 Сумчанка, у которой первой в области обнаружили коронавирус, поборола болезнь

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 0542.ua, об этом рассказал на брифинге и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский.

Речь идет о сотруднице налоговой инспекции, которая вернулась из отпуска из Праги 10 марта. У всех тех, кто контактировал с ней, анализы не выявили инфекции. Женщина сможет покинуть лечебное заведение в течение ближайших трех дней.

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Напомним, по состоянию на утро 7 апреля в Украине зафиксировано 1 462 случая коронавирусной болезни, 45 человек умерли, 28 - выздоровели.