 Количество больных коронавирусом на Виннитчине увеличилось до 81, среди них 7 детей

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Винницкого областного лабораторного центра Минздрава.

По состоянию на 11.00 07.04.2020 года на территории области зарегистрировано 177 подозрений на COVID-19.

В 81 случае обнаружен коронавирус, в том числе у 7 детей.

Лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы: город Винница - 55, Гайсинский район - 9, Винницкий, Хмельницкий район - 3, Жмеринский, Крыжопольский, Ямпольский районы - по 2, город Ладыжин, Липовецкий, Тростянецкий, Тывровский, Черновицкий районы по одному случаю.

В настоящее время в лабораторном центре есть 31 набор реагентов для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции.

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