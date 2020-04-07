EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  245  5
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (5105) карантин (2527) Пасха (103) Ермак Андрей (238) Офис Президента (311) COVID-19 (3312) коронавирус (1923)

 Нужно работать, чтобы пасхальные праздники прошли торжественно, с миром и безопасно, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал ежедневный отчет правительства и всех ведомств, привлеченных к борьбе с распространением COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Было обсуждено улучшение информирования людей об эпидемии во время Пасхальных праздников.

"Уже сегодня большой праздник - Благовещение. И люди, по традиции, хотят пойти в церкви. Мы должны еще активнее говорить об ответственности не только за свою жизнь и здоровье, но и своих близких и окружающих людей. Надо работать над тем, чтобы пасхальные праздники прошли торжественно, с миром и безопасно", - отметил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

На совещании сообщили, что вскоре в открытом доступе будут отчеты всех больниц по их обеспечению средствами защиты, медицинским оборудованием против коронавируса и работниками. Сейчас такая платформа финализируется, затем данные из каждого медучреждения проверят волонтеры.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с главами церквей по поводу безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений в условиях распространения COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Попразднуйте дома. Это крайне важно", - Кличко призвал киевлян не идти в церкви на Пасху

Источник: https://censor.net.ua/n3187344
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Какие нахрен торжества во время пандемии? Вы там вообще окончательно тронулись, ЗЕбилы?
 показать весь комментарий
 
Нужно работать, где искать дениса все знают, обращайтесь не стесняйтесь.
 показать весь комментарий
 
Тот который "марш ривности"? Конешно, каждый день репетируют!
 показать весь комментарий
 
Ну где вы такой забористый план берёте ??? Нужно работать, чтобы пасхальные праздники прошли торжественно, с миром и безопасно, - ОП - Цензор.НЕТ 1844
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх