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 В одном из роддомов Румынии зафиксирована вспышка коронавируса среди младенцев

На западе Румынии зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции среди младенцев одного из роддомов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание Romania Insider.

Сообщается, что в роддоме в городе Тимишоара у десяти младенцев оказались положительные тесты на COVID-19, однако у матерей этих детей результаты тестирования показали отрицательный результат.

Всего у 49 матерей и их детей были взяты пробы 1 апреля, а лаборатория проводила тесты 5 и 6 апреля. Но с 2 до 4 апреля были выписаны девять матерей с зараженными коронавирусом детьми, одна женщина с ребенком остается в медицинском учреждении.

Министр здравоохранения Румынии Нелу Татару дал распоряжение провести расследование. Отмечается, что ранее в этом родильном доме был обнаружен коронавирус у 25 пациентов и медработников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Минздрава Румынии подал в отставку после того, как число заболевших коронавирусом превысило тысячу

Источник: https://censor.net.ua/n3187375
 
 
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Какая то медсестра зараженная разнесла заразу
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цыгане типа румуны...так таких валом..типа одни.... а по сути ....
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Ну, ни иначе как дело рук зубов "Дракулы"!
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Дракула мешкав трошки на схід, в Трансільваніі.
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а что Трансильвания не часть Румынии?
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...за кількістю внутрілікарняних заражень це схоже на гонконзький грип 1968-69 (штам H3N2), від якого тільки в США загинуло понад 30 тисяч хворих, в основному старших за 65 років
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Судя по фото, это не совсем Румыния...
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мировая закулисья начала быстро мутировать и пошла по принципу "шо старе, шо малэ"
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