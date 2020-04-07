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 После четырех дней снижения в Испании снова фиксируют рост числа умерших от коронавируса

В Испании зарегистрировано 743 случая смерти от коронавируса в течение 24 часов, после четырех дней снижения количество вновь увеличилось.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Испании, передает Цензор.НЕТ.

За последние сутки зафиксировано около 5000 новых случаев инфицирования. Всего с начала эпидемии коронавируса заразились 140 510 человек. Общее количество умерших увеличилось до 13 798.

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Также сообщается, что 43 208 человек вылечились. Больше всего инфицированных зафиксировано в Мадриде - более 40 000 человек и в Каталонии - более 28 000 человек.

Ведущее испанское издание El Pais отмечает, что по вторникам всегда наблюдается искусственный подъем уровня смертности, так как за понедельник накапливаются сообщения, которые не были переданы в выходные дни.

Правительство Испании решило продлить чрезвычайное положение из-за коронавируса еще на две недели, до 26 апреля.

После четырех дней снижения в Испании снова фиксируют рост числа умерших от коронавируса 01

Источник: https://censor.net.ua/n3187386
 
 
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Думаю, нужно начать заваривать дома... Так, поклонники китайских методов? Или лучше пороть испанцев по пятницам? После четырех дней снижения в Испании снова фиксируют рост числа умерших от коронавируса - Цензор.НЕТ 701
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Расстрел каждого пятого более "эффективный" метод .
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Ведь все равно же все умрут, Без разницы - там или тут
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...зелюки, срочно направить туда гуманитарку, которой в Украине хоть задом ешь После четырех дней снижения в Испании снова фиксируют рост числа умерших от коронавируса - Цензор.НЕТ 6878
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Ну все - теперь у нас карантин точно после 24-го продлят...
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Думаю так. До кінця травневих - так точно. Це було б логічно. А от після 9-го вже прийдеться якось виходити з карантину, бо країна загнеться економічно.
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Все залежить від ситуації за кордоном. Туди всі дивляться сьогодні. А економіка... Немає у нас економіки. Є якісь її нечіткі обриси, тому й загинатися нема чому. Нехай вже все накривається мідним тазом, щоб можна було потім розпочати з чистого аркуша.
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