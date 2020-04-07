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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 За рубежом, Здоровье
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 "Всех спасем, кого только можно", - Лукашенко заявил, что готов сам идти лечить людей с коронавирусом

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает необходимость сделать все для спасения жизней людей, в том числе пациентов с коронавирусом.

Об этом глава белорусского государства заявил сегодня на совещании в Минске, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Каждый должен заниматься своим делом. Без паники, спокойно и красиво. Мы должны с вами победить красиво, мы должны спасти людей достойно. Человек не должен думать, что (если. - Ред.) он туда попал с этим вирусом, он смертник. Нет. Всех спасем, кого только можно. И мы для этого должны сделать все", - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко еще раз призвал не создавать вокруг этой темы ажиотажа, но в случае необходимости и сам готов подключиться к помощи врачам. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко о ситуации с коронавирусом: Работаю по формуле Трампа и молю Бога, чтобы пик заболеваемости ушел вниз. ВИДЕО

"Если что-то могу для вас сделать, пожалуйста, скажите. Я уже министру говорил: надо (будет. - Ред.), Владимир Степанович, значит, с тобой пойдем лечить людей, - сказал Президент. - Я уже говорил ему. Он говорит: пока не надо".

Источник: https://censor.net.ua/n3187341
 
 
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Пусть идет лечит. Беларуси нужен новій президент. А то єтот будет сидеть в кресле пока вперед ногами не вынесут "Всех спасем, кого только можно", - Лукашенко заявил, что готов сам идти лечить людей с коронавирусом - Цензор.НЕТ 9231
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Да. Приедет к больным на тракторе с водкой и чесноком.
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Ну это уже не так однозначно, как Вам хотелось бы. здесь многие, насмотревшись на разные примеры, даже понятия не имеют на какого человека в принципе менять.
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У нас тоже нету альтернативы Петру Порошенко, по этому именно он станет следующим президентом, после того как зебил бежит на Тамбов
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А Бацька влетел капитально, без карантина.
2020-04-02 ​​​ 304(+84%)
2020-04-03 ​​​ 351(+15.4%)
2020-04-04 ​​​ 440(+25.3%)
2020-04-05 ​​​ 562(+27.8%)
2020-04-06 ​​​ 700(+24.5%)
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ну и? у нас с дурантином существенно лучше? те же 20 с хвостиком процентов роста
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ЛУКАШЕНКО ПОПУЛИСТ В КВАДРАТЕ , КАРОЧ - мир , дверь , мяч (ENG) !!!!
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Не-а, в Украине замедление и по больном и по смертям:
Дата Прирост больных и смертей
2020-03-31 ​​​ 669(+22%) 17(+31%)
2020-04-01 ​​​ 804(+20%) 20(+18%)
2020-04-02 ​​​ 942(+17%) 23(+15%)
2020-04-03 ​​​ 1,096(+16%) 28(+22%)
2020-04-04 ​​​ 1,251(+14%) 32(+14%)
2020-04-05 ​​​ 1,319(+5%) 38(+19%)
2020-04-06 ​​​ 1,462(+11%) 45(+18%)
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и какой вывод делаем? есть карантин - плохо, нет карантина - так само плохо "Всех спасем, кого только можно", - Лукашенко заявил, что готов сам идти лечить людей с коронавирусом - Цензор.НЕТ 8507
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а кому интерсны идиотские бредни луки??
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шо-то случилось??? так нет же никакого коронавируса, а только понты и происки врагов!
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Пусть аппараты ИВЛ делают быстро . Вон словаки не пистят , а перестроили заводы медоборудования на выпуск ИВЛ
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и ответили бацьке врачи
иди лучше мозги полечи
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сначала плешивый успокаивал людей, теперь он их будет лечить, ну а потом наверное закапывать напрашиваться "Всех спасем, кого только можно", - Лукашенко заявил, что готов сам идти лечить людей с коронавирусом - Цензор.НЕТ 7745
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Наше Зе зараз щось подібне змайструє.
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А лисички взяли спички,
К морю синему пошли,
Море синее зажгли... (с)
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бацька клізму поставіт і всєх перетрахівать будєт
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вот это я понимаю "Отец Родной" всех спасет ,жаль что Степаныч не разрешает ...
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"Каждый должен заниматься своим делом", - и поэтому губернатор российского субъекта белароссия идет работать эскулапомИсточник: https://censor.net.ua/n3187341
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"Мы должны с вами победить красиво, мы должны спасти людей достойно"- верно сказано. При копировании таких мер, как в богатой Европе, у стран без хорошей финансовой подушки должен назреть вопрос: "Что жрать потом будем?"
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