 Перенос КС в Харьков позволит дистанцировать его от различных центров влияния, а помещение в Киеве можно предложить под ОП, - представитель Зеленского Вениславский

"Харьков – давняя юридическая столица Украины, с мощным интеллектуальным потенциалом, с наибольшей концентрацией ученых-правоведов, с хорошими традициями проведения различных юридических научных форумов. Поэтому перенос КС именно туда - абсолютно обоснованное предложение. Более того, расположение КС не в столице государства является обычной практикой для многих западных стран. А нынешнее помещение КС, на мой взгляд, можно будет предложить рассмотреть президенту Украины Владимиру Зеленскому как один из возможных вариантов расположения нового Офиса президента", - сказал он в комментарии "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Вениславский подчеркнул, что также крайне важно территориально дистанцировать КС от других органов публичной власти и от различных политических сил. "К сожалению, из достоверных источников постоянно поступает информация, что накануне принятия Конституционным судом важных решений некоторые судьи почему-то систематически ездят на аудиенции как к прежним чиновникам, во времена которых они были назначены на должности, так и к олигархам, а также – к известным криминальным авторитетам", - отметил он.
Представитель Зеленского поддерживает законодательное закрепление положения о предоставлении ежегодных отпусков всем судьям КС одновременно. "Во-первых, в связи с чрезвычайной политико-правовой значимостью решений суда важно, чтобы в их принятии участвовало максимальное количество судей, в идеале – все, а во-вторых, чтобы никогда не возникало проблем с кворумом, что, к сожалению, иногда имеет место", - пояснил он.
Вениславский согласен и с тем, что КС обязательно должен выносить мотивированные решения о продлении рассмотрения дел сверх установленного законом срока, и аргументировано обосновывать, почему в течение 6 месяцев решение по делу не принято. "Это будет дисциплинировать суд, станет своего рода психологическим предохранителем от чрезмерного и не всегда обоснованного затягивания сроков рассмотрения дел. К примеру, судебная реформа 2016 года рассматривалась судом более 3 лет; очищение власти (закон о люстрации. - Ред.) – почти 5 лет; о конституционности закона Украины о системе гарантирования вкладов физических лиц – 4 года", - указал он.
По его мнению, абсолютно обоснованным является и предложение автора законопроекта лишить права подавать конституционную жалобу юридических лиц частного права. "Во-первых, право на конституционную жалобу закреплено в разделе II Конституции Украины, которым закреплены собственно права и свободы физических, а не юридических лиц. А во-вторых, содержание жалоб юридических лиц свидетельствует о наличии серьезных коррупционных рисков в этой сфере. Соответственно, важно их устранить, чтобы не было даже гипотетического соблазна использовать этот инструмент в ущерб интересам государства и общества", - разъяснил он.
Вениславский отметил, что считает уместными и другие предложения, которые содержатся в законопроекте, и будет предлагать коллегам по парламенту их поддержать.
Как сообщалось, 3 апреля в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3300 об изменениях в закон "О Конституционном Суде" в части усиления независимости и улучшение эффективности его функционирования, согласно которому предлагается перенести место расположения КС из Киева в Харьков, обязать всех судей уходить в отпуск одновременно и запретить подавать иски юридическим лицам.
Автор законопроекта – народный депутат из фракции "Слуга народа" и председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.
Сразу всё наладится
здесь за прокацапскую позицию и на перо посадить могут.. а можно нарваться и наоборот..
(Чехов)
Всё в музыканты не годитесь...
а чего ж в Харьков? а не в Кривой Рог, Одессу или Николаев (еще и чуднонебольной город)))
можно Конституционный суд и в Горишни Плавни перенести, а толку то?!
Дійсно, як псові нема що робити, то він яйця лиже, так і наша влада - нема зараз більшої проблеми, як приміщення для ОП віджати. От суки.
•Судебно-юридическая газета
В президентской фракции «Слуга народа» придумали, как игнорировать решения Конституционного Суда о признании законов неконституционными.
Так, помимо запланированного переезда КСУ из Киева в Харьков и упразднения возможности подачи конституционной жалобы юридическим лицом, законопроект от президентской фракции №3300 по реформированию Конституционного Суда содержит и другие интересные новеллы.
В частности, предлагается дополнить частью 3 статью 97 «Порядок исполнения решений и выводов Суда»:
«Якщо Конституційний Суд України визнав неконституційним закон України (його окремі положення), відновлення дії такого закону України (його окремих положень), що регулював відповідні суспільні відносини, здійснюється Верховною Радою України відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством України».
Таким образом, нардепы предлагают предусмотреть отдельный механизм «реанимации» законов или их норм уже после признания их КСУ неконституционными.
Возможно, дело в формулировке - ведь речь идет о «возобновлении действия неконституционного закона» (что само по себе звучит странно), однако пока неясно: шутка ли этот законопроект или реальное намерение законодателей.
Следующее, не менее «интересное» предложение - дополнить статью 89 закона о КСУ следующей нормой (частью 3):
«Якщо Суд визнав закон України або інший акт (його положення) таким, що не відповідає Конституції України, у резолютивній частині рішення додатково зазначається, що прогалина в правовому регулюванні, яка виникла внаслідок цього, усувається органом, що видав акт, визнаний Судом неконституційним».
Остается открытым вопрос: возникает ли вообще такой «пробел» и необходимость его «заполнения», если определенные отношения вовсе не нуждались в регулировании? КСУ просто устанавливает такой факт неконституционности и соответствующий закон/акт или его норма утрачивает силу.
Также, по мнению авторов, отечественное процессуальное законодательство требует решения практических проблем, которые непосредственно вытекают из особенностей пересмотра судебных решений по вновь открывшимся или исключительным обстоятельствам.
«В существующем виде институт конституционной жалобы не может быть использован для восстановления нарушенных прав путем пересмотра выполненных судебных решений по исключительными обстоятельствами. Действующим процессуальным законодательством предусмотрено исключительное обстоятельство в виде установленной КСУ неконституционности (конституционности) закона, иного правового акта или его отдельного положения, примененного (не примененного) судом при решении дела, в случае, если решение суда еще не исполнено. Учитывая, что постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, лицо наделяется правом на обращение с конституционной жалобой фактически после вступления в силу окончательного решения по делу. Указанное подтверждается и нормой, закрепленной частью 1 статьи 56 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины», согласно которой субъектом права на конституционную жалобу является лицо, которое считает, что примененный в конечном судебном решении в его деле закон Украины (его отдельные положения ) противоречит Конституции Украины. Поэтому на момент обращения лица с конституционной жалобой решение вступает в законную силу и подлежит исполнению. В большинстве случаев такое решение выполняется до момента вынесения КСУ решения о неконституционности закона или отдельного его положения. Указанное фактически делает невозможным пересмотр судебного решения именно в связи с возникшим выше исключительным обстоятельством, ведь в большинстве случаев конституционное производство занимает длительное время. Также, отдельного внимания заслуживает вопрос о том, что существует определенная категория судебных решений, которые вообще не предусматривают отдельного принудительного исполнения. То есть судебное решение, вынесенное по результатам рассмотрения конкретного дела, является выполненным с момента вступления в законную силу (например, решение о признании недействительным договора без применения последствий недействительности)», - отмечают авторы.
Подалі від орків.