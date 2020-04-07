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Все про:космос (626) планета (13) Роскосмос (40) Трамп (2821)

 Трамп издал указ о добыче ресурсов за пределами Земли, "Роскосмос" обвинил его в попытке "захвата планет"

Российская госкорпорация "Роскосмос" обвинила президента США Дональда Трампа в попытке захвата космического пространства после изданного им указа о коммерческой добыче ресурсов на Луне и других небесных телах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода"

В Роскосмосе называют указ президента США Дональда Трампа о добыче ископаемых на Луне агрессивным планом "по фактическому захвату территорий других планет" и попыткой "экспроприации космического пространства".

"В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах, – все помнят, что из этого вышло", - заявил заместитель главы госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

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Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне и других небесных телах. "У американцев должно быть право на коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве", - говорится в документе. США считают космос уникальным пространством для деятельности человека, но не общественным достоянием, поэтому планируют "стимулировать международную поддержку добычи и использования ресурсов в космосе".

США также не признают принятое в 1979 году в ООН Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, по которому исследование естественного спутника Земли становится достоянием человечества и проводится в интересах всех стран.

Источник: https://censor.net.ua/n3187328
 
 
 Топ комментарии
 
Смотрю я на нашу Галактику. 100 миллардов звезд! 10 миллиардов планетных систем! И надо же поселить москалей на одной планете с нами.
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Чи це бува не той роскосмос, котрим пан Ілон Маск черевики витирає?
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Смотрю я на нашу Галактику. 100 миллардов звезд! 10 миллиардов планетных систем! И надо же поселить москалей на одной планете с нами.
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Вот-вот люди на других планетах хотят добывать природные ископаемые, а наши зебилы думают как с людей сбить штраф 17 тысчь за то что ходишь без масок, которые зеленско-радуцкие продали в испанию... Трамп издал указ о добыче ресурсов за пределами Земли, "Роскосмос" обвинил его в попытке "захвата планет" - Цензор.НЕТ 3739
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шарфиком обвяжи пыск и нибалей Трамп издал указ о добыче ресурсов за пределами Земли, "Роскосмос" обвинил его в попытке "захвата планет" - Цензор.НЕТ 7432
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Оголосив гібридну війну в Космосі. Касаби рватимуть волосся навіть де воно не росте, спостерігаючи, як зменшуються розміри Місяця.
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***** боится, что штаты захватят планету Глюк которую населяют ПАЦАКИ Трамп издал указ о добыче ресурсов за пределами Земли, "Роскосмос" обвинил его в попытке "захвата планет" - Цензор.НЕТ 1247
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Забыл добавить кацапоязычние пацаки
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ну так ПАЦАК в обратном прочтении и значит КАЦАП.

Так Данелия и задумывал
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"...они всё путают и имя и названья.." ..и ты бы Юра у них стал Алёшей.
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Ну пусть и рогозин с батута прыгает и добывает...никто ж не против..
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Неужели мы при жизни увидим настоящие Звездные Войны?
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Давным давно.
В далекой галактике.
У кацапов поехала крыша.
Мощно и навсегда...
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Та вона вже давно прописана - хукр. двигуни на амеровських ракетах
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Друзей США не забывает!
Если будем с парашей, то только их мультики смотреть и будем!
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кацапам надо срочно что то предпринять!
Тут вариантов довольно много, но думаю самый выгодный - колонизировать Солнце!

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-так оно же горячее..
- а вы думаете в госдуме дураки сидят...ночью будет колонизация проходить
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А вот и нет. Япония. В Конституцию правда решили не записывать, но флаг оставили.
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кацапи, зібрали всі свої валянки і марш рачки на місяць на зло нахабним піндосам)) абгонім і перегонім! нє забудєм, нє прастім! земля хоч чистіша стане
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А на МСК нефтеперерабативающий заводик.
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кацапйо вже планети собі загарбало Трамп издал указ о добыче ресурсов за пределами Земли, "Роскосмос" обвинил его в попытке "захвата планет" - Цензор.НЕТ 799
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расея плак-плак, дайте нам кусочек луны...
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так быстренько все по катапультам и на Луну! пока пиндосы не обогнали, чего зря трындеть?
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стоит Трампу теперь наложить лапу на кольца Сатурна, и у московитов поедет крыша
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хочу наблюдать за развалом и ликвидацией ********* по ТВ в своем уютном доме... в ближайшие 10 лет..
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Блин, ещё не долетели до тех ресурсов, а уже делят.
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Зрада. Луну захватили. Зеленые человечки из Ростова подняты по тревоге и отправлены устанавливать межгалактический КПП с целью остановить расползание вирусной агрессии против окопавшегося в бункере карлика. Скорее всего этот карлик также пришелец, правда пока не выяснено откуда. Но известно то, что тип крайне мерзкий, мстителен, боится свежего воздуха и нормальных людей. У нас, кстати, тоже есть аналог такого карлика, сидит где-то на Банковой и также относится к типу зеленых. Правда пока непонятно зеленых "кого". Или "чего". Имеет те же характеристики, что и главный карлик. Только пока крепко отстает в умственном развитии. Возвращаясь к Луне можно только надеяться, что ей не позволят позеленеть. Иначе все, продолжения кина не будет.
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"В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах, - все помнят, что из этого вышло", - заявил заместитель главы госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев.Источник: https://censor.net.ua/n3187328
Пам'ятаємо. Ага. Всі стурбовані і дуже занепокоєні.
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"В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах, - все помнят, что из этого вышло" - это он про сссру?
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Ну да, эту страну пришлось подкармливать ножками буша, чтобы она окончательно свои ножки не протянула. А зря. Получившийся двуголовый птеродактиль совсем не приспособлен жить по цивилизованным правилам.
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У кацапов должна быть своя суверенная галактика. Им можно предоставить Туманность Андромеды. Депортация, два часа на сборы.
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Зачем предоставлять ? - у них и так там уже два звездолёта находятся. Проблема только в том, что звездолёты там, а экипаж - здесь.
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Историческая деятельность касапов: если себе не "гам", то и другому не дам.
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Американці під час висадки на місяць провели там референдум.Все законно. А росіянам треба було замість белки-стрелки юного Путіна послати в космос.
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Скорее он подвёл экономические обоснования для горнодобывающих компаний.
Вероятно там есть снижения налогов и дотации, если кто захочет добывать ископаемые на Луне.
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Два дебила - это сила. Трамп, наверное, не совсем, тк деньги смог заработать, но может он потом просто свихнулся.
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"кто первый того и тапочки". с уже завтра раша может начинать колонизацию солнца. шоб свет прикручивать американцам, когда у тех будет день ))
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Роскосмос лишними скрепами заскрипел от зависти.🙂
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Да уж дійсно в 60-х минулого століття і подумати не могли що люди в 2020 навіть на Місяць злітати будуть не здатні. 20 років 21 ст. пройшло якихось відкриттів рівня лампочки Едісона і близько немає. Повна деградація, сраний вірус соплей вздрючив всю "цивілізацію".
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Довольно вздорная претензия, как на мой взгляд. Если у РФ нет средств чтобы долететь до Луны и что-то там выкопать, а потом сюда привезти и пользоваться, то это не значит, что все остальные должны сидеть и ждать когда она (РФ) созреет. Логично ?
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Донесите до Сергея Савельева: заберите своих горе-поработителей из Донбасса и Крыма! Это земля современной Украины! Никто этих "страшилок" от диванного трутня не боиться!
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Пора начинать строительство "Звезды смерти"!
Ну и штук 100 "Звездных разрушителей".
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"В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах, - все помнят, что из этого вышло"

Ага, помним - 1/6 суши.
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Судя по серьезности таких заявлений-шизанулись все.
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А где рогозин со своим батутом ? Пусть срочно запускает валенко-космические-силы на Луну и занимают круговую оборону,а то точно все кроме рашистской бензоколонки скоро начнут там копать,включая китайцев и ЮАРовцев.
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А как же наши депутаты, которые участки на Луне купили?
Трамп экспроприировал?
Трамп издал указ о добыче ресурсов за пределами Земли, "Роскосмос" обвинил его в попытке "захвата планет" - Цензор.НЕТ 3947
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Национальные ноты глобализационной композиции.
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РосЛунШахтСтройПром опять оказался не у дел!
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