 Президентская программа "Большая стройка": идет ремонт трассы Н-30 Васильевка – Бердянск, - Голик

Об этом на своей странице в Facebook пишет Юрий Голик.
Ремонт трассы начался 27 февраля и по состоянию на конец марта уже проведено фрезерование асфальтобетонного покрытия на участке протяженностью 11,1 км, а также устройство выравнивающего слоя асфальтобетона на 9, 1 км дороги. Ремонт трассы проходит в рамках Национальной программы "Велике Будівництво", которая была инициирована Президентом Владимиром Зеленским. Всего "Велике Будівництво" предполагает ремонт и строительство в течение 2020 года 6500 км дорог международного, национального и местного значения.
"Запорожская область. Трасса Н-30 Васильевка - Бердянск. Километры 7 – 55. В рамках этой Программы вся трасса будет сделана в этом году", - пишет Голик и показывает видео работ на трассе.
Помимо дорожной программы в ходе "Великого Будівництва" осуществляется также строительство и ремонт большого количества объектов социальной инфраструктуры. Во всех регионах Украины будет построено и отремонтировано не менее ста школ, ста детсадов, ста спортивных объектов и двухсот медицинских учреждений.
Все объекты Программы "Велике Будівництво" размещены на онлайн-карте, где можно узнать информацию обо всех строительных площадках во всех регионах Украины.
Хочеш сказать есть мозги? Ну тогда ответь какую цель преследовал Петя назначая фактически своим замом, главой АП ставленника Мертвечука, проще говоря Путена?
то по 277 метров в день
а также устройство выравнивающего слоя асфальтобетона на 9, 1 км
это те же 227 метров в день
Чувствуется розмах
кладуть+крадуть???