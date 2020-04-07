 Чтобы подать 6033 правок к "антиКоломойскому" законопроекту нардеп Поляков должен был готовить по одной каждые 2 минуты 7 дней и ночей без перерыва, - Лещенко

Об этом в Телеграме сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко, передает Цензор.НЕТ.

"Вы уже знаете, что установлен абсолютный рекорд в истории Украины. В целом за неделю было подано в законопроект по невозвращению Приватбанка Коломойскому 16 тысяч 335 поправок. Больше всего поправок подал внефракционный депутат Антон Поляков, которого выгнали из фракции Зеленского, после чего он сблизился с группой Коломойского, выполняя для них грязную работу. Так, например, этот депутат 30 октября 2019 года положил начало процессу снятия генпрокурора Руслана Рябошапки, начав сбор подписей за его отставку на выполнение поручения Коломойского, который опасается уголовных дел по Приватбанку и Укрнефти", - рассказал Лещенко.

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"В этот раз Поляков внес 6033 поправки в закон по Приватбанку. Только чтобы написать 6 тысяч поправок, в течение недели после первого чтения Поляков круглые сутки без остановки должен был продуцировать по 850 поправок. Это значит, что он успевал подготовить по одной поправке каждые две минуты в течение семи дней и ночей без перерыва. Пока вы читали этот пост, Поляков уже выдал "на гора" новую поправку. Для справки. До этого он за весь срок работы депутатом подал всего 50 правок в 7 проектов законов. А тут - 6033 в один закон. Интересно, это была почасовая оплата или сдельная?", - резюмировал Лещенко.





Как сообщалось, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмом банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам. Законопроект был принят в первом чтении 30 марта, в понедельник, 6 апреля, истек срок подачи поправок к нему.

Напомним, что законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка. При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.

Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда.

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Законопроект получил название "антиколомойского", так как он существенно усложнит возможные попытки Игоря Коломойского вернуть национализированный в 2016 году Приватбанк или получить компенсацию за него.