 Подозреваемый в нападении на журналистов в столичном Гидропарке спортсмен отправлен под домашний арест до июня, - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.
Срок действия меры пресечения суд определил до 3 июня 2020 включительно.
Напомним, 2 апреля на съемочные группы двух телеканалов напали во время съемок сюжетов о нарушении карантина на спортполщадке в столичном Гидропарке.
спочатку нагнітається паніка, потім вводяться неконституційні обмеження прав громадян, після чого поліція, під керуванням всім відомої людини, заляує людей непомірними штрафами і..
і опля.. роби що хочеш, бунтів нема, супротиву нема, ти господар держави.. тепер ти визначаєш що і кому можна, а кому - зась..
а прем'єр, рада президент?, тв то як кажуть московити - "прєходящєє", а міністр - вічний..