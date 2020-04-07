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 Политика Украины
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Все про:банки (1703) ВР (24750) Василевская-Смаглюк (25)

 Я не банкир и не имею личного мнения, что должен получить Коломойский, а что нет. Но закон не должен противоречить Конституции, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк, подавшая 1689 правок

Народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что законопроект №2571-д по предотвращению отмены национализации или ликвидации банков противоречит Конституции Украины. По словам нардепа, она подала 1689 поправок к законопроекту, чтобы унормировать его с действующими законами и кодексами и исключить отмену в Конституционном суде.

Об этом Василевская-Смаглюк рассказала в комментарии Цензор.НЕТ

Нардеп рассказала, что подавала альтернативный законопроект, но его профильный комитет не принял во внимание.

"Соглашаясь с концептом, поданным правительством, я пыталась сделать так, чтобы этот закон не был обжалован в Конституционном суде и ветирован президентом. Потому что он противоречит нескольким статьям Конституции. Например, 58 ст. Конституции гарантирует, что закон не имеет обратной силы, если речь не идет об улучшении прав граждан. И противоречит этот закон также Европейской конвенции по правам человека - право человека на владение своим имуществом. Противоречит также нескольким статьям различных кодексов - речь идет о Кодексе административного судопроизводства, Хозяйственном кодексе, и еще ряде различных кодексов", - сказала Василевская-Смаглюк.

"Поэтому мои правки касаются того, чтобы унормировать этот законопроект с действующими кодексами и действующей в сейчас Конституцией. Потому что если он будет принят в таком виде как он есть, то будет противоречить этим вышеприведенным кодексам, Конституции, может быть ветирован, введет диссонанс в законодательство и будут проблемы с его имплементацией", - добавила нардеп.

Комментируя вопрос, почему подала такое количество поправок, Василевская-Смаглюк сказала: "Есть правки концептуальные, такие которые идут по всему телу законопроекта. То есть если в одной статье внести правку, то надо вносить в другие статьи поправки и в переходные положения для того, чтобы одна статья не противоречила другой".

Она рассказала, что во время рассмотрения вопроса не будет настаивать на редакционных поправках, а только существенных.

"Какая их часть, на которой я буду настаивать - сейчас не могу сказать, потому что это будет зависеть от условий рассмотрения, будут ли вообще готовы депутаты рассматривать по правке, будут ли применять определенные процедуры, предусмотренные Регламентом для того, чтобы принимать этот закон без рассмотрения", - говорит нардеп.

Отвечая на вопрос о том, сколько времени ей заняло написание поправок, Василевская-Смаглюк заметила:

"Я их писала, еще когда подавала альтернативный законопроект, который зарегистрировала, пожалуй, еще месяц назад или полтора. Тогда я их и писала. Потому что концептуально мой альтернативный законопроект повторяет тот, который подавался Кабмином, кроме тех вещей, которые я хотела исправить, подавая альтернативный, или подавая правки. Поэтому я готовилась к этому системно".

"То есть сначала я посмотрела тот законопроект, который подало правительство, написала к нему замечания, потом написала альтернативный законопроект и подала его. И на основе замечаний подала сейчас правки", - добавила она.

Василевская-Смаглюк так объяснила негативное влияние, которое может принести законопроект, если он будет принят в действующей редакции без поправок:

"Тем, что те владельцы банков, владельцы вкладов в банки, пострадавшие после банкопада от радикальных действий Национального банка не смогут продолжить обжалования действий НБУ в судах. Потому что этот закон блокирует любое судебное обжалование и право на справедливое рассмотрение в суде".

Отвечая на вопрос о том, считает ли она, что Коломойский должен иметь право вернуть "Приватбанк" в свою собственность, нардеп отметила:

"Речь не идет о возвращении "Приватбанка". Правительство предлагает принятием этого законопроекта возможность получить денежную компенсацию. Поэтому, собственно, я думаю, что это должно быть публичное разбирательство в украинских судах и международных судах. Я не банкир, я занимаюсь борьбой с отмыванием средств и борьбой с терроризмом в комитете, поэтому у меня нет личного мнения, что должен получить господин Коломойский, а что нет. У меня есть только мысль, как в законодателя, что каждый закон, который мы принимаем, он не должен противоречить Конституции. Или меняйте Конституцию и отменяйте 58 статью, или пишите законы так, чтобы они соответствовали Конституции".

На замечание о том, что такое количество поправок заблокирует работу парламента, как это сделал закон о рынке земли, Василевская-Смаглюк ответила:

"Это прекрасно, что мы его (законопроект о рынке земли. - Ред.) так рассматривали внимательно. И имели возможность не раз встретиться с президентом и доказать ему свое мнение, что нельзя так безоглядно принимать законопроекты, которые затем будут иметь последствия не только для Коломойского, но и для других людей, которые, например, имели миллионные сбережения в банках, которые были просто национализированы, обанкрочены и выброшены с рынка. И люди эти получили два рубля от Фонда гарантирования вкладов. И сейчас нет права даже на справедливое обжалования этого".

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Напомним, что законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка. При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.

Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда.

Законопроект получил название "антиколомойского", так как он существенно усложнит возможные попытки Игоря Коломойского вернуть национализированный в 2016 году Приватбанк или получить компенсацию за него.

Источник: https://censor.net.ua/n3187379
 
   
 Топ комментарии
 
То есть украсть деньги по Конституции можно, а вернуть их назад-нет?
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а еще бабло карман не тянет.
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Чисто случайно барышня с мозгами как у медузы подготовила 1689 правок в закон который портит жизнь ее босу. Конечно верим)))
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То есть украсть деньги по Конституции можно, а вернуть их назад-нет?
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Очередная Абу коломойского.Это не законотворчество а МОШЕНИЧЕСТВО и ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ служебным в данном случае депутатскими полномочиями в корыстных целях.Если бы были действительно правоохранительные органы доказали умысел по блокированию парламента и то эти обезьянки жрали бы бананы от коломойского в камерах
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ага мама ТАБУРЕТА ПО ЕВРЕЙСКИ.....типа мать Тереза.....
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А по-моему туповатое у неё выражение лица
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Решилa и себе намыть у бабломойского пока МВФ не повыдергивал у того все зубы.
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Сколько там получается:
по ДВЕ поправки на каждую БУКВУ законопроекта?
И после она еще с невинной мордой съезжает на Конституцию?

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Снимайте с пальмы этого "рептилоида".
Артист со сцены это ублюдок по определению. У них там выживает только тот кто больше *****, и публика рукоплещет, только тому кто по головах других залез на вершину сцены.Уничтожив при этом всех остальных. Кто украл идей у других больше всех. Кто ****** больше всех. Почему он мистер "нет". Потому что там на их кухне моральных уродов это аксиома, нельзя верить таким как он.Сцена как и чк - это кузня моральных уродов, селекция самых отобранных ублюдков.Нормальные в такой конкурентной среде ублюдков не выживают.
И это все в одном суперублюдке селенском. Он ради понтов, тоесть рукоплескания тупых 73% будет в гавно сжигать украину в топке, лишь для себя любимого.
А еще если добавить то, что он один в семье, и мамацка постоянно его осыпала всякими ништяками и вешала на уши что он самый луцций, то дурак уже рос дебилом и уродом без надобности улучшаться еще с детства. А сцена это только подняла до запредела. То есть 40 лет с самого детства этот моральный урод совершенстовался в ублюдочности. Потому он так СИЛЬНО не переносит критику и она ТАК СИЛЬНО БЬЕТ по его самосуперлюбию той пальмы куда он лез все 40 лет.
А как он платил деньги своим квартальщикам, так он и распоряжается деньгами украины - ТОЛЬКО НА СВОИ ПОНТЫ - ЭТО СВЯТОЕ. Другим ничего больше не платит.Даже если требуют за проделанную работу.Поспрашивайте у квартальщиков(конечно он запретит им что-то вякать-это аксиома морального урода, подсматривающего за всеми) и узнаете как и на что он спускает деньги украины.Мистер "нет" во всей красе."Нет" тоже во всей красе. Этим и будут пользоваться чекисты
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у вас явно нет на нее денег)) - сама постановка смешна - хотя сейчас - мужчина с мужчиной и женщина с жениной - явно и нечего)))
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Чо, на самоизоляцыи баб две недели не видел? Дуй на порнхаб, там щас бесплатно, и не неси такой пурги Я не банкир и не имею личного мнения, что должен получить Коломойский, а что нет. Но закон не должен противоречить Конституции, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк, которая подала 1689 поправок в закон о банках - Цензор.НЕТ 3805
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Она моногам. Берет в р.. только от коломойши Я не банкир и не имею личного мнения, что должен получить Коломойский, а что нет. Но закон не должен противоречить Конституции, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк, подавшая 1689 правок - Цензор.НЕТ 1608
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Чисто случайно барышня с мозгами как у медузы подготовила 1689 правок в закон который портит жизнь ее босу. Конечно верим)))
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Она умная...уверяла, что вируса нет и это специальная фишка для продажи масок... Я не банкир и не имею личного мнения, что должен получить Коломойский, а что нет. Но закон не должен противоречить Конституции, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк, которая подала 1689 поправок в закон о банках - Цензор.НЕТ 6062
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Але не підготувала навіть 100 поправок до закону про епідемію і карантин)))
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еще не когда не была бы так видна вся подлость и мерзость депутатов - особенно видно так называемых - слуг народа - может понимание прийдет к большенству
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Наивный. Большинство как собаки Павлова, регируют только на наличе колбасы в холодильнике
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Шлюха ты самая настоящая.
И конечно у тебя нет своего мнения: жид коломойский твое мнение
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**** ******* треш, угар и содомия... Какой позор...
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Короче, по ее мнению, закон противоречит Конституции 1689 раз
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По 10 раз на каждую статью Конституции, если точно.))
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Это тип замахнулся на самое святое, что у нас есть. На конституцию!

Я не банкир и не имею личного мнения, что должен получить Коломойский, а что нет. Но закон не должен противоречить Конституции, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк, которая подала 1689 поправок в закон о банках - Цензор.НЕТ 5233
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Слуг урода надо лечить. Виселицы в помощь "врачам".
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чтобы этот закон не был обжалован в Конституционном суде и ветирован президентом
Тролит паскуда Я не банкир и не имею личного мнения, что должен получить Коломойский, а что нет. Но закон не должен противоречить Конституции, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк, которая подала 1689 поправок в закон о банках - Цензор.НЕТ 6794
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А двести рублей не могут спасти гиганта мысли?
А 1688 поправок не могут унормировать закон?
Я думаю, - сказал Ипполит Матвеевич, - что торг здесь неуместен!
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Конечно смаглюк не банкир. Она шлюшка бени,как и дубинский и вся остальная "поправочная" шобла.
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Какие же наглые и циничные мрази. Хотя, чего им волноваться? Эта страна для них чужая, им по барабану, что с ней будет.
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подстилка коломойши не имеет личного мнения...
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Увидите Приват, не трогайте он мой! Игорь Валерьевич.
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Ждать недолго.Когда -то же эта законодательная вакханалия непотрибу должна закончиться?.На этой неделе будет очередной момент истины для Президента .Ху ис Ху?
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Смаглючка сделала свою ставку..... На " Жигули" с прицепом себе заработала....Но это ненадолго... За взятку придётся отвечать... Посидеть в СИЗО придётся, пока залог в 10 млн. грн. не заплатит....И адвокатам придётся платить, и прокуратуре. и судьям...И потом посидеть лет 5 придётся.... А потом лечить туберкулёз, СПИД и сифилис придётся... И зубы выбитые вставлять.... Подумай, Смаглюк. нужны ли тебе эти 10000 грн. от Каломойского....
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Главное не выпустить проститутку за границу, когда страна упадет в дефолт. Уж если Беню не получится хлопнуть, то хотя бы всяких думинских и смагюк за шею подержать!
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смотри историю и снова такое будет. Ни чему ни кто не учит
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Количество поправок в закон превышает количество букв в тексте самого закона.
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неважно Я не банкір і не маю особистої думки, що повинен отримати Коломойський, а що ні. Але закон не має суперечити Конституції, - "слуга народу" Василевська-Смаглюк, яка подала 1689 правок - Цензор.НЕТ 3123 тоже слитно пишецца Я не банкір і не маю особистої думки, що повинен отримати Коломойський, а що ні. Але закон не має суперечити Конституції, - "слуга народу" Василевська-Смаглюк, яка подала 1689 правок - Цензор.НЕТ 95

слов 16000+, а вот их да, чють меньше чем поправок
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столько одному даже маленькой группой людей не возможно столько внести поправок в документ, это то что физически не реально. Надо же, кто то собрал не мало юристов и заступарил принятие закона таким ярым спам атакой и главное все в соответствии закону. Вот это идеальная работа по блокировке закона.
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***** обыкновенная зеленая...
Мнения она не имеет..
1689 поправок за 7 суток...

7 суток=7*24*60=10080 минут.
10080/1689=5.96...
т.е. по одной поправке меньше чем за 6 минут 7 дней подряд без сна , еды и отдыха... Работоспособность потрясающая... Тьху..

Еще одна порция зеленой мочи для мудрого нарида..
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жаль свыночел ни дагадался рышуче этот закон принять...я бы посмотрел сколько среди соевых ушлепков рышучих рыфарматарав...но то ж божья роса, да соя?
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т.е. по существу возразить нечего?
Все норм, да?
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Це іпану.. ий чувак. Він божевільний. Без жартів. Нічого змістовного ви від нього не доб'єтесь.
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У сои кончились аргументы и начала цитировать выдержки из истории своей болезни Я не банкір і не маю особистої думки, що повинен отримати Коломойський, а що ні. Але закон не має суперечити Конституції, - "слуга народу" Василевська-Смаглюк, яка подала 1689 правок - Цензор.НЕТ 182 ты забыл добавить что я прикладываю фото Зели к геморою, и долблюсь головой об стену от ненанвисти к Пете Я не банкір і не маю особистої думки, що повинен отримати Коломойський, а що ні. Але закон не має суперечити Конституції, - "слуга народу" Василевська-Смаглюк, яка подала 1689 правок - Цензор.НЕТ 3357
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По существу? Соевые шмары даже не пытались с МВФ говорить с точки зрения интересов Украины, в отличии от Зеленского который давно закрыл вопросы которые МВФ ставил перед соей: АКС, право НАБУ на прослушку, а сейчас делает то что соя должна была делать лонг тайм эгоу...
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Её рожу срисовали и если дойдёт дело до дефолта, то она может сильно пострадать.
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Это та самка которая на плюсах? Я думаю большинство украинцев мечтают узнать сколько весят её мозги!
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Если надо могу еще раз повторить, ибо эти хотя бы не прикрывают тухес мовай та вырой...
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Так вот что тебя, ублюдка, раздражало - мова и вера.
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Так я услышу от сои какой профит Петя имел от назначения протеже Мертвечука главой своей администрации?
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Поговори с соей, быдлан днепроретровский.
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Всі ці хто голосував за зелень,мають наїстися лайна,щоб через вуха повилазило.
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Этой ходячей пандемии бабломойского остается только правки строчит в карантине после "короновирус-это маркетинговый ход".
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Все кто грабил и продолжают грабить до сих пор, сейчас стараются изо всех сил защитить награбленое.
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судя по количеству её правок, Конституция у нас просто филькина грамота, ибо не заточена под БАНКИРОВ!!! Я не банкир и не имею личного мнения, что должен получить Коломойский, а что нет. Но закон не должен противоречить Конституции, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк, подавшая 1689 правок - Цензор.НЕТ 283
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Смаглюг легла под каламою и раздвинула ноги ещё со времён когда она работала журнашлюхой на канале Г+Г
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Не до писала. Но беня ЛЛ(каломойский) мне заплатил. ГРЕБАНАЯ ************.
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Ця мерзота була поставлена там для лобіювання інтересів злочинця.
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когда вам надо ложили вы на конституцию...
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Я не банкир, но к закону о банках, накидала 1689 правок, красава. )
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да это же классика,
Моторолер не мой!!! Я просто разместил ОБЪЯВУ!
браво
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а что "мандат" уже не катит как при роспуске парламента?
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Як "складно" *************. Школа каналу Г+Г. Ситуація змінилась. Тепер саме ти з беніним цуциком та іншими коломойсько- фуйловими посіпаками, спустошуєш холодильник кожного. Як ти думаєш, істото, що зараз вибере нарід? Телевізор чи холодильн? І хто за це відповість? І ще ... Нагадую. Тікати нікуди
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Дай бог тебе здоровья, счастья, смаглюк и свидания с бузиной на концерте кобзона
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Роберт Бернс стихи.
Прочитал я статью,ни че не понял и вспомнил про Роберта.
Лорд адвокат.

Слова он сыпал, обуян
Ораторским экстазом,
И красноречия туман
Ему окутал разум.

Он стал затылок свой скрести,
Нуждаясь в смысле здравом,
И где не мог его найти,
Заткнул прорехи правом...
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Когда она смотрит в зеркало, там явно отражается морда Коломойского.
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А кто эта шалава вообще такая?
Говорящая голова с Г+Г и все. Давно она вообще что-то сама думала?
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А мне нравится. Все говно всплывает к верху. Ведь тут или дефолт или нет. Третьего нет. Даже Вона всплыла, не говоря про всякую мелочь тыпа смаглюк. Давайте дальше поглядим
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даже за месяц (как утверждает это ублюдочное существо) нереально внести почти 1700 поправок. имеются ввиду осмысленные поправки, а не то, что сейчас. то, что сейчас - вполне реально, как показал дубина и остальная шобла бениных голубков.
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Канал "Г+Г" оставил неизгладимый след в её голове и совести....
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С каких пор эта курка стала экспертом по конституционному праву , и банковскому делу .? Для этого надо быть минимум отличным юристом ,, а она обычный журналист . Потом , она говорит что писала альтернативный закон одновременно с правками к нему . !!? Это получается - она писала поправки к собственному закону ? Исправляла собственный закон . ? Я не банкір і не маю особистої думки, що повинен отримати Коломойський, а що ні. Але закон не має суперечити Конституції, - "слуга народу" Василевська-Смаглюк, яка подала 1689 правок - Цензор.НЕТ 3940 . Тогда зачем его изначально писать с недостатками ,, которые нужно сразу же усовершенствовать правками .?? Ничего не понять ?
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Згідно Конституції , бєня ,вже мав догнивати на рудниках
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Коню понятно, что этой подруге приплатили и используют для блокировки важного закона. А в ее головешке не созревает мысль, что ее действия наносят вред и направлены против государства в угоду какого-то олигарха?
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Згідно Конституції , бєня ,вже мав догнивати на уранових копальнях
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