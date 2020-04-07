 Нужно работать, чтобы пасхальные праздники прошли торжественно, с миром и безопасно, - ОП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Было обсуждено улучшение информирования людей об эпидемии во время Пасхальных праздников.

"Уже сегодня большой праздник - Благовещение. И люди, по традиции, хотят пойти в церкви. Мы должны еще активнее говорить об ответственности не только за свою жизнь и здоровье, но и своих близких и окружающих людей. Надо работать над тем, чтобы пасхальные праздники прошли торжественно, с миром и безопасно", - отметил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

На совещании сообщили, что вскоре в открытом доступе будут отчеты всех больниц по их обеспечению средствами защиты, медицинским оборудованием против коронавируса и работниками. Сейчас такая платформа финализируется, затем данные из каждого медучреждения проверят волонтеры.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с главами церквей по поводу безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений в условиях распространения COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Попразднуйте дома. Это крайне важно", - Кличко призвал киевлян не идти в церкви на Пасху