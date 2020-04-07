 Сотрудник ГСЧС подозревается в избиении женщины в автобусе во Львове, - ГБР

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Правоохранитель подозревается в умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести (ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины).
Следствием установлено, что ночью 28 июля 2019 года в пассажирском автобусе между подозреваемым и женщиной возник конфликт, во время которого работник ГСЧС несколько раз ударил потерпевшую и откусил ей часть мизинца. В результате действий подозреваемого женщина получила телесные повреждения средней тяжести, повлекшее длительное расстройство здоровья.
В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет, или ограничения свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на срок до 3 лет.
там еще и почти членовредительство )))) пол мизинца жертве... откусил... идиотище!!!
Просто Законы Украины у нас **************,дают возможность откупиться,запугать свидетелей или просто несговорчивых убить.
А нет свидетелей нету и преступления.
кто знает географию, где находится гондурас?