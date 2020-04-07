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 Политика Украины, Общество
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 Обещаю, что в Украине непременно будет современная и эффективная медицина, - глава Минздрава Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов во Всемирный день здоровья пообещал украинцам современную и эффективную медицину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении министра, опубликованном в Telegram-канале Минздрава Украины.

"Сейчас весь мир борется с пандемией. Однако это не только время борьбы, но и время переоценки ценностей. Те простые вещи, которых раньше мы даже не замечали, пока стали недоступными: прогулка в парке, встреча с друзьями, кино, кафе и рестораны. Возможность не бояться за близких. Не ждать вечерних новостей. Дышать через маску. Обниматься во время встречи. Пандемия учит нас ценить простые вещи, а еще она обнажила те проблемы, которые существуют в украинской системе здравоохранения, и поставила ее реформирование в приоритет для страны, вынесла этот вопрос на первый план", - сообщил Стапанов.

Однако, как отметил глава Минздрава, в этих тяжелых обстоятельствах проявляются не только проблемы, но и сильные положительные человеческие качества: "Мы видим взаимную поддержку и помощь. Врачи, волонтеры, представители бизнеса - это единственная команда, которая сейчас работает 24/7. И это пример того, что каждый из нас может внести свой вклад в сохранение здоровья родных и общества".

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"Сегодня день здоровья, и я хочу пообещать: у Украины непременно будет современная и эффективная медицина. Наши пациенты смогут своевременно получать всю необходимую медицинскую помощь, а врачи - работать в достойных условиях. Я уверен, что это возможно. Уже сегодня мы шаг за шагом движемся к этой цели", - подчеркнул Степанов.

"Берегите себя, заботьтесь о близких и оставайтесь дома. Тогда простые, но бесценные вещи скорее станут вновь доступными. Но надеюсь, что мы навсегда будем понимать их значимость", - резюмировал министр.

Обещаю, что в Украине непременно будет современная и эффективная медицина, - глава Минздрава Степанов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3187315
 
 
 Топ комментарии
 
"Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли." (с)

Обещаю, что в Украине непременно будет современная и эффективная медицина, - глава Минздрава Степанов - Цензор.НЕТ 2317
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Обещать - не мешки ворочать! Никогда ЗЕбилам не верил, и не поверю!
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А чтобы были средства на современную медицину, для начала надо фирму на жену оформить, чтобы закупки препаратов делать через неё.
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Медикам и медицине нужны гроши,а на обещания.А без грошей его обещания гроша ломаного не стоят.
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медики, они разные. Большинство врачей давно живут не с зарплаты. Хотя к пандемии это отношения не имеет
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Зарекалась Маша не е...аться.
Зае...алась Маша зарекаться.
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Обещанного, как известно, 3 года ждут. Наши министры МОЗ так долго не живут (в должности). Можно обещать все, что душа пожелает....Никазать то никого нельзя - то папередники обещали
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Степанов, а ты собственно кто такой? Бывший вор из налоговой инспекции, и приспешником у Труханова подрабатывал.
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Колись, 35 років тому, мій начальник ПМК казав мені: "Женя, самоє главноє харашо паабєщать!" (Це коли потрібно було когось на\бати). - Дивлюсь, у совків нхя не помінялось...
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Самым лучшим главой здравоохранения была Уляна Супрун.
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Обещалкин, тебя через месяц уволят и забудут.
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В конституції записано що медицина безкоштовна.Безкоштовне не може бути ******** і ефективним.З нашим бюджетом Зе команді(прошивка 2) залишається лише обіцяти а там знов заміна і знов обіцяти.Більшість все ще ведеться.
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" Вот только жаль:в эту пору прекрасную жить не придется ни мне, ни тебе"(С)
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