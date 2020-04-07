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 Экономика
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Все про:долг (1123) зарплата (2049) Энергоатом (132)

 Энергоатому нечем платить зарплаты, – профсоюз

Долги перед ГП "НАЭК "Энергоатом" за произведенную электроэнергию привели к возникновению следующих финансовых проблем компании: задержка с выплатой заработной платы, задолженность по выплате налогов и процентов по кредитам, задержка оплаты покупки свежего ядерного топлива и др.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил заместитель председателя Профсоюза работников атомной энергетики и промышленности Украины Алексей Лич, передает Обозреватель.

"Кроме задержки выплаты з/п в полном объеме, появилась задолженность по оплате налогов, процентов по кредитам, оплаты за СЯТ (свежее ядерное топливо. – Ред.), оплаты подрядчикам, что несет дополнительный груз в виде штрафных санкций, делает ситуацию катастрофической", – написал он, добавив, что к такой ситуации привели неплатежи по рынку и падение потребления электроэнергии.

Заместитель председателя Атомпрофсоюза также отметил, что 6 апреля он обсудил сложную ситуацию в компании с и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Виталием Шубиным.

"Проинформировал о сложной ситуации в "Энергоатоме". Он (Шубин. – Ред.) проинформировал о действиях, предпринимаемых Министерством. Надеюсь, что они будут успешными", – добавил Лич.

Как сообщало агентство ExPro, 2 апреля "Энергоатом-Трейдинг" опубликовал оценку долга ГП "Гарантированный покупатель" перед компанией за февраль-март 2020 года на уровне 5 млрд грн (подтвержденный долг за февраль – 3 млрд грн), вместе с тем долг НЭК "Укрэнерго" перед "Энергоатомом" за урегулирование небалансов составляет 400 млн грн. Данные долги, согласно сообщению трейдингового подразделения, негативно влияют на финансовое состояние генерирующей компании.

Источник: https://censor.net.ua/n3187354
 
 
 Топ комментарии
 
за год положить на лопатки Энергоатом - это талантище надо иметь
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зеленые профессионалы - а ведь было все хорошо
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это уже экономический прорыв? или стоит подождать дефолта?
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зеленые профессионалы - а ведь было все хорошо
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за год положить на лопатки Энергоатом - это талантище надо иметь
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ну так а как мастерски Он исполнял на рояле?!
а?
там сразу ясно было, что профи!
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если честно ответить на простой вопрос, почему Беня для своих ферросплавов получает на шару электричество, то пазл сложится.
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Не нравится, ну пусть покупает электричество у россии. Почему уголь, газ, бензин, нефть можно, а электричество нет?
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тут все сложней. Энергоатом выдает копеечную энергию и за счет нее держатся низкие тарифы для жаждущего халявы населения.
Беню заставляют покупать у Ахметки, там дороже. Он поэтому покупал в Раше.
Зато Ахметка получал копеечную энергию Энергоатома для своих предприятий.
В общем, должна быть одинаковая цена для населения и промышленности, тогда махинаций не будет.
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Скоро - пиво отпускается только по спецпропускам.
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это уже экономический прорыв? или стоит подождать дефолта?
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ЗЕбилы говорят что дефолт это хорошо, как будет так сразу заживем, а да еще землю продать нужно.
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Я не успеваю " конспектировать и записывать" ....

"Мы сейчас стоим на пороге экономического прорыва", - Зеленский

Енергоатому нічим платити зарплати, - профспілка - Цензор.НЕТ 2620

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забыли про старый добрый бартер? ТВЭЛами или графитом выдавайте.
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На ЄКР емісійні копійки, Україна за місяць по різним прикидам втратила від 50 до 80 млрд. грн ВВП. Грошей немає.
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будут вместо зарплаты крутить кино про голобородька.
и сватов.

чтоб нарид проникся.
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Було б смішно, якби не було так страшно. Можна сказати, що це перші ластівки дефолту, бажаного коломойським та фуйлом, втілюваний "слугами коломойського" та їх посіпаками
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первые? Да эти ласточки уже метровый слой г..вна навалили на головы населения.
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Киношный домик прогнозируемо посыпался...........
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І що? Зате Зеленський, робить смотрящим за цілими областями Ахметова, людину, що паразитує на державній енергетичній системі, і заради шалених прибутків якого, ми за електроенергію отриману з вугілля із його (приватних) шахт, платимо у десятки разів більше, ніж за електроенергію отриману державними АЕС.
Коли строк експлуатації цих АЕС вийде, ми будемо мільярди власних податків викидати на їх консервування, а він ручки вмиє!
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нет больше никакого Ахметова.
Есть только Величайший в мире Ишак.
Который руководит всеми ахметовами.
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нуууу, якщо він дійсно думає, що керує олігархами, то тоді... він дійсно ішак!
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Ахметка со таварисчи ободрал Украину ,как липку.Разве это рынок?.Нужно нагружать АЭС,создать нормальные тарифы для них.Останавливать все ГЭС для накопления воды в водохранилищах ввиду сумасшедшей предстоящей засухи..Ночную энергию АЭС использовать для перачки воды в другие бессточные водоёмы для поливов,но только капельных.Нужно развивать рисоводство на Херсонщине,Государство должно пойти на эти траты,но отдать эти чеки в аренду по конкурсу.И это надо делать немедленно.Уменьшить маржу солнечных и ветроэлектростанций.Нерентабельные шахты продать или закрыть.Государство -не дойная корова,а шахты -не священная корова.Европа все шахты закрыла,кроме открытой добычи.И то защитники природы и это вскоре прикончат.-
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Жириновский развернёт исток Днепра и Днепр высохнет.
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Щас вас прочитают и сделают всё наоборот.
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Кстати ,ветро и солнечные электростанции могут прекрасно использоваться для накопления воды в ставках и полива в период засухи.И вообще субботы после пандемии нужно в обязательном порядке рабочими ,для компенсации потерь.Уже наотдыхались.
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зарплату съел ахметов, у него спрашивайте
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не платить наблюдательному совету не пробовали ? А зря очень помогает
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неее, родной, не переводи стрелочки.
когда был Порошенко - Ахметов почему-то не съедал никаких зарплат.
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Это жесть. Фундаментальную энергетическую компанию так банкротить для ахметки..
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Время бедности прошло 24.04.2019 - пришло время нищеты 07.04.2020. Зеленский.
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меньше, чем за год управился. талантище!!!
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Кто поумней прогнозировали подобное, еще когда Порох с Гройсманом делали "реформу". Ну, а Зе просто попал
И вы тут сильно не радуйтесь - поднимать цены на электоэнергию будут все равно вам
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Яка реформа?))) просто за рахунок атомної і гідроенергетики фінансують сонячний зелений тариф. Твій зеленський попал раніше, коли йому наснилося що він готовий бути президентом...
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Ну це ж **** дав зелений 5грн за 1 квт-год. для СЕС, **** дав ахметівським ТЕС тариф в 4-ро більший за АЕС. Зебіли лише додали, дозволивши імпорт ЕЕ, обваливши ціну.
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Це у голові твоїй лише один пёдр, тариф був вигаданий для бізнесу братів Клюєвих ще при директору автоколони...))
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Дак **** тоді, твій пришиблений, був міністром економіки в уряді Пахла.
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Декомунизировать надо это совковое наследие-как не стыдно
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Зеленим тарифом з сонячної дешевої енергетики...)))
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Главное умело обанкротить, а потом своего человека поставить и скупить все акции, а вы 73% дебилов говорите, что Зеленский не профессионал, таких ещё надо поискать
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Валерия Витальевна Шкаброва.24 годика,не лошица.Новый член наблюдательного совета Укрзализныци,год назад закончила НАУ,представитель государства для обеспечения заключения гражданско-правовых договоров.С зарплатой 160 тысяч. Соответствующий приказ подписал Владислав Криклий.

Енергоатому нічим платити зарплати, - профспілка - Цензор.НЕТ 9400
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Члени тої наглядової ради мабуть лише спостерігають за нею...)))
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Ермачок-***** продаст свежий Мэрс и заплатит атомщикам (иначе, яйца его брату оторвём)
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Ще трохи і буремні 90-ті нам райськими видадуться. Ох зебіли, як класно вам то вдалось, то звіздець якийсь...Промвиробництво в задниці, енергосистема завалена, в бюджет вже не вітри, а бурі цілі, а тут ще коронавірус...
Як там у Вакарчука? Веселі, брате, часи настали? Ох і веселі. ***** з Бєнею аж руки від задоволення потирають.
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Зебіли на пару з Коломойський ведуть державу до краху.
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