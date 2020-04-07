 Частичное открытие магазинов с 14 апреля и возобновление учебного процесса со средины мая, - СМИ обнародовали план смягчения карантина

Об этом LB.ua стало известно из своих источников, передает Цензор.НЕТ.
Согласно этому плану, с 14 апреля откроются небольшие магазины площадью до 400 кв. м, а также все строительные и садовые комплексы независимо от площади.
С 1 мая откроются остальные магазины, торговые центры, парикмахерские.
С середины мая возобновится учебный процесс в школах. Также разрешат принимать посетителей ресторанам (сейчас они работают только на вынос или доставку) и косметическим салонам.
В то же время открывать границы пока не планируют. Они могут остаться на замке до конца июня, аэропорты также работать не будут. Ограничения на выезд будут зависеть от развития ситуации.
Празднование Пасхи запрещать не будут. Нынешние ограничения не позволяют ходить по гостям, но ходить по квартирам и проверять соблюдение этих правил полиция не будет.
Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин будет продлен после 24 апреля, но его могут ослабить ради сохранения экономики. Кабмин решил, что Украина не может себе не работать два-три месяца подряд, поэтому в конце месяца возможно смягчение карантина.
Дорогие заробитчане, вы скупились. Пёрли сюда табунами, как стадо баранов на колокольчик, теперь будете сидеть в загоне.
Пусть всегда будет Вофка!
Пусть всегда буду я!
Щось узеленського пішло не так, щось пішло не так.
дозволити прогулянки в парках і скверах групами удвох, якщо ці особи проживають разом, та або супроводження дитини в парках до 14 років;
дозволити прогулянки вулицями групам людей, які проживають разом;
встановити соціальну дистанцію для людей, що не проживають разом, у 1,5 м в громадських місцях як правило поведінки;
дозволити перевезення працівників закладів охорони здоров'я та підприємств ключової інфраструктури без попереднього погодження з Нацполіцією;
забезпечити піклування і щотижневу доставку продуктів та речей першої необхідності громадянам, що досягли 60-річного віку, та за якими нема кому доглядати й піклуватися;
передбачити, що необхідність самоізоляції через підозру щодо особи на інфікування COVID-19 має встановлювати лише лікар;
збільшити вік з 14 до 16 років осіб, переміщення яких до обсервації здійснюється у супроводі когось з дорослих відповідно до закону.
Пряма мова Осадчука: "Дії влади сьогодні виглядають суперечливими, хаотичними та вкрай неефективними.
Ці дії не лише обурили громадськість та обмежили громадян у їхніх законних правах, але й позбавили поліцію можливості їх ефективно контролювати.
Чинні правила ведуть до вибіркового правосуддя, зловживань і втрати довіри до інституцій. Їх потрібно негайно вдосконалювати.
Тож, якщо влада нині не здатна визнати помилки і напрацьовувати фахові та вчасні рішення, ми раді допомогти їй. Саме тому ми з колегами й розробили і направили до Кабінету міністрів проект змін до постанови про карантин".
https://sprotyv.info/news/pravitelstvo-chehii-oslablyaet-karantin-nazvany-novye-pravila
Сьогодні о 16:57•Буквы
Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
"На сегодняшний день уже составлены 574 административных протокола. По первым пяти в бюджет взыскано 91 тыс. 800 грн", - отметил Кличко.
Он уточнил, что также уже открыты несколько уголовных производств.
"Также открыто одно уголовное производство за подвержение лица опасности заражения вирусом. И три уголовных производства за нарушение карантинных ограничений", - подчеркнул мэр Киева. (На видео - с 4:40)
Как известно, за нарушение карантинных ограничений предусмотрен штраф в размере от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17 - 34 тыс. гривен), а для должностных лиц - от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (34 - 170 тысяч гривен).
Закрыли-ааааа, откройте, шо вы тварите, аааааааа
Открывают- аааааааа, не открывайте, шо вы тварите, аааааааааа