

"Также открыто одно уголовное производство за подвержение лица опасности заражения вирусом. И три уголовных производства за нарушение карантинных ограничений", - подчеркнул мэр Киева. (На видео - с 4:40)

Как известно, за нарушение карантинных ограничений предусмотрен штраф в размере от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17 - 34 тыс. гривен), а для должностных лиц - от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (34 - 170 тысяч гривен).
 показать весь комментарий
 
Соевых долбодятлов не понять.
Закрыли-ааааа, откройте, шо вы тварите, аааааааа
Открывают- аааааааа, не открывайте, шо вы тварите, аааааааааа
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх