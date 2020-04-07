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 Кабмин готовит платформу мониторинга больниц по их обеспечению медоборудованием для лечения больных COVID-19, - Шмыгаль

Вскоре в открытом доступе будут отчеты всех больниц по их обеспечению средствами защиты, медицинским оборудованием против коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом на совещании заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Сейчас такая платформа финализируется, затем данные из каждого медучреждения проверят волонтеры.

"Такая программа нужна и для государства, чтобы собирать информацию, рассчитывать потребности и прогнозировать обеспечение, и для медиа и граждан, а также для волонтеров, чтобы они видели результаты своей работы", - заявил премьер.

Напомним, ранее Рада приняла закон о противодействии распространению коронавируса. За нарушение карантина ввели административную, а за умышленное заражение кого-то коронавирусом - уголовную ответственность.

11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Школы, вузы и детсады закрыли на 3 недели, пробное ВНО отложили.

25 марта Кабинет Министров Украины продлил карантинные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, на 30 дней.

Кроме того, 25 марта Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней.

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Источник: https://censor.net.ua/n3187374
 
 
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Готовят платформу 😀😀😀Вам Сивохо тексты пишет?

Проверять надо было уже КАК НОВОГО министра назначили , а они опять «готовят»
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Готовит, создаст, планирует, намеревается - пиарятся лишь намерения. Должны отчитываться о сделанном - запустили, создали, обеспечили и т.д. Но, от этой власти мы такого не услышим.
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Почему то умалчивается, сколько миллионов бюджетных денег будет потрачено на эту "платформу".
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тоже говорили что всех мониторят, температуру меряют - а переболевший писал что никто к нему не ходил не звонил
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а может шмулю с этого нужно было начинать, а не придумывать мусорской безпредел?
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Они готовят... С такой властью как у нас.. и с тем, что есть в медицине - СЕЙЧАС уже морги готовить надо!
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"Платформа мониторинга больниц". Конченые зелебобики. Это все равно что во время мировой войны, всеобщей мобилизации и полномасштабного наступления агрессора создать "платформу мониторинга вооруженных сил".
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Какая, ***.., платформа, люди умирают, мудаки вы все. Слов нет, просто,пока подготовите придёт очередной вирус...Телефон,блокнот, ручку в зубы и вперед.
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Кабмин готовит платформу мониторинга

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А моніторинг платхворми коли буде?
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