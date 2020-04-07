 Венедиктову не могу назвать искренней: в глаза говорит одно, а потом выходит и делает другое, - Трепак

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью журналисту Дмитрию Гордону экс-заместитель генпрокурора Виктор Трепак.
"Я не могу сказать о Венедиктовой как об искреннем и откровенном человеке, потому что со мной она вела хороший разговор, задушевный, говорила, что все в порядке, мы одна команда. А потом вышла и сказала совсем другое. Она могла это сказать мне, и я при всем уважении сразу положил бы рапорт... Если мы работаем и работаем на результат в непростое время, мы не можем лукавить друг перед другом", - сказал Трепак.
Напомним, 27 марта, адвокат Маси Найем заявил об отстранении заместителя Генерального прокурора Виктора Трепака от расследования дела об убийстве Катерины Гандзюк.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Трепака не отстраняли, "его ключевые дела никто не забирал". При этом она подтвердила, что департамент спецрасследований вместо Трепака стал курировать назначенный заместителем Генерального прокурора Алексей Симоненко.
После этого Трепак заявил, что подал в отставку. "Уже нет смысла просто", - пояснил он свое решение.
Про це вона написала на сторінці у Facebook.
"Мої дії неприйнятні? Неприйнятно нагадувати, що на передовій стріляють? Неприйнятно вимагати поваги до захисників? Неприйнятно відстоювати державні інтереси і протидіяти здачі української землі? Ще скажіть, що неприйнятно бути українцем і боронити свою землю!" - написала Федина.
Вона зазначила, що в будь-якій "нормальній державі неприйнятними є зневага до захисників" і здача державних інтересів. За її словами, саме цих питань стосувався стрім.
"Сталінські тоталітарні правила в дії. А за використання державних органів для персональної розправи з інакомислячими патріотами, волонтерами, ветеранами доведеться ще відповідати", - написала Федина.
https://www.facebook.com/sofiya.fedyna/posts/10157962944890390
Типо - бубочку подставили, адвокаты раздолбут дело Шеремета в пух и прах.
Наверно, заболела.
то я уверен,-- она не укусит.
Но когда человек подходит к Тебе и улыбается,
то я встревожен -- а что он будет делать.
що постійно грається в кидалово
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підтвердила, що зустрічалась із колишнім заступником глави адміністрації Януковича Андрієм Портновим, бо він "медійно потужна людина". Про що вона сказала в інтерв'ю виданню "Українська правда".
"Коли я була очільником ДБР, мене пов'язували не те що дуже щільно з Портновим, а просто вважали "людиною Портнова". І коли я в якомусь інтерв'ю ще зазначила про те, що Портнов виявив бажання зустрітися, одразу адвокат Порошенка написав: "От, зі мною не хоче, а з Портновим вона хоче". Я пам'ятаю. Я справді розмовляла з Андрієм Володимировичем. Від нього дуже багато до нас заяв було, і в ДБР, і зараз вже звернень сюди приходить. Враховуючи те, що він медійно потужна людина, в нього дуже багато людей, які підтримують його ідеї", - сказала Венедіктова.
Вона також зазначила, що в багатьох питаннях має протилежну з Портновим позицію, зокрема, щодо його погроз на адресу прокурору Божку. Однак Венедіктова не дала конкретної відповіді на запитання, якою має бути відповідальність Андрія Портнова за погрози представнику прокуратури.
"Ви знаєте, тут у питанні адекватності покарання треба виходити з того, на що ми вийдемо: злочин - не злочин, порушення професійної етики чи просто людської моралі", - вважає Венедіктова.
Як відомо, 17 березня 2020 року Верховна Рада дала згоду на призначення генеральним прокурором Ірини Венедіктової. У 2016-2017 роках Венедіктова подавала свою кандидатуру на посаду судді Верховного Суду України. Проте провалила участь в конкурсі, отримавши бал, менший від мінімально допустимого.