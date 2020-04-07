 В Киеве с апреля появится новый платеж в счетах на оплату ЖКХ - за обслуживание общедомовых счетчиков, - "Киевтеплоэнерго"

Об этом сообщает "Киевтеплоэнерго", передает Цензор.НЕТ.
Сообщается, что в счетах на оплату жилищно-коммунальных услуг за март, которые киевляне получат в апреле, появится отдельная строка с взносами за обслуживание общедомовых счетчиков тепла и горячей воды.
"Средний размер взноса составит около 30 грн/квартал. Стоимость указанной услуги, согласно закону Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", была удалена из тарифа на отопление и горячую воду и будет указываться в счетах отдельно", - говорится в сообщении.
Пусть сами и платят
Или бухгалтеры "за обслуживание калькулятора"!
Можно еще брать за "обслуживание дверей" учителям в школе и "за обслуживание метлы" дворникам!
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Наглость Ахметова зашкаливает! Пора с олигархов начинать брать за обслуживание обуви!
Мы ж ходим по улице, а никто нам не платит за это!
или там "на распространение короновируса зеленым кагалом и лично Великим Ишаком"?
расскажите нам селянам...
. Стоимость указанной услуги, согласно закону Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", была удалена из тарифа на отопление и горячую воду и будет указываться в счетах отдельно"
Такие организации , КОТОРЫЕ МОНОПОЛЬНО пьют кровь у украинцев , скупили Ахметов Фирташ Суркис Новинский . Как видите - украинцев там нет
а немножко другой ***********?
который обещал бесплатную коммуналку и зарплаты по 4000 баксов?
не?
Киев, городов руських - мать вашу...!!
В июне - за обслуживание насосов и манометров.
В июле - за обслуживание переходных муфт.
В августе - за обслуживание кронштейнов крепления.
В сентябре - за обслуживание входных дверей и замков.
В октябре - за обслуживание компьютеров в ЖЭК.
В ноябре - за обслуживание персонального автотранспорта начальника ЖЭК.
В декабре - за обслуживание туалетов в ЖЭК.
****, по копеечке... по гривянику... придумывать новые налоги, шобы снять с гражданинов последние трусы! - особенно когда этим гражданинам трудней всего... Как это всё похоже на Украину!