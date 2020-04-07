 Главврач Николаевской инфекционки заявила, что у больницы не осталось денег на зарплаты медикам

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в комментариях к посту на странице в сети Facebook Николаевской ОГА.
"На сегодня у нас все печально: НСЗУ пока что ничего не выделила, через 3 дня аванс, платить людям нечем и неоткуда. Подписали договор с НСЗУ всего на один пакет", - говорится в сообщении.
По ее словам, по непонятным причинам отказали в пакете "амбулаторном".
"Даже если потом, когда-нибудь, выделит деньги НСЗУ, не то, что на доплаты, на обычные зарплаты не хватит, таков размер", - подчеркнула Федорова.
Она отметила, что в условиях "деньги за пациентом" инфекционка работать не может и не должна.
"Если не поддержат местные бюджеты, можно смело закрывать больницу уже завтра", - подытожила Федорова.
у власти ,,найвеличн1ший" правытель мира=))
мало того, зарплаты росли.
Это результат потужной пэрэформы.
Кабинет министров Украины принял решение о предоставлении гуманитарной помощи Итальянской Республике.
Соответствующее распоряжение от 6 апреля 2020 № 381-р опубликовано на правительственном портале, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.Источник: https://censor.net.ua/n3187340
Слава ЗЕ, тьху.
По Миколаївський в середньому 85% за Найвеличнішого.
Тож вам все ще смішно?
Ну то їжте, їжте. Бачили очі...
Больницы реформа не затронула вообще никак.
Вот так.
Ну ничего, главное что Раша вот-вот развалится (сарказм).
* Децентрализация оказалась не децентрализацией, тк не может сущестовать без дотаций и субвенций...
* Энергорынок оказаля не рынком и сыпется на глазах...
* Медицинская "реформа" показала, что бабла на работу не хватает (вот сюрпрайз)....
* Полиция - ну вы сами все видите
* Ну а то, что в Минске дядя Петя подписал капитуляцию не понятно еще только совсем упоротым...
А тупой Зе просто попал Вопрос к залу - как мы это все будем разруливать? Или по старой традиции займем позицию страуса?