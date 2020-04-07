 Новый случай COVID-19 зарегистрирован в Броварах, - мэр Сапожко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко на странице в сети Facebook.

"По результатам ПЦР-исследования подтвердился еще 1 случай инфицирования коронавирусом в Броварах у мужчины, 1960 г.р", - говорится в сообщении.

Его состояние удовлетворительное, он находится на самоизоляции дома под контролем семейного врача и не нуждается в госпитализации.

Мужчина проживает в частном секторе, по месту жительства проведена дезинфекция. Сейчас продолжается эпидрасследование для установления контактных лиц.

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