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 Украина предоставит Италии гуманитарную помощь, - постановление Кабмина

Кабинет министров Украины принял решение о предоставлении гуманитарной помощи Итальянской Республике.

Соответствующее распоряжение от 6 апреля 2020 № 381-р опубликовано на правительственном портале, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Во исполнение указа президента ... Министерству внутренних дел, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям обеспечить отправку, доставку и передачу груза гуманитарной помощи. Министерству внутренних дел, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям согласовать с соответствующими органами Итальянской Республики вопрос доставки и передачи груза гуманитарной помощи", - говорится в документе.

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В то же время, Государственной таможенной службе поручено обеспечить оперативное таможенное оформление, а Администрации Государственной пограничной службы - первоочередное осуществление контроля во время пересечения указанным грузом государственной границы.

Источник: https://censor.net.ua/n3187340
 
 
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Зеля, у тебя в Италии Липецкая фабрика ?
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ЗЕЛЕНОСРАКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ , ВЫЛЕЗШИЕ ИЗ ПОМОЙКИ !
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А почему не США, почему не Испании? Наследили уже где только можно,лажа на лаже...
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потому что у кваквакова и у зе там недвижимость
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Не, у нас пока больных коронавирусом маловато.
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а хто справді рахував ?
людей зі скаргами просто посилають.
вони тихо вмирають.
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Тихо!) А то щас прочтут и карантин продлят. Чем дольше человек сидит, лежит и не ходит гулять, тем быстрее у него отрафируется нога, обе ноги... Без витамина ДЭ начнется деградация, рахит, начнут цепляться болячки типа аллергии или еще чего пострашнее. Плюс остальные сопутствующие... Обычно весну ждут, но... А тем более после такой теплой зимы.. то нога крутит, то голова болит...
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Замечательно !
Зебіли не люди. Обійдуться.
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...почему-то этот процесс со стороны выглядит как-то так... Украина предоставит Италии гуманитарную помощь, - постановление Кабмина - Цензор.НЕТ 2892
Украина предоставит Италии гуманитарную помощь, - постановление Кабмина - Цензор.НЕТ 2987
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А нахрена тогда говорить об усиления карантина, если средств для борьбы с ним столько, что можно средствами поделиться. Маразм или сволочизм.
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17 тысчь сштрафа эти деньги пойдут на помощь Италии, а не зеленскому в карман Украина предоставит Италии гуманитарную помощь, - постановление Кабмина - Цензор.НЕТ 1759
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Це перекидання змародереного баразла у місця майбутньої дислокації деяких ну дуже високих посадовців здійснюжться зі спрощеним митним контролем і під вивіскою гуманітарної допомоги!!!! економікою, яка знаходиться у другій половині сотні економік світу економіці, яка входить у перший десяток? Жаль, спрощений митний контроль не дасть побачити, що мається на увазі під "гуманітарної допомогою".
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Похвально. Горилкой и салом?
Сам погибай, а товарища выручай? Украина предоставит Италии гуманитарную помощь, - постановление Кабмина - Цензор.НЕТ 9226
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Сало? На рынке кроме овощей, фруктов и мороженой рыбы нету ни мяса, ни сала.
Люди из сел приезжают и, оглядываясь по сторонам, продают творог, молочко и домашние яйца (которые упали в цене перед праздником). Творог такой вкусный, что невозможно оторваться! Все вкусное. Но ехать нужно часам к семи утра, пока полиция спит).
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Чем Украина может помочь Италии? Что у нас есть такое, что сейчас крайне необходимо итальянцам и что в избытке у нас? Что входит в эту самую "гуманитарную помощь? НЕПОНЯТНО
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Думаю, что вывозят зерно массово и продукты
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Свои пенсионеры по сёлам голодают! Цены взлетели, а надбавок к пенсии с вовкинхуй...
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Пусть Кабмин отчитается перед украинцами об оснащении больниц в Украине
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1. В Днепре в больнице Мечникова врачи перешивают защитные костюмы на себя, бо привезли маленькие размеры
2. В Киеве больница на Подвысоцкого . Медсестры хирургии шьют маски себе и врачам
3. Когда будут украинским больницам помогать ?
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А шо, це дуже концептуально - сначала взять взаймы христа ади, а потом помочь гуманитаркой
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В распоряжении нет даже перечня, что будет входить в гуманитарную помощь, общие слова, груз и все. То есть, что хотим, то и перевозим. Нариду знать не обязательно, холоп он и есть холоп.
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Интересно просто, что будет отправлено. Ну спирт ладно........... и самим хватит и поделиться можно. Но что еще у нас есть необходимого Италии во время пандемии. Врачами уже поделились.
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Гуманитарный груз в виде глубокой обеспокоенности
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А что, если в Италию везут назад тех, кого вернули в феврале-марте? Мало ли чего или кого они везут в виде гуманитарки. Их разве поймешь...
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Помощь - это хорошо
ВОПРОС К КАБМИНУ - шо в Украине с ГОСРЕЗЕРВОМ? Почему никто об жтом не говорит? Где проверка КРУ ?

ЧТО С ПОСЕВНОЙ ? Что с гос кредитами фермерам?
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"нет больше той любви, как если кто положит душу свою за недвижимость своя".
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В чем конкретно будет заключаться эта гуманитарная помощь? Вывезут остатки масок...и только что купленные тесты??
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Ахренели клоуны - пошлите 95-й квартал с переводчиком...
Уроды конченные - лишь бы покрасоваться и порисоваться, а армянин готовит себе в Италии убежище...
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