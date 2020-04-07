 В Китае подтвердили COVID-2019 у 13 лиц, прибывших из России. Погранпереход "Пограничный - Суйфэньхэ" приостановил работу

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал российский политтехнолог Глеб Павловский со ссылкой на СМИ РФ.

Он отметил: "Практически же вот что: 13 зараженных в одном только рейсе из Москвы! Порт пяти морей..Крепчают узы стратегического взаимообмена мутантами. Своих не бросают, но фильтруют на переходе.

В провинции Хэйлунцзян подтвержден диагноз COVID-19 ещё у 13 граждан Китая, прибывших из Москвы во Владивосток 2 апреля и перешедших пункт пропуска Пограничный – Суйфэньхэ. Ранее COVID-19 подтвердился у четырёх граждан Китая, прибывших из Москвы во Владивосток. Китай принял решение о временной приостановке работы погранперехода Пограничный – Суйфэньхэ с 7 апреля".

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