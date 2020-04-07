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Все про:Киевская область (1928) пожар (3970) ГСЧС (2567) Слободяник Василий (1)

 В 2020 году количество пожаров на Киевщине возросло на 31%. И сейчас вокруг столицы горят три торфяника, - ГСЧС

Количество пожаров в Киевской области в этом году возросло на 31% по сравнению с тем же периодом прошлого года

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил начальник Главного управления Государственной службы чрезвычайный ситуаций в Киевской области Василий Слободяник.

"В этом году фиксируется увеличение на 31% количества пожаров в природный экосистемах, это 2 тыс. 540 пожаров... и площадь, которая прогорела в этих пожарах, на 33% увеличилась - это 2 тыс. 911 га. В лесах количество пожаров увеличилось в восемь раз и площадь в 44 раза. На торфяниках количество пожаров увеличилось в 2 раза, и площадь - в 2,5 раз", - сказал Слободяник на онлайн-брифинге во вторник.

При этом он добавил, что в настоящее время вокруг Киева горят три торфяника: в Бородянском, Вышгородском и Обуховском районах.

Кроме того, по словам Слободяника, в этом году во время ликвидации пожаров в экосистемах были обнаружены тела двух погибших.

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Он подчеркнул, что со второй половины марта наблюдается резкое усложнение ситуации с пожарами, когда подразделения ГСЧС Киевской области каждый день 150 раз выезжают на ликвидацию пожаров в экосистемах. Слободяник отметил, что к тушению этих пожаров привлекаются до 500 человек круглосуточно и 180 единиц техники.

"Это колоссальный ресурс, который отвлекается на непосредственное спасание людей, тушение пожаров в частном секторе, в промышленном секторе. Наши люди, выезжая утром на первый пожар, до глубокой ночи, до 2-3 часов ночи могут не заезжать и не возвращаться в части", - рассказал Слободяник.

Источник: https://censor.net.ua/n3187320
 
 
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Грёбаный карантин. ЛюдЯм тупо нечем заняться...
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Подумаешь, пожары.
Это же не "макароновирус".
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только вопрос - горит больше там где больше руцкоязыков или одинаково везде божественная земля в Украине горит, ведь кочевникам же наср--ь, это же не их отечество, не их уголок земли.
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тушить надо самовыгоранием, очень прогрессивный и современный метод
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..варварское осушение болот - большое зло, которое ещё не раз вылезет Украине боком..
само собой, жлобское, огневое, "хозяйствование" 73%ного лохтората ************ мёртвую чистоту, назвать добром язык также не поворачивается..(
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