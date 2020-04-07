 Требуем ответа Зеленского о возможном назначении замглавы ОП экс-чиновника МВД времен Захарченко Татарова, - Инициативная группа пострадавших на Майдане

Об этом говорится в заявлении Инициативной группы пострадавших / раненых на Майдане, передает Цензор.НЕТ.
"По нашей информации, в Офисе Президента готовится назначения на должность заместителя председателя ОПУ еще одного человека времен Януковича-Захарченко - заместителя начальника главного следственного управления МВД того времени Олега Татарова. По замыслу, должность другого заместителя Андрея Смирнова должны разделить и под Татарова отдать надзор за Офисом генпрокурора, ГБР и МВД.
То есть человек, который был непосредственно причастен к преследованиям майдановцев, теперь должен возглавить весь правоохранительный блок, который призван расследовать эти преступления. Ранее Татарова пытались назначить заместителем директора ГБР - в пару к Бабикову. Тогда "не срослось". Так не получилось, идет на повышение?
Мы требуем ответа от власти и лично от Президента Зеленского. В феврале он встречался с семьями Героев Небесной Сотни и, глядя в глаза родителям и женам, говорил, как для него важен подвиг наших братьев и сестер. Мы требуем прекратить назначать на высшие государственные должности предателей Януковича и четко озвучить свою позицию в этом вопросе.
Призываем присоединиться к обращению всех участников Революции Достоинства, семьи Героев Небесной Сотни, активистов и неравнодушных украинцев!
Украина превыше всего!" - говорится в заявлении.
https://pershij.com.ua/na-zarplatu-160-tysiach-24-richnu-shkabrovu-pryznachyly-chlenom-nahliadovoi-rady-ukrzaliznytsi/
1. Це - яскравий і класичний приклад паразитарної діяльності ЗЕ в Україні.. 2. А як же тоді бути з розтрубленим СН рішенням що вони обмежать з/п чиновникам десятикратною мінімалкою? 3. За які заслуги чи ефективність подарували таку з/п? За суміщення посади з сексом, чи саме в такий сосіб вирішили "скоротити" дефіцит бюджету? ІДІОТИЗМ команди СН - АБСОЛЮТНИЙ! Гнать сволоту з хворого тіла України, як вошей - любим способом! ...
За одного битого двухнебитых ЗЕ дают 😀😀😀
Фаринник - односельчанин Фирташа.
Кстати, Фирташ для земляков немало сделал, а аварийный мост на трассе государственного значения отремонтировать не успел.
Уже третий год объезд километров 50, не меньше.
Компромат
Доспехи Бога или царствование Олега Татарова.Есть в Главном Следственном управлении некий заместитель подполковник милиции Татаров Олег Юрьевич, (пр. автора) замечу, 1982 года ..... был назначен на должность в 28 лет ..... не державши в руках уголовного дела ,руководит следствием, дает указания первым заместителям начальников ГУМВД. За какие такие заслуги Фаринник назначил его на эту должность до сих пор остается загадкой. Может старик совсем уж из ума выжил. Хотя следует заметить, что Фаринник сознательный и опытный человек. Никто до сих пор не может понять, как на такую ответственную руководящую должность можно назначать этого ученого, иначе и не назовешь, Татаров создал в ГСУ МВД Украины фактически филиал Университета внутренних дел, набрал лейтенантов без всякого опыта работы и назначив их на руководящие должности.А эти ему за то верно служат. Царствование Олега Татарова заместителя следственного отдела г.Новоукраинки Куда же смотрит сегодняшний руководитель ГСУ МВД Украины полковник милиции Чинчин Николай Николаевич (бывший заместитель прокурора города Киева) до сих пор неизвестно. Кстати порядочный и очень умный человек. Возможно он не знает о подвигах Татарова? Но обо всем по порядку. Следствие едва лишилось Топчия, о котором не нужно рассказывать все и так знают. Сразу его место занял Олег Юрьевич Татаров.Очень любит Олег Юрьевич планшеты заказывать в каждую область, не менее сотни ему их привезли, что он с ними делает?Очень любит Олежка дорогие автомобили, довольно часто их меняет.А как любит Юрьевич гламур! Дорогих брендов украшает одежда и обувь Олега Юрьевича, что попало не одевает! Очень понравилось Олегу с семьей жить в центре города в самом сердце столицы в шикарной квартире! Кроме того приобрел в турецком городке трехкомнатную квартирку в новостройке. За какие средства он это приобрел? Очень бы хотелось, чтобы компетентные органы этим поинтересовались. А некоторые вещи вообще доходят до маразма. Как вы думаете кто водит детей Олега Юрьевича в школу? Никогда не догадаетесь! Не хочется называть фамилию так нормальный парень(пр.автора). Но это офицер ГСУ МВД Украины.Возможно его ребенку нужна охрана? А как Вы думаете кого он назначает руководителями в ГСУ? Кума своего назначил заместителем начальника управления, которому аж 26 лет, а начальником отдела вообще ребенка 23 года Артемка. О других я уже и не пишу (пр.автора). Половину Университета внутренних дел Юрьевич привел в ГСУ, все молодые не искушенные, в следствии никогда не работали, зато ученые из них дай бог, пишут по Татарова статьи, книги и т. д. Наукой занимаются ребята. А кто же будет следственной работой заниматься? Когда эти дети едут в командировку на проверку, люди которых они проверяют смеются просто, они же ничего не умеют и не знают, ведь молодые и не имеют опыта.Короче говоря об завел себя Татаров челядью, которая его обслуживает. Есть У Олега Юрьевича товарищ Цюприк Игорь Владимирович, которого Чинчин снял с должности начальника управления, но не беда Татаров создал ему должность и предопределил на руководящий пост. (от автора статьи)Еще много чего можно писать, но на сегодня хватит! Возможно руководитель ГСУ МВД Украины сделает выводы!