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Все про:избиение (9377) ГСЧС (2567) ГБР (1080)

 Сотрудник ГСЧС подозревается в избиении женщины в автобусе во Львове, - ГБР

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) во Львове сообщили о подозрении командиру отделения одной из частей главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) во Львовской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Правоохранитель подозревается в умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести (ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины).

Следствием установлено, что ночью 28 июля 2019 года в пассажирском автобусе между подозреваемым и женщиной возник конфликт, во время которого работник ГСЧС несколько раз ударил потерпевшую и откусил ей часть мизинца. В результате действий подозреваемого женщина получила телесные повреждения средней тяжести, повлекшее длительное расстройство здоровья.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет, или ограничения свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на срок до 3 лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3187356
 
 
 Топ комментарии
 
Ужас каких психически ненормальных принимают в силовые органы страны. Это позор. Нужно же хоть какой -то отбор делать, проверять психику, проверять человека по всем параметрам - и интеллект и свойства характера и патологические склонности и многое другое. А у нас набирают ненормальных биороботов с извращенной психикой и моральной уродливостью.
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Пздц." Откусил часть мизинца" . Настоящий ганнибал . Намордник бы ему и зубки удалить ...☝️☝️☝️
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а Вы до конца дочитали?
там еще и почти членовредительство )))) пол мизинца жертве... откусил... идиотище!!!
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черт.. прочитал за избиение автобуса.. аспиринчику выпью, пожалуй
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а Вы до конца дочитали?
там еще и почти членовредительство )))) пол мизинца жертве... откусил... идиотище!!!
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Ужас каких психически ненормальных принимают в силовые органы страны. Это позор. Нужно же хоть какой -то отбор делать, проверять психику, проверять человека по всем параметрам - и интеллект и свойства характера и патологические склонности и многое другое. А у нас набирают ненормальных биороботов с извращенной психикой и моральной уродливостью.
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А хто з людей з нормальною психікою,може ризикнути піти на службу у "внутрішні органи"? Співробітник ДСНС підозрюється в побитті жінки в автобусі у Львові, - ДБР - Цензор.НЕТ 9556
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Пздц." Откусил часть мизинца" . Настоящий ганнибал . Намордник бы ему и зубки удалить ...☝️☝️☝️
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Так избил или не избил?Ведь подозреваться могут только в скрытых преступлениях которые нуждаются в доказательстве.А избиение да еще и в общественном транспорте это уже ФАКТ а не подозрение.
Просто Законы Украины у нас **************,дают возможность откупиться,запугать свидетелей или просто несговорчивых убить.
А нет свидетелей нету и преступления.
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ночью 28 июля 2019 года. это должно пройти пол-года, чтоб сказать - в случае установления вины.

кто знает географию, где находится гондурас?
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Для народу є 2 шляхи.Або не сплачувати податки,щоб ця нечість здохла,або нечість на гиляку.
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