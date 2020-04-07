 Самое главное - не ослаблять меры слишком рано, - ВОЗ о карантине

Об этом сообщил представитель ВОЗ Кристиан Линдмаер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Самое главное – не ослаблять меры слишком рано, чтобы больше не отступать", – заявил он, добавив, что такие заблаговременные решения похожи на утренние пробежки больных, после которых всегда есть риск осложнения.
Человек, говорят был хороший, но его явно нельзя назвать высокоспортивным.
Сегодня хоронят в Залещиках, после заболевания успел пообщаться с 500 людьми...
Да вся эта шушера на нарах должна сидеть!
Трамп, ау.... а, ок, пока пожарь.... шашлыки с Путиным.... а к кому обратиться то еще? Меркель? Микроб? джонсон? ой, болеет он, он скоро не выйдет.
- Ну Мисс, да позовите Борю то?
- Да подыхает он, привет другу Владимиру попросил передать и цветы он любил..... пегие.....
Потом привыкаешь.
Робинзон Крузо.
Пока всё , что я вижу - народ в загонах и намордниках , остатки экономики начинают уже вонять , прекрасный повод для власти всё свалить на форс-мажор .
Дескать , мы красавчики , но тут такая херня подвалила ...
ослаблять - это глагол а не любовница вiслюка...