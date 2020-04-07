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 Политика Украины
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Все про:банки (1703) ВР (24750) Коломойский (1327) Лещенко (597) Поляков_Антон (25)

 Чтобы подать 6033 правок к "антиКоломойскому" законопроекту нардеп Поляков должен был готовить по одной каждые 2 минуты 7 дней и ночей без перерыва, - Лещенко

Ранее за весь срок работы депутатом исключенный из СН Антон Поляков подал всего 50 правок в 7 проектов законов, а к "антиКоломойскому" законопроекту подал 6033 правок.

Об этом в Телеграме сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко, передает Цензор.НЕТ.

"Вы уже знаете, что установлен абсолютный рекорд в истории Украины. В целом за неделю было подано в законопроект по невозвращению Приватбанка Коломойскому 16 тысяч 335 поправок. Больше всего поправок подал внефракционный депутат Антон Поляков, которого выгнали из фракции Зеленского, после чего он сблизился с группой Коломойского, выполняя для них грязную работу. Так, например, этот депутат 30 октября 2019 года положил начало процессу снятия генпрокурора Руслана Рябошапки, начав сбор подписей за его отставку на выполнение поручения Коломойского, который опасается уголовных дел по Приватбанку и Укрнефти", - рассказал Лещенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рассмотрение правок к "антиКоломойскому" законопроекту займет год, на содержание ВР за это время потратится около 2 млрд грн, - "слуга народа" Мариковский

"В этот раз Поляков внес 6033 поправки в закон по Приватбанку. Только чтобы написать 6 тысяч поправок, в течение недели после первого чтения Поляков круглые сутки без остановки должен был продуцировать по 850 поправок. Это значит, что он успевал подготовить по одной поправке каждые две минуты в течение семи дней и ночей без перерыва. Пока вы читали этот пост, Поляков уже выдал "на гора" новую поправку. Для справки. До этого он за весь срок работы депутатом подал всего 50 правок в 7 проектов законов. А тут - 6033 в один закон. Интересно, это была почасовая оплата или сдельная?", - резюмировал Лещенко.

Чтобы подать 6033 правок к антиКоломойскому законопроекту нардеп Поляков должен был готовить по одной каждые 2 минуты 7 дней и ночей без перерыва, - Лещенко 01
Чтобы подать 6033 правок к антиКоломойскому законопроекту нардеп Поляков должен был готовить по одной каждые 2 минуты 7 дней и ночей без перерыва, - Лещенко 02

Как сообщалось, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмом банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам. Законопроект был принят в первом чтении 30 марта, в понедельник, 6 апреля, истек срок подачи поправок к нему.

Напомним, что законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка. При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.

Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда.

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Законопроект получил название "антиколомойского", так как он существенно усложнит возможные попытки Игоря Коломойского вернуть национализированный в 2016 году Приватбанк или получить компенсацию за него.

Источник: https://censor.net.ua/n3187353
 
 
 Топ комментарии
 
Ну Лещю зеля 588 000 грн в месяц платит, вот лешь ему хвалебные оды поет. Заплатил бы Беня, Лещь бы и больше поправок накатал.
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Лещенко говорит о том, что этот депутат Поляков запустил процесс снятия Рябошапки. И Зеленский Рябошапку снял. Теперь Поляков вносит правки. Это свидетельствует о том, что и эти все правки внесены с ведома Зеленского. И он сам не хочет принятия этого закона.
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Ну Лещю зеля 588 000 грн в месяц платит, вот лешь ему хвалебные оды поет. Заплатил бы Беня, Лещь бы и больше поправок накатал.
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вполне логично! на Стаханова работала целая бригада, а на этого наверное весь участок!!
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нужно в его декларацию заглянуть через месяц и прошерстить доходы-расходы всего его семейства и любовниц
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Ця людина на догоду коломойському просто руйнує парламентаризм в Україні. Ні більше ні менше.
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Было бы что рушить. В нормальной стране такой херни просто не позволили бы.
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Мені приходилось підписувати готові документи тисячами--не читаючи їх то уже після дух сот потрібно було відволікатись на щось інше--бо пальці і рука дуже вже не хотіли слухатись. Треба перевірити достовірність підпису.
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"Интересно, это была почасовая оплата или сдельная?", - резюмировал Лещенко. Источник: https://censor.net.ua/n3187353" - сдельно-премиальная!!
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Можно обмануть Каламойского ещё раз = Принять закон ,ограничивающий количество поправок ,допустим 10 - ю однм депутатом . И в течении недели принять антиколомойский закон.
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нужно менять регламент Рады (доверьте это толковым программистам, а не юристам)!
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Треба вводити кримінальну відповідальність депутата за лобіювання інтересів олігархів та за роботу проти інтересів держави.
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"Пулеметчица строчит с утра и до ночи,
Что белые, что басмачи.
Если строчится пулеметчице,
То чего бы ей не строчить.
.......В рубке лихой шашки наголо, взяли языка.
И боец молодой вдруг поник головой -
Это Анка ему отстрочила…"
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Правильно, дисквалифицировать за допинг и неспортивное поведение. Рекорд аннулировать
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а ви питали, чи є в нас грантові борці із корупцією
є!
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Лещенко говорит о том, что этот депутат Поляков запустил процесс снятия Рябошапки. И Зеленский Рябошапку снял. Теперь Поляков вносит правки. Это свидетельствует о том, что и эти все правки внесены с ведома Зеленского. И он сам не хочет принятия этого закона.
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73% должны быть в экстазе от такого турборежима
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А якщо врахувати ще й що у антона едуардовича "стаханівця" шкільна освіта і фсьо ... . То стає очевидним, що його діяльністю повинні зацікавитись правоохоронні органи
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Для этого есть его помощники как в законе начиркано.
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А за сраку,за подделку документов-слабо???
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ДЕНЕГ ОТ МВФ ПОХОЖЕ НЕ БУДЕТ Чтобы подать 6033 правок к "антиКоломойскому" законопроекту нардеп Поляков должен был готовить по одной каждые 2 минуты 7 дней и ночей без перерыва, - Лещенко - Цензор.НЕТ 2710 ЗНАЧИТ САМОЕ ВРЕМЯ РАСКУЛАЧИВАТЬ ВОРОВ . Чтобы подать 6033 правок к "антиКоломойскому" законопроекту нардеп Поляков должен был готовить по одной каждые 2 минуты 7 дней и ночей без перерыва, - Лещенко - Цензор.НЕТ 4652
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Именно,а не мвф хотелки выполнять - подняли цену на газ и соответственно на тепло и где положительный результат? Финансовые потоки сузились и деньги пошли в отдельные карманы "найбедниших"людей.
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Турборежим в дії! Хуже ж не буде, так? Тіко на розгляд цих поправок піде пів року-рік. А тим часом МВФ чекає прийняття цього закону, щоб відновити співпрацю з Україною... Як там Бєня казав: "Дефолт, так дефолт"? В Лондоні його послали, в Америці суд чекає його, наче рідного... Тож очікуємо та насолоджуємось моментом!
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Хватит играть в демократию и боятся критики Венецианской Комиссии , +++дить надо таких писателей сразу не отходя от кассы!!!
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Эти бараны вообще читали закон? Ещё один предательский закон для слива страны. Но бараны, ориентируются на название закона, а не на суть.
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І по чому сьогодні поправка? Може то і собі щось понаписувати?
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Это говорит о том что этот "мутняк" готовился - заранее...- а зЭля , типа сделал себе "лицо "перед ЕС и МВФ....
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Смешно, их котовила целая команда писак еще зараннее, затем их просто передали своим депутатам. Уверен этот Поляков даже не знает что там за правки.
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Це так як у минулій Раді риги щоб зірвати голосування за закон про українську мову подавали поправки, але й тоді поправок було менше, десь 2 тисячі.
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Да что тут не ясно ,ему все подготовили людишки Бени .Он только их носил в Верховну Раду
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Цей депутат можеритарник ,хтось голосував за це продажне чмо,може хай своїм виборцям пояснить за скільки продався .
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