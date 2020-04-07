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Все про:дороги (1927) Голик Юрий (96)

 Президентская программа "Большая стройка": идет ремонт трассы Н-30 Васильевка – Бердянск, - Голик

На трассе национального значения Н-30 Васильевка – Бердянск в Запорожской области проходят ремонтные работы на участке протяженностью 48 км.

Об этом на своей странице в Facebook пишет Юрий Голик.

Ремонт трассы начался 27 февраля и по состоянию на конец марта уже проведено фрезерование асфальтобетонного покрытия на участке протяженностью 11,1 км, а также устройство выравнивающего слоя асфальтобетона на 9, 1 км дороги. Ремонт трассы проходит в рамках Национальной программы "Велике Будівництво", которая была инициирована Президентом Владимиром Зеленским. Всего "Велике Будівництво" предполагает ремонт и строительство в течение 2020 года 6500 км дорог международного, национального и местного значения.

"Запорожская область. Трасса Н-30 Васильевка - Бердянск. Километры 7 – 55. В рамках этой Программы вся трасса будет сделана в этом году", - пишет Голик и показывает видео работ на трассе.

Президентская программа Большая стройка: идет ремонт трассы Н-30 Васильевка – Бердянск, - Голик 01

Помимо дорожной программы в ходе "Великого Будівництва" осуществляется также строительство и ремонт большого количества объектов социальной инфраструктуры. Во всех регионах Украины будет построено и отремонтировано не менее ста школ, ста детсадов, ста спортивных объектов и двухсот медицинских учреждений.

Все объекты Программы "Велике Будівництво" размещены на онлайн-карте, где можно узнать информацию обо всех строительных площадках во всех регионах Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3187317
 
 
 Топ комментарии
 
А почему эта программа вдруг стала "президентской"? Она что, не из коммунальных и госбюджетов оплачивается?
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ремонт трассы позволит оккупантам быстро выбраться из Крыма и захватить Бердянск,браво бзде Президентская программа "Большая стройка": идет ремонт трассы Н-30 Васильевка – Бердянск, - Голик - Цензор.НЕТ 2324
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зрада це розвал зеленським економоніки -відводи армії -повний провал зовнішньої політики і підписання угод з терористами. А це-ремонт.
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Ух ты, а в том что у тебя мозгов нет тоже Зеленский виноват?

Хочеш сказать есть мозги? Ну тогда ответь какую цель преследовал Петя назначая фактически своим замом, главой АП ставленника Мертвечука, проще говоря Путена?
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При Гройсі це називалось "ремонт дороги", зараз "Большая стройка", усе згідно з законами телевізійного жанру. ))
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А почему эта программа вдруг стала "президентской"? Она что, не из коммунальных и госбюджетов оплачивается?
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тем более президент по своим полномочиям не имеет никакого отношения ни к дорогам, ни к стройкам, ни к экономике в целом
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Так ему просто Конституцию никто не подарил.
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Она из бюджетов не оплачивается а п#@дится... Отакой нюанс...
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Тому що оплечена з рахунків дружини презедента і султана Омана.))
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Ремонт трассы начался 27 февраля и по состоянию на конец марта уже проведено фрезерование асфальтобетонного покрытия на участке протяженностью 11,1 км,

то по 277 метров в день

а также устройство выравнивающего слоя асфальтобетона на 9, 1 км

это те же 227 метров в день

Чувствуется розмах
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вот как раз в этих сметах находятся пару десятков миллиардов грн, которые заложили чтобы с...изьдить
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тут нужно дифференцирофать. дураки и дороги.
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Когда видишь словосочетание "президентская программа", возникает только один вопрос - "что они там собрались еще сп#@дить?!!".
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а кофе продавать низя. я так решил. ВЕЛИКИЙ И МУДРЫЙ ЗЕ
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Ребята, не надо нас делать счастливыми за наши же деньги. И президент не имеет никакого отношения к распределению заработанных народом Украины денег. Это дело Кабинета Министров и Верховной Рады.
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журики, перевірте, як вони кладуть асвальт (і скільки кладуть...) в умовах карантину...
кладуть+крадуть???
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