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 Политика Украины
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 НАПК внесло предписание Баканову: требует отменить акт об освобождении от предоставления деклараций

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков внес главе СБУ Ивану Баканову предписание об устранении нарушения Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Вопреки Закону в 2016 году СБУ утвердила акт, устанавливающий в отношении руководства СБУ отличающиеся от других работников Службы правила представления деклараций. Это позволило указанным лицам избегать финансового контроля со стороны НАПК", - говорится в сообщении.

Председатель НАПК Александр Новиков внес главе СБУ Ивану Баканову предписание об устранении нарушения Закона Украины "О предотвращении коррупции" и отмене указанного незаконного акта. Во исполнение предписания СБУ отменила незаконный акт.

В соответствии с требованиями законодательства, в 2020 году должностные лица СБУ, которые назначаются и освобождаются от должностей актами Президента, которые не составляют государственной тайны, подают свои декларации в публичной части Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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Источник: https://censor.net.ua/n3187329
 
 
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гребаный бардак в стране.. президент только в видеороликах.. премьер вообще где-то зашмыгалился.. дупа прийшла!
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