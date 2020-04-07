 Кабмин готовит платформу мониторинга больниц по их обеспечению медоборудованием для лечения больных COVID-19, - Шмыгаль

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом на совещании заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Сейчас такая платформа финализируется, затем данные из каждого медучреждения проверят волонтеры.
"Такая программа нужна и для государства, чтобы собирать информацию, рассчитывать потребности и прогнозировать обеспечение, и для медиа и граждан, а также для волонтеров, чтобы они видели результаты своей работы", - заявил премьер.
Напомним, ранее Рада приняла закон о противодействии распространению коронавируса. За нарушение карантина ввели административную, а за умышленное заражение кого-то коронавирусом - уголовную ответственность.
11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Школы, вузы и детсады закрыли на 3 недели, пробное ВНО отложили.
25 марта Кабинет Министров Украины продлил карантинные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, на 30 дней.
Кроме того, 25 марта Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней.
Проверять надо было уже КАК НОВОГО министра назначили , а они опять «готовят»
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А моніторинг платхворми коли буде?