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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 За рубежом
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 Самое главное - не ослаблять меры слишком рано, - ВОЗ о карантине

Всемирная организация здравоохранения пока не имеет рекомендаций для стран по смягчению мер по нераспространению пандемии коронавируса, но призвала не ослаблять их раньше времени.

 Об этом сообщил представитель ВОЗ Кристиан Линдмаер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Самое главное – не ослаблять меры слишком рано, чтобы больше не отступать", – заявил он, добавив, что такие заблаговременные решения похожи на утренние пробежки больных, после которых всегда есть риск осложнения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3187380
 
 
 Топ комментарии
 
Самоизоляция - это только первые 5 лет тяжело.
Потом привыкаешь.

Робинзон Крузо.
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Там у редакторов в названии опять опечатка. Надо так - "Самое главное - не осла, блять..."
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Недолуга лівацька організація.
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Та ладно - недолуга - весь мир на ушах. Благодарность бывшего голодающего эфиопского мальчика дружественным преемникам дохлого совка.
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Меркава Тому що люди такі самі недолугі.Якщо би наприклад,з кожного унітаза казали би,що потрібно на голові носити обкакані труси,люди би носили.
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Нормальні люди не стали би, а лохторат Зеро- *мудрий наріт* ,аж бігом
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Вечная память.
Человек, говорят был хороший, но его явно нельзя назвать высокоспортивным.
Сегодня хоронят в Залещиках, после заболевания успел пообщаться с 500 людьми...
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Там у редакторов в названии опять опечатка. Надо так - "Самое главное - не осла, *****..."
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Рекомендует ВОЗ, рекомендует, а они начитались в децтве Ивасика-Телесика и никак не хотят правильно садиться на лопату.
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Маловато людей угробили своим дурантином? Самое главное - не ослаблять меры слишком рано, - ВОЗ о карантине - Цензор.НЕТ 5934
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Можешь и не соблюдать карантин,пзды получишь))
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в какой логической связи находится твой дефекационный продукт с моим комментом?
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по их плану по станам карантинных жертв должно быть процентов по тридцать
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это те уроды, ыто этот воз шо подпевал тов. Си? шо типо все хорошо - че вы не хотите летать в Китай то, падлы?
Да вся эта шушера на нарах должна сидеть!
Трамп, ау.... а, ок, пока пожарь.... шашлыки с Путиным.... а к кому обратиться то еще? Меркель? Микроб? джонсон? ой, болеет он, он скоро не выйдет.
- Ну Мисс, да позовите Борю то?
- Да подыхает он, привет другу Владимиру попросил передать и цветы он любил..... пегие.....
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еле-еле уговорили объявить пандемию, а теперь - не ослаблять. Ну так и просится рифма ...
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Самоизоляция - это только первые 5 лет тяжело.
Потом привыкаешь.

Робинзон Крузо.
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Пока не начнут умирать тадепуты , судьи , прокуроры и аллигаторхи , ни в какую эпидемию я не поверю .
Пока всё , что я вижу - народ в загонах и намордниках , остатки экономики начинают уже вонять , прекрасный повод для власти всё свалить на форс-мажор .
Дескать , мы красавчики , но тут такая херня подвалила ...
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та какой ослаблять, предлагаю и трусы с клапаном сзади обязать носить, потому что точно еще не установили откуда вирус прилетает.
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воздух он везде, в том числе сзади, вот сколько надо времени воздуху, чтобы пролететь по кишечному тракту? милисекунды
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На всякий случай:
ослаблять - это глагол а не любовница вiслюка...

Самое главное - не ослаблять меры слишком рано, - ВОЗ о карантине - Цензор.НЕТ 2446
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може надо было с самого начала мобилизоваться,а воз?глядишь,и не понадобились бы советы не ослаблять
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Интересно, что клоуны из ВОЗ порекомендуют морским перевозчикам... Они в курсе, что моряку нельзя по морскому праву пребывать на судне больше года? Кто это все будет разгребать с юристами? ВОЗ?
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Ця організація казала,що перехворіє більшість населення планети.А населення планети,більше ніж 7.5 мільярдів.З цього виходить,що карантин має тривати декілька років.
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ВОЗ - группа мудаков, их самих лечить надо.
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