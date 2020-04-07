 Минздрав разрешил частным лабораториям, имеющим соответствующие лицензии и мощности, проводить ПЦР-тесты на СОVID-2019, - Ляшко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном Фейсбуке Минздрава.

"Они должны отчитываться о каждом случае коронавирусной болезни и информировать об этом региональные учреждения общественного здоровья. Это нужно для того, чтобы все случаи попадали в официальную статистику и было проведено должное эпидемиологическое расследование ", - об этом во время брифинга 7 апреля сообщил заместитель Министра здравоохранения Украины, Главный государственный санитарный врач Украины и руководитель работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня Виктор Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готова увеличить тестирование на COVID-19 и проводить 30 тысяч тестов в неделю, затем и 80 тысяч, - Ляшко. ВИДЕО