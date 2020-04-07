 Трамп издал указ о добыче ресурсов за пределами Земли, "Роскосмос" обвинил его в попытке "захвата планет"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
В Роскосмосе называют указ президента США Дональда Трампа о добыче ископаемых на Луне агрессивным планом "по фактическому захвату территорий других планет" и попыткой "экспроприации космического пространства".
"В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах, – все помнят, что из этого вышло", - заявил заместитель главы госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне и других небесных телах. "У американцев должно быть право на коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве", - говорится в документе. США считают космос уникальным пространством для деятельности человека, но не общественным достоянием, поэтому планируют "стимулировать международную поддержку добычи и использования ресурсов в космосе".
США также не признают принятое в 1979 году в ООН Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, по которому исследование естественного спутника Земли становится достоянием человечества и проводится в интересах всех стран.
Так Данелия и задумывал
В далекой галактике.
У кацапов поехала крыша.
Мощно и навсегда...
Если будем с парашей, то только их мультики смотреть и будем!
Тут вариантов довольно много, но думаю самый выгодный - колонизировать Солнце!
- а вы думаете в госдуме дураки сидят...ночью будет колонизация проходить
Пам'ятаємо. Ага. Всі стурбовані і дуже занепокоєні.
Вероятно там есть снижения налогов и дотации, если кто захочет добывать ископаемые на Луне.
Ну и штук 100 "Звездных разрушителей".
Ага, помним - 1/6 суши.
Трамп экспроприировал?