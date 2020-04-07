 Энергоатому нечем платить зарплаты, – профсоюз

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил заместитель председателя Профсоюза работников атомной энергетики и промышленности Украины Алексей Лич, передает Обозреватель.

"Кроме задержки выплаты з/п в полном объеме, появилась задолженность по оплате налогов, процентов по кредитам, оплаты за СЯТ (свежее ядерное топливо. – Ред.), оплаты подрядчикам, что несет дополнительный груз в виде штрафных санкций, делает ситуацию катастрофической", – написал он, добавив, что к такой ситуации привели неплатежи по рынку и падение потребления электроэнергии.

Заместитель председателя Атомпрофсоюза также отметил, что 6 апреля он обсудил сложную ситуацию в компании с и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Виталием Шубиным.

"Проинформировал о сложной ситуации в "Энергоатоме". Он (Шубин. – Ред.) проинформировал о действиях, предпринимаемых Министерством. Надеюсь, что они будут успешными", – добавил Лич.

Как сообщало агентство ExPro, 2 апреля "Энергоатом-Трейдинг" опубликовал оценку долга ГП "Гарантированный покупатель" перед компанией за февраль-март 2020 года на уровне 5 млрд грн (подтвержденный долг за февраль – 3 млрд грн), вместе с тем долг НЭК "Укрэнерго" перед "Энергоатомом" за урегулирование небалансов составляет 400 млн грн. Данные долги, согласно сообщению трейдингового подразделения, негативно влияют на финансовое состояние генерирующей компании.