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 Количество больных коронавирусом на Виннитчине увеличилось до 81, среди них 7 детей

В течение последних суток в лабораториях Винницы исследован 121 образец материалов от лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию и от контактных лиц. В 6 случаях получен положительный результат.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Винницкого областного лабораторного центра Минздрава.

По состоянию на 11.00 07.04.2020 года на территории области зарегистрировано 177 подозрений на COVID-19.

В 81 случае обнаружен коронавирус, в том числе у 7 детей. 

Лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы: город Винница - 55, Гайсинский район - 9, Винницкий, Хмельницкий район - 3, Жмеринский, Крыжопольский, Ямпольский районы - по 2, город Ладыжин, Липовецкий, Тростянецкий, Тывровский, Черновицкий районы по одному случаю.

В настоящее время в лабораторном центре есть 31 набор реагентов для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции.

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Источник: https://censor.net.ua/n3187322
 
 
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Уже давно пора не гнаться за количеством, а обеспечить качество...
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нечего было трындеть что на детей не распространяется, вот родители и были почти уверены что им ничего не грозит.
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ашо детки подключены к апарату ИВЛ или в реанимации с кизяком легких? Нет, у них просто проба положительная на ковид. И это не значит, что они канают там шо аж пипец. Просто перенесут в легкой форме...
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