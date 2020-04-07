 В Украине уже 172 медика больны COVID-19, - Минздрав

Об этом он рассказал в эфире "Сніданок з 1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Ведущая спросила, сколько медиков заболели коронавирус по всей Украине.

"Сейчас у 172 медиков установлен диагноз коронавирусная инфекция, который подтвержден лабораторно. Это большая цифра, но вопрос в том, что медики во всех странах - это первые люди, которые встречаются с больными, в частности, и с коронавирусной болезнью, поэтому наша просьба к медикам встречать всех, как потенциально инфицированных коронавирусной болезнью", - заявил Ляшко.

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По его словам, когда семейные врачи и бригады скорой помощи и врачи инфекционных отделений встречают больных с симптомами ОРВИ, они не думают о коронавирусной болезни.