 Количество больных коронавирусом на Кировоградщине увеличилось до 54 человек, среди них 21 медик, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кировоградской ОГА, об этом сообщил председатель ОГА Андрей Балонь сегодня, 7 апреля.

"COVID-19 заболели 40 жителей Кропивницкого, шестеро жителей Кропивницкого района и трое жителей Долинского района.

Кроме этого, во время пребывания в Кировоградской областной больнице коронавирус подтвердили у пациентки из с. Марьевка Компаниевского района, 1 человека из с. Палеивка Маловисковского района и 1 человека из пгт. Малиновка. Они продолжают находиться на стационарном лечении", - отметил Балонь.

Как сообщил председатель ОГА, среди больных коронавирусом есть и медики. Речь идет о 18 работниках областного госпиталя и троих работниках областной больницы.

У 23 больных COVID-19 на Кировоградщине болезнь протекает в легкой форме, они находятся дома на самоизоляции.

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Вместе с тем, 30 человек госпитализированы. Из них двое в Долинскую ЦРБ, 18 в Центральную городскую больницу в Кропивницком, 10 - в Кировоградскую областную больницу.

9 пациентов находятся в тяжелом состоянии по причинам, не связанным непосредственно с COVID-19. В частности речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях, политравмах и коме. 17 пациентов - в среднем состоянии тяжести, 4 пациента - в состоянии ближе к удовлетворительному.