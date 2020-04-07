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 Политика Украины, Экономика
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 97 млрд на борьбу с коронавирусом, 20 млрд на пенсии, - Шмыгаль назвал новые цифры "бюджета чрезвычайной ситуации"

Премьер-министр опубликовал основные параметры нового бюджета. который должны утвердить депутаты.

Как передает Цензор.НЕТ, премьер опубликовал в Фейсбуке основные параметры изменений в бюджет.

В сообщении отмечается: "Бюджет чрезвычайной ситуации - это первоочередные шаги правительства в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Изменения в бюджет предусматривают изменение акцентов на обеспечение основных потребностей в условиях пандемии. Надеемся, что Верховная Рада как можно быстрее соберется и поддержит наши предложения".

97 млрд на борьбу с коронавирусом, 20 млрд на пенсии, - Шмыгаль назвал новые цифры бюджета чрезвычайной ситуации 01

Источник: https://censor.net.ua/n3187367
 
 
 Топ комментарии
 
«7 апреля 2020.
Росгвардия примет на вооружение пистолет-пулемет СР-2МП для городского боя.
Об этом во вторник, 7 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.»

Хто тут ще багатіє думкою: «Вот путін уйдьот...»?
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97 млрд на борьбу с коронавирусом, 20 млрд на пенсии, - Шмыгаль назвал главные цифры "бюджета чрезвычайной ситуации"

97 млрд на борьбу с коронавирусом, 20 млрд на пенсии, - Шмыгаль назвал главные цифры "бюджета чрезвычайной ситуации" - Цензор.НЕТ 4054 Это ж сколько бабла буде спи22ено под эту программу..
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«7 апреля 2020.
Росгвардия примет на вооружение пистолет-пулемет СР-2МП для городского боя.
Об этом во вторник, 7 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.»

Хто тут ще багатіє думкою: «Вот путін уйдьот...»?
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97 млрд на борьбу с коронавирусом, 20 млрд на пенсии, - Шмыгаль назвал главные цифры "бюджета чрезвычайной ситуации"

Это ж сколько бабла буде спи22ено под эту программу..
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Вот вот а шоб наверняка уже,значит будут продливать ещё карантин и возможно не на один месяц чтоб создать видимость по времени "борьбу" с короной,вы же не думаете что 24-го откроют, тогда палево,столько лярдов не уйдёт за 3 недели
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Когда в казначействе пусто, можно обещать любые цифры.
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Это конечно хорошо, но нужен список за счет чего были выделены эти деньги, какие статьи бюджета урезали.
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ух пєнси зажируют.. но ми нє лохі какіє-то... будєм іх отлавлівать.. жирненькіх і упітаних.. єсть іх будєм!
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Интересно а как будет наполнятся бюджет при полном развале экономики? Ну Ну 97 млрд на борьбу с коронавирусом, 20 млрд на пенсии, - Шмыгаль назвал новые цифры "бюджета чрезвычайной ситуации" - Цензор.НЕТ 668
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вирубім карпатській лєс.. і напєчатаєм сколька нада!
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Напечатают и инфляция с ростом цен сожрет больше.
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Перевожу:
Радуцкий, богатырева и пр. скоммуниздят минимум 90 млрд. под видом "борьбы с вирусом".
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А що ВР проголосувала за ЧС? Шмигаль,досить брехати.
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Правильно. Закрыли граждан по домам, схватили по болгарке и со всех сторон к приятному куску на 97 миллиардов.
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Это с дефицитом даже масок,а если таковы имеются в аптеках то в десять раз дороже
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...вчера пришла пенсия на карту - зелепузые, где обещанная ЗЕтысяча? 97 млрд на боротьбу з коронавірусом, 20 млрд на пенсії, - Шмигаль назвав нові цифри "бюджету надзвичайної ситуації" - Цензор.НЕТ 2751 97 млрд на боротьбу з коронавірусом, 20 млрд на пенсії, - Шмигаль назвав нові цифри "бюджету надзвичайної ситуації" - Цензор.НЕТ 6304
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На сколько сократили финансирование: ВР, КМ, Офиса преЗЕдента?
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Продали маски мало, надо еще 97 млрд. Это махровая уголовщина.
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Представляю себе глаза Гройсмана. 97 млрд на боротьбу з коронавірусом, 20 млрд на пенсії, - Шмигаль назвав нові цифри "бюджету надзвичайної ситуації" - Цензор.НЕТ 9999
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Жидівські виродки вирішили вкрасти 97 млрд. гривень. Ось так, не напружуючиь, на "липовій" пандемії жидята нас роблять...
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Ответьте кто в курсе, please, самым нищим пенсионерам заплатили обещанные по 1000 гр. за карантин или нет ? Дякую за відповідь.
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Цензор , аууу!!
Где новости о Першотравенске ( Днепр-я обл.). Скоро будет "украинская Ухань"!!
https://m.facebook.com/groups/pershotravensk/permalink/1367402413433279/?d=m&vh=i
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