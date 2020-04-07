 Я не банкир и не имею личного мнения, что должен получить Коломойский, а что нет. Но закон не должен противоречить Конституции, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк, подавшая 1689 правок

Об этом Василевская-Смаглюк рассказала в комментарии Цензор.НЕТ
Нардеп рассказала, что подавала альтернативный законопроект, но его профильный комитет не принял во внимание.
"Соглашаясь с концептом, поданным правительством, я пыталась сделать так, чтобы этот закон не был обжалован в Конституционном суде и ветирован президентом. Потому что он противоречит нескольким статьям Конституции. Например, 58 ст. Конституции гарантирует, что закон не имеет обратной силы, если речь не идет об улучшении прав граждан. И противоречит этот закон также Европейской конвенции по правам человека - право человека на владение своим имуществом. Противоречит также нескольким статьям различных кодексов - речь идет о Кодексе административного судопроизводства, Хозяйственном кодексе, и еще ряде различных кодексов", - сказала Василевская-Смаглюк.
"Поэтому мои правки касаются того, чтобы унормировать этот законопроект с действующими кодексами и действующей в сейчас Конституцией. Потому что если он будет принят в таком виде как он есть, то будет противоречить этим вышеприведенным кодексам, Конституции, может быть ветирован, введет диссонанс в законодательство и будут проблемы с его имплементацией", - добавила нардеп.
Комментируя вопрос, почему подала такое количество поправок, Василевская-Смаглюк сказала: "Есть правки концептуальные, такие которые идут по всему телу законопроекта. То есть если в одной статье внести правку, то надо вносить в другие статьи поправки и в переходные положения для того, чтобы одна статья не противоречила другой".
Она рассказала, что во время рассмотрения вопроса не будет настаивать на редакционных поправках, а только существенных.
"Какая их часть, на которой я буду настаивать - сейчас не могу сказать, потому что это будет зависеть от условий рассмотрения, будут ли вообще готовы депутаты рассматривать по правке, будут ли применять определенные процедуры, предусмотренные Регламентом для того, чтобы принимать этот закон без рассмотрения", - говорит нардеп.
Отвечая на вопрос о том, сколько времени ей заняло написание поправок, Василевская-Смаглюк заметила:
"Я их писала, еще когда подавала альтернативный законопроект, который зарегистрировала, пожалуй, еще месяц назад или полтора. Тогда я их и писала. Потому что концептуально мой альтернативный законопроект повторяет тот, который подавался Кабмином, кроме тех вещей, которые я хотела исправить, подавая альтернативный, или подавая правки. Поэтому я готовилась к этому системно".
"То есть сначала я посмотрела тот законопроект, который подало правительство, написала к нему замечания, потом написала альтернативный законопроект и подала его. И на основе замечаний подала сейчас правки", - добавила она.
Василевская-Смаглюк так объяснила негативное влияние, которое может принести законопроект, если он будет принят в действующей редакции без поправок:
"Тем, что те владельцы банков, владельцы вкладов в банки, пострадавшие после банкопада от радикальных действий Национального банка не смогут продолжить обжалования действий НБУ в судах. Потому что этот закон блокирует любое судебное обжалование и право на справедливое рассмотрение в суде".
Отвечая на вопрос о том, считает ли она, что Коломойский должен иметь право вернуть "Приватбанк" в свою собственность, нардеп отметила:
"Речь не идет о возвращении "Приватбанка". Правительство предлагает принятием этого законопроекта возможность получить денежную компенсацию. Поэтому, собственно, я думаю, что это должно быть публичное разбирательство в украинских судах и международных судах. Я не банкир, я занимаюсь борьбой с отмыванием средств и борьбой с терроризмом в комитете, поэтому у меня нет личного мнения, что должен получить господин Коломойский, а что нет. У меня есть только мысль, как в законодателя, что каждый закон, который мы принимаем, он не должен противоречить Конституции. Или меняйте Конституцию и отменяйте 58 статью, или пишите законы так, чтобы они соответствовали Конституции".
На замечание о том, что такое количество поправок заблокирует работу парламента, как это сделал закон о рынке земли, Василевская-Смаглюк ответила:
"Это прекрасно, что мы его (законопроект о рынке земли. - Ред.) так рассматривали внимательно. И имели возможность не раз встретиться с президентом и доказать ему свое мнение, что нельзя так безоглядно принимать законопроекты, которые затем будут иметь последствия не только для Коломойского, но и для других людей, которые, например, имели миллионные сбережения в банках, которые были просто национализированы, обанкрочены и выброшены с рынка. И люди эти получили два рубля от Фонда гарантирования вкладов. И сейчас нет права даже на справедливое обжалования этого".
Напомним, что законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка. При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.
Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда.
Законопроект получил название "антиколомойского", так как он существенно усложнит возможные попытки Игоря Коломойского вернуть национализированный в 2016 году Приватбанк или получить компенсацию за него.
по ДВЕ поправки на каждую БУКВУ законопроекта?
И после она еще с невинной мордой съезжает на Конституцию?
Артист со сцены это ублюдок по определению. У них там выживает только тот кто больше *****, и публика рукоплещет, только тому кто по головах других залез на вершину сцены.Уничтожив при этом всех остальных. Кто украл идей у других больше всех. Кто ****** больше всех. Почему он мистер "нет". Потому что там на их кухне моральных уродов это аксиома, нельзя верить таким как он.Сцена как и чк - это кузня моральных уродов, селекция самых отобранных ублюдков.Нормальные в такой конкурентной среде ублюдков не выживают.
И это все в одном суперублюдке селенском. Он ради понтов, тоесть рукоплескания тупых 73% будет в гавно сжигать украину в топке, лишь для себя любимого.
А еще если добавить то, что он один в семье, и мамацка постоянно его осыпала всякими ништяками и вешала на уши что он самый луцций, то дурак уже рос дебилом и уродом без надобности улучшаться еще с детства. А сцена это только подняла до запредела. То есть 40 лет с самого детства этот моральный урод совершенстовался в ублюдочности. Потому он так СИЛЬНО не переносит критику и она ТАК СИЛЬНО БЬЕТ по его самосуперлюбию той пальмы куда он лез все 40 лет.
А как он платил деньги своим квартальщикам, так он и распоряжается деньгами украины - ТОЛЬКО НА СВОИ ПОНТЫ - ЭТО СВЯТОЕ. Другим ничего больше не платит.Даже если требуют за проделанную работу.Поспрашивайте у квартальщиков(конечно он запретит им что-то вякать-это аксиома морального урода, подсматривающего за всеми) и узнаете как и на что он спускает деньги украины.Мистер "нет" во всей красе."Нет" тоже во всей красе. Этим и будут пользоваться чекисты
И конечно у тебя нет своего мнения: жид коломойский твое мнение
Тролит паскуда
А двести рублей не могут спасти гиганта мысли?
А 1688 поправок не могут унормировать закон?
Я думаю, - сказал Ипполит Матвеевич, - что торг здесь неуместен!
слов 16000+, а вот их да, чють меньше чем поправок
Мнения она не имеет..
1689 поправок за 7 суток...
7 суток=7*24*60=10080 минут.
10080/1689=5.96...
т.е. по одной поправке меньше чем за 6 минут 7 дней подряд без сна , еды и отдыха... Работоспособность потрясающая... Тьху..
Еще одна порция зеленой мочи для мудрого нарида..
Все норм, да?
Моторолер не мой!!! Я просто разместил ОБЪЯВУ!
браво
Прочитал я статью,ни че не понял и вспомнил про Роберта.
Лорд адвокат.
Слова он сыпал, обуян
Ораторским экстазом,
И красноречия туман
Ему окутал разум.
Он стал затылок свой скрести,
Нуждаясь в смысле здравом,
И где не мог его найти,
Заткнул прорехи правом...
Говорящая голова с Г+Г и все. Давно она вообще что-то сама думала?