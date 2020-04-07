 НАПК внесло предписание Баканову: требует отменить акт об освобождении от предоставления деклараций

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Вопреки Закону в 2016 году СБУ утвердила акт, устанавливающий в отношении руководства СБУ отличающиеся от других работников Службы правила представления деклараций. Это позволило указанным лицам избегать финансового контроля со стороны НАПК", - говорится в сообщении.

Председатель НАПК Александр Новиков внес главе СБУ Ивану Баканову предписание об устранении нарушения Закона Украины "О предотвращении коррупции" и отмене указанного незаконного акта. Во исполнение предписания СБУ отменила незаконный акт.

В соответствии с требованиями законодательства, в 2020 году должностные лица СБУ, которые назначаются и освобождаются от должностей актами Президента, которые не составляют государственной тайны, подают свои декларации в публичной части Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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