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 В Китае подтвердили COVID-2019 у 13 лиц, прибывших из России. Погранпереход "Пограничный - Суйфэньхэ" приостановил работу

У китайцев, которые возвращаются домой из России, диагностируют коронавирус. С 7 апреля временно закрыта работа погранперехода Пограничный – Суйфэньхэ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал российский политтехнолог Глеб Павловский со ссылкой на СМИ РФ.

Он отметил: "Практически же вот что: 13 зараженных в одном только рейсе из Москвы! Порт пяти морей..Крепчают узы стратегического взаимообмена мутантами. Своих не бросают, но фильтруют на переходе.

В провинции Хэйлунцзян подтвержден диагноз COVID-19 ещё у 13 граждан Китая, прибывших из Москвы во Владивосток 2 апреля и перешедших пункт пропуска Пограничный – Суйфэньхэ. Ранее COVID-19 подтвердился у четырёх граждан Китая, прибывших из Москвы во Владивосток. Китай принял решение о временной приостановке работы погранперехода Пограничный – Суйфэньхэ с 7 апреля".

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В Китае подтвердили COVID-2019 у 13 лиц, прибывших из России. Погранпереход Пограничный - Суйфэньхэ приостановил работу 01

Источник: https://censor.net.ua/n3187361
 
 
 Топ комментарии
 
Короче! З цим коронавірусом без лаптєй не обійшлося... В Китае подтвердили COVID-2019 у 13 лиц, прибывших из России. Погранпереход "Пограничный - Суйфэньхэ" приостановил работу - Цензор.НЕТ 9535
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а шо такое? "этоженашилюди" в Китае не работает?!
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Ну вот. А вы говорите что ето Китай вирус распространяет.
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тут и те и другие орки не плохо постарались ..
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Ну теперь всё ясно ,это ******** во всём виноват ,надо шарахнуть по ним Томагавками .. В Китае подтвердили COVID-2019 у 13 лиц, прибывших из России. Погранпереход "Пограничный - Суйфэньхэ" приостановил работу - Цензор.НЕТ 4460и не только ...
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А сколько последним поездом *дружбы* из Мацквы в Украину коронавирусных привезли?
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Сейчас коммуняки с имперцами будут соревноваться-кто пи*дит больше
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Короче! З цим коронавірусом без лаптєй не обійшлося...
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13 ДРГ... Успешно выполнили задачу, Петров и Боширов позавидовал бы!
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Вот так и будут носить через границу друг другу.
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В Китае бесследно исчезли 21 миллион пользователей мобильной и стационарной связи.Что это значит,догадайтесь сами...
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мобилы и стационарные телефоны сдали в ломбард и купили масок и парацетамола.
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"На Рашке коронавируса НЕТ!" (с) вато-пропаганда.
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10 000 РАБссиянцев застряли в Индии.Денег нет,жрать нет. Но вы держитесь там В Китае подтвердили COVID-2019 у 13 лиц, прибывших из России. Погранпереход "Пограничный - Суйфэньхэ" приостановил работу - Цензор.НЕТ 8529
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25 000 РАБссиянцев застряли в Юго-Восточной Азии.Мишустин обещает самальоты,но обещаного 5 лет ждут... В Китае подтвердили COVID-2019 у 13 лиц, прибывших из России. Погранпереход "Пограничный - Суйфэньхэ" приостановил работу - Цензор.НЕТ 6926Сроки путевок давно истекли...
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рашкованів вони хоч встигли заразити
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не ту икону видать целовали
или не скрепно облизывали
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Почему Китай отказался покупать РАБссиянскую нефть от слова СОВСЕМ? В Китае подтвердили COVID-2019 у 13 лиц, прибывших из России. Погранпереход "Пограничный - Суйфэньхэ" приостановил работу - Цензор.НЕТ 6316Коронвирус...
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Этим вирусом уже болеет почти весь мир но почему-то нет нигде информации о повторном заболевании выздоровевших от корона-вируса.Если установился у переболевших иммунитет к вирусу то не целеобразно ли их задействовать для ухода за больными на эту недугу?
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Вроде уже несколько штаммов, вирус мутирует.Т.е., иммунитета практически нет. Перенес один штамм - все шансы заразиться другим.
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Ну в таком случае к чему все эти карантины и ограничения для людей.Это всеравно что вычерпывать океан решетом,только растягивается время.
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Более 100 РАБссиянских Штирлицев из губазакаточного камвоя заражают Италию и США.Братская помощь может заражена Новичком или новымм Коронвирусом...
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Раша уже вся заражена короной, ***** прячется в бункере в скафандре петуха

У Китаї підтвердили COVID-2019 у 13 осіб, які прибули з Росії. Прикордонний перехід "Прикордонний - Суйфеньхе" призупинив роботу - Цензор.НЕТ 8386
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