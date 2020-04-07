 В одном из роддомов Румынии зафиксирована вспышка коронавируса среди младенцев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание Romania Insider.

Сообщается, что в роддоме в городе Тимишоара у десяти младенцев оказались положительные тесты на COVID-19, однако у матерей этих детей результаты тестирования показали отрицательный результат.

Всего у 49 матерей и их детей были взяты пробы 1 апреля, а лаборатория проводила тесты 5 и 6 апреля. Но с 2 до 4 апреля были выписаны девять матерей с зараженными коронавирусом детьми, одна женщина с ребенком остается в медицинском учреждении.

Министр здравоохранения Румынии Нелу Татару дал распоряжение провести расследование. Отмечается, что ранее в этом родильном доме был обнаружен коронавирус у 25 пациентов и медработников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Минздрава Румынии подал в отставку после того, как число заболевших коронавирусом превысило тысячу