 Обещаю, что в Украине непременно будет современная и эффективная медицина, - глава Минздрава Степанов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении министра, опубликованном в Telegram-канале Минздрава Украины.

"Сейчас весь мир борется с пандемией. Однако это не только время борьбы, но и время переоценки ценностей. Те простые вещи, которых раньше мы даже не замечали, пока стали недоступными: прогулка в парке, встреча с друзьями, кино, кафе и рестораны. Возможность не бояться за близких. Не ждать вечерних новостей. Дышать через маску. Обниматься во время встречи. Пандемия учит нас ценить простые вещи, а еще она обнажила те проблемы, которые существуют в украинской системе здравоохранения, и поставила ее реформирование в приоритет для страны, вынесла этот вопрос на первый план", - сообщил Стапанов.

Однако, как отметил глава Минздрава, в этих тяжелых обстоятельствах проявляются не только проблемы, но и сильные положительные человеческие качества: "Мы видим взаимную поддержку и помощь. Врачи, волонтеры, представители бизнеса - это единственная команда, которая сейчас работает 24/7. И это пример того, что каждый из нас может внести свой вклад в сохранение здоровья родных и общества".

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"Сегодня день здоровья, и я хочу пообещать: у Украины непременно будет современная и эффективная медицина. Наши пациенты смогут своевременно получать всю необходимую медицинскую помощь, а врачи - работать в достойных условиях. Я уверен, что это возможно. Уже сегодня мы шаг за шагом движемся к этой цели", - подчеркнул Степанов.

"Берегите себя, заботьтесь о близких и оставайтесь дома. Тогда простые, но бесценные вещи скорее станут вновь доступными. Но надеюсь, что мы навсегда будем понимать их значимость", - резюмировал министр.