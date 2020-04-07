 Самое главное - не ослаблять меры слишком рано, - ВОЗ о карантине

Об этом сообщил представитель ВОЗ Кристиан Линдмаер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Самое главное – не ослаблять меры слишком рано, чтобы больше не отступать", – заявил он, добавив, что такие заблаговременные решения похожи на утренние пробежки больных, после которых всегда есть риск осложнения.

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