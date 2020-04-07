 Энергоатому нечем платить зарплаты, – профсоюз

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил заместитель председателя Профсоюза работников атомной энергетики и промышленности Украины Алексей Лич, передает Обозреватель.
"Кроме задержки выплаты з/п в полном объеме, появилась задолженность по оплате налогов, процентов по кредитам, оплаты за СЯТ (свежее ядерное топливо. – Ред.), оплаты подрядчикам, что несет дополнительный груз в виде штрафных санкций, делает ситуацию катастрофической", – написал он, добавив, что к такой ситуации привели неплатежи по рынку и падение потребления электроэнергии.
Заместитель председателя Атомпрофсоюза также отметил, что 6 апреля он обсудил сложную ситуацию в компании с и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Виталием Шубиным.
"Проинформировал о сложной ситуации в "Энергоатоме". Он (Шубин. – Ред.) проинформировал о действиях, предпринимаемых Министерством. Надеюсь, что они будут успешными", – добавил Лич.
Как сообщало агентство ExPro, 2 апреля "Энергоатом-Трейдинг" опубликовал оценку долга ГП "Гарантированный покупатель" перед компанией за февраль-март 2020 года на уровне 5 млрд грн (подтвержденный долг за февраль – 3 млрд грн), вместе с тем долг НЭК "Укрэнерго" перед "Энергоатомом" за урегулирование небалансов составляет 400 млн грн. Данные долги, согласно сообщению трейдингового подразделения, негативно влияют на финансовое состояние генерирующей компании.
а?
там сразу ясно было, что профи!
Беню заставляют покупать у Ахметки, там дороже. Он поэтому покупал в Раше.
Зато Ахметка получал копеечную энергию Энергоатома для своих предприятий.
В общем, должна быть одинаковая цена для населения и промышленности, тогда махинаций не будет.
"Мы сейчас стоим на пороге экономического прорыва", - Зеленский
и сватов.
чтоб нарид проникся.
Коли строк експлуатації цих АЕС вийде, ми будемо мільярди власних податків викидати на їх консервування, а він ручки вмиє!
Есть только Величайший в мире Ишак.
Который руководит всеми ахметовами.
когда был Порошенко - Ахметов почему-то не съедал никаких зарплат.
И вы тут сильно не радуйтесь - поднимать цены на электоэнергию будут все равно вам
Як там у Вакарчука? Веселі, брате, часи настали? Ох і веселі. ***** з Бєнею аж руки від задоволення потирають.