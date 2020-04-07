 Трамп издал указ о добыче ресурсов за пределами Земли, "Роскосмос" обвинил его в попытке "захвата планет"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

В Роскосмосе называют указ президента США Дональда Трампа о добыче ископаемых на Луне агрессивным планом "по фактическому захвату территорий других планет" и попыткой "экспроприации космического пространства".

"В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах, – все помнят, что из этого вышло", - заявил заместитель главы госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

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Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне и других небесных телах. "У американцев должно быть право на коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве", - говорится в документе. США считают космос уникальным пространством для деятельности человека, но не общественным достоянием, поэтому планируют "стимулировать международную поддержку добычи и использования ресурсов в космосе".



США также не признают принятое в 1979 году в ООН Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, по которому исследование естественного спутника Земли становится достоянием человечества и проводится в интересах всех стран.