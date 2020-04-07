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Все про:зарплата (2049) карантин (2527) Николаевская область (951) врачи (735) COVID-19 (3312) коронавирус (1923)

 Главврач Николаевской инфекционки заявила, что у больницы не осталось денег на зарплаты медикам

Главврач Николаевкого областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова заявила, что нечем платить зарплату сотрудникам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в комментариях к посту на странице в сети Facebook Николаевской ОГА.

"На сегодня у нас все печально: НСЗУ пока что ничего не выделила, через 3 дня аванс, платить людям нечем и неоткуда. Подписали договор с НСЗУ всего на один пакет", - говорится в сообщении.

По ее словам, по непонятным причинам отказали в пакете "амбулаторном".

"Даже если потом, когда-нибудь, выделит деньги НСЗУ, не то, что на доплаты, на обычные зарплаты не хватит, таков размер", - подчеркнула Федорова.

Она отметила, что в условиях "деньги за пациентом" инфекционка работать не может и не должна.

"Если не поддержат местные бюджеты, можно смело закрывать больницу уже завтра", - подытожила Федорова.

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Главврач Николаевской инфекционки заявила, что у больницы не осталось денег на зарплаты медикам 01

Источник: https://censor.net.ua/n3187349
 
 
 Топ комментарии
 
Зато на перенос конституционного суда, деньги есть, на отправку медиков и гуманитарной помощи в Италию тоже имеются.
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Надо просто перестать платить зарплату))
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Лишнее подтверждение что правительство и сам Зеленский довели страну до бпнкротства...
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Надо просто перестать платить зарплату))
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у них же все здоровіе по статистики
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НУ А ШО?
у власти ,,найвеличн1ший" правытель мира=))
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Так это горсовет... Землю деребанят как обычно.. Какие там медики, когда сам Бог послал вирус!
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Зато на перенос конституционного суда, деньги есть, на отправку медиков и гуманитарной помощи в Италию тоже имеются.
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Ви Шо не розумієте чого хочуть перенести КС в Харків? Харків це ватне місто, їм там не будуть заважати всякими мітингами та заходами... Будуть спокійно обслуговувати слуг народу та жопоблоківців.
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Лишнее подтверждение что правительство и сам Зеленский довели страну до бпнкротства...
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потому что до него всё работало и зарплаты платились.

мало того, зарплаты росли.
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Статью прочти, соевый.
Это результат потужной пэрэформы.
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Главврачи хотят сидеть по своим кабинетам и пилить деньги, а не желают поднять зад из кресла и заниматься своей больницей - зарплатами, оборудованием и прочим.
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Расскажи как главврачу заниматься зарплатой своих сотрудников? Поборы с больных усилить? так это не зарплата. На хоз. расчет? Так это будет крышка этой клиники. Если организация бюджетная, то зарплату должны выдавать из бюджета. А то, что бюджет накроется медным тазом зебилов предупреждали.
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С реформой всё в порядке. У нас с бюджетом ,"неожиданно," всё рухнуло.
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Валил бы ты зебил отсель! Твое чучело с булавой уже коррупцию пабедило, олигархов нагнуло, и все украинцы смеются. Скоро ржать будете, когда договорняк Ермака с парашей подпишут и оглобли в Таежный союз развернете. Ты этого хочешь, кацапсина?
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отменить пэрэформу никак нельзя,религия не позволяет? или года мало было?
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А на кого ж вони будуть стірлки переводити?
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ПростиБубочка и слуги народа забыли провести аудит. Они вообще много чего забыли. А вот "тут можно неплохо прибарахлиться - внукам хватит" - это они не забыли. Почему-то.
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Вот токо ненада так сильно сгущать краски. У вас нет денег - это конешно плохо. Но ведь у вас есть такой позитивный презедент! У вас есть целая свора слуг в парламенте. Помните - хуже не будет!
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Это безобразие.Область,которая наилучшим образом отражает эпидемию коронавируса, находится в таком загоне.Или нам говорят неправду?
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а какая правда в самой нищей стране европы? когда каждый чинуша в холодном поту просыпается от ужаса, что сегодня круасан будет без черной икры Главврач Николаевской инфекционки заявила, что у больницы не осталось денег на зарплаты медикам - Цензор.НЕТ 3679
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область,которая наихудшим образом делает тесты на вирус
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Вот поэтому в Николаевской области нет больных коронавирусом. Нет тестов - нет больных, нет зарплат - не будет и врачей для определения и лечения коронавируса.
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все банально просто - не хотят главрачи не какой реформы - их и так все устраивала - маленькие наполеончики ,причем весьма не бедные наполеончики - а теперь работать надо
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деньги выделяет НСЗУ но виноваты глав-врачи потому что траву не покрасили в зеленый цвет, все логично ага ж?!!
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не хочешь поработать без средств защиты? вакансий море.. даже диван свой можешь забрать Главврач Николаевской инфекционки заявила, что у больницы не осталось денег на зарплаты медикам - Цензор.НЕТ 7268
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Так в Италию вашу зарплату отправили.Всю.
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чтобы в николаеве небыло больных короновирусом, нужно просто перестать платить врачам зарплаты.
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Феномен отсутствия официально зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции вот-вот будет раскрыт. Главврач Николаевской инфекционки заявила, что у больницы не осталось денег на зарплаты медикам - Цензор.НЕТ 1895
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Надо у учителей занять - они и так по 4000$$ получают!
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Все банально власть экономит на медицине! нафига платить врачам если можно распилить! так что больницы закрыть врачей разогнать а больным дать скайп пусть лечаться!! РЕФОРМА СУПРУН В ДЕЙСТВИИ!! ВСЕ ДОВОЛЬНЫ ВСЕХ ВСЁ УСТРАИВАЕТ!!
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так у вас же больных нет. зачем вам зарплата?
Главврач Николаевской инфекционки заявила, что у больницы не осталось денег на зарплаты медикам - Цензор.НЕТ 2335
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Энергоатому нечем платить зарплаты, - профсоюз
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А скільки, якщо не секрет, лікарі "зашибають" тої "зарплати"? Хоча б до зарплати двірника дотягує? Бо тут хтось писав, що 5500 зі стажем 20 років. Жирно.
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зато не Супрун.Медики громче всех кричали, не хатим "санитарку" Супрун, хатим Зе с видосиками
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а что вы хотели ???? по сводкам...так получается что ваще больницы в Николаеве быть не должно - там же все с коронавирусным иммунитетом... за что врачам платить? (итить!!)
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Что бы пришло процветание, нужно нужно просто перестать жаловаться
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Харе покупать автомашенюшки для разных морд в горсоветах, харе "сжигать" деньги из местных и районных бюджетов на серую плитку и на фонтаны и прочие распилы. Только в медицину! Как так кабмин еще не прекрыл "кислород" для распила денег местечковым царькам. Перекроить местные бюджеты для инфекционок. Только так.
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А КАБМИН занят более важными вопросами ?
Кабинет министров Украины принял решение о предоставлении гуманитарной помощи Итальянской Республике.
Соответствующее распоряжение от 6 апреля 2020 № 381-р опубликовано на правительственном портале, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.Источник: https://censor.net.ua/n3187340
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Пока украинцы не начнут СЕБЯ ЦЕНИТЬ И БЕРЕЧЬ . ничего в стране не наладится
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ПОКА УКРАИНЦЫ НЕ НАЧНУТЬ БИТЬ МОРДЫ ЧИНОВНИКАМ, ДО ТЕХ ПОР В УКРАИНЕ НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЕТСЯ!!
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Вопросами менеджмента должны заниматься МЕНЕДЖЕРЫ-УПРАВЛЕНЦЫ, а не "главврачи", врачи должны заниматься ЛЕЧЕНИЕМ пациентов (своими прямыми обязанностями)! Ни врачей, ни другой обслуживающий персонал к деньгам и управлению допускать нельзя!
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У нас к ним клоунов и цыркачей допустили, прикинь!
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Проблема не в этом для нормальной работы медицины нужны определенные деньги. Суммы и % совсем не секрет. По реформе Супрун забрали часть у медиков второго звена, передали на семейных. Только вот денег на медицину как было недостаточно так и осталось. Как ты носовой платок ни крути, пуховым одеялом он не станет
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Даю подсказку. Есть у нас ещьо не приватизированная Укрзализныця. Недавно на должность вагины наблюдательного совета была назначена девочька, 24-х лет от роду с окладом в 160000 грн в месяц...
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НАВЕРНО КРАСИВАЯ ДЕВОЧКА! И САМОЕ ГЛАВНОЕ ДАЛА ТОМУ КОМУ НАДО БЫЛО ДАТЬ!!
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Ну СЛАВА БОГУ ,хоть сама больница осталась ... Головлікар Миколаївської інфекційки заявила, що в лікарні не залишилося грошей на зарплати медикам - Цензор.НЕТ 4860ПОКА во всяком случае ...
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https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp303pt001f01=720pt021f01=233pid100=48.html

По Миколаївський в середньому 85% за Найвеличнішого.

Тож вам все ще смішно?
Ну то їжте, їжте. Бачили очі...
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Реформа Супрун победоносно шагает по стране?
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Супрун провела только 1-ю часть реформы: первичное звено.
Больницы реформа не затронула вообще никак.
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Во Львовской психиатрической лечебнице нет денег чтобы закупать продукты, нечем кормить больным. Объявили клич по волонтерам с просьбами помочь.
Вот так.
Ну ничего, главное что Раша вот-вот развалится (сарказм).
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Порошенко Украина будет выхаркивать не одно десятилетие
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Вах, у нас на цензоре объявился деревенский дурачок с Альцгемейром: Leo номерной.
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Петровские реформы прям сыпятся одна за другой, как потемкинские деревни...
* Децентрализация оказалась не децентрализацией, тк не может сущестовать без дотаций и субвенций...
* Энергорынок оказаля не рынком и сыпется на глазах...
* Медицинская "реформа" показала, что бабла на работу не хватает (вот сюрпрайз)....
* Полиция - ну вы сами все видите
* Ну а то, что в Минске дядя Петя подписал капитуляцию не понятно еще только совсем упоротым...

А тупой Зе просто попал Вопрос к залу - как мы это все будем разруливать? Или по старой традиции займем позицию страуса?
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