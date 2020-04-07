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 Подозреваемый в нападении на журналистов в столичном Гидропарке спортсмен отправлен под домашний арест до июня, - прокуратура

Днепровский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста мужчине, который подозревается в нападении на съемочную группу 2 апреля в Гидропарке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

Срок действия меры пресечения суд определил до 3 июня 2020 включительно.

Напомним, 2 апреля на съемочные группы двух телеканалов напали во время съемок сюжетов о нарушении карантина на спортполщадке в столичном Гидропарке.

3 апреля подозреваемого в нападении задержали.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Да мне плевать на закон! Ну что мне сделают?" - Геращенко опубликовал видео нападения на журналистов в Гидропарке. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3187324
 
   
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можно бить журналюг? мы ведь и так по сути под домашним арестом... так хоть не зря буИт... Подозреваемый в нападении на журналистов в столичном Гидропарке отправлен под домашний арест до июня, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8221
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а знімальна група , то не груповщина?
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Магнолия ТВ опубликовала полное видео инциндента. Нападающими были псы Авакова. Журналисты только снимали и носили за парнем его вещи.
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отак і робляться антиконституційні перевороти..
спочатку нагнітається паніка, потім вводяться неконституційні обмеження прав громадян, після чого поліція, під керуванням всім відомої людини, заляує людей непомірними штрафами і..
і опля.. роби що хочеш, бунтів нема, супротиву нема, ти господар держави.. тепер ти визначаєш що і кому можна, а кому - зась..
а прем'єр, рада президент?, тв то як кажуть московити - "прєходящєє", а міністр - вічний..
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