 Минздрав разрешил частным лабораториям, имеющим соответствующие лицензии и мощности, проводить ПЦР-тесты на СОVID-2019, - Ляшко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном Фейсбуке Минздрава.
"Они должны отчитываться о каждом случае коронавирусной болезни и информировать об этом региональные учреждения общественного здоровья. Это нужно для того, чтобы все случаи попадали в официальную статистику и было проведено должное эпидемиологическое расследование ", - об этом во время брифинга 7 апреля сообщил заместитель Министра здравоохранения Украины, Главный государственный санитарный врач Украины и руководитель работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня Виктор Ляшко.
Прямо таки поражает скорость с которой приняли это решение!
Выпускника военного вуза, работавшего военным переводчиком в Лаосе , неизвестно откуда деньги на клинику - ПРОТЯГИВАЮТ активно российского агента в украинскую власть
Вартість ліцензії запитувати у брата Єрмака...
Раз и два ? Кто больше заплатил?
Если Кабмин разрешил - пусть информирует украинцев О ПЕРЕЧНЕ
Станом на 2018 рік, у нас було понад 5 тисяч лабораторій. Зайдіть у найближчу та запитайте роблять чи ні. Я знаю, де у нас роблять.
Це знято у 2018 роц.Дивитись із 52 хвилини.
Знаете сколько желающих будет, особенно при отсутствии тестов (либо нежелании их делать) в больницах
- А я ему сто рублей дал и он разрешил...
и отдаёт всё на откуп частным фирмам.
Ведь подавляющее большенство изобретателей были изгоями и не имели признание в очень заумноученом обществе которое и по сей день торнозит как науку так и нужные люду изобретения.А только потому что у изобретателей нету бумажки под названием ЛИЦЕНЗИЯ которую и выдают ученые торноза общества.