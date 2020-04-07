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 Политика Украины, Здоровье
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 В Prozorro рассказали, как Украина закупает тесты на COVID-19: Приобрели 44,3 тыс. шт на 14 млн грн, из них 4,4 тыс. ПЦР-тесты. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 5 апреля в Украине через Prozorro закупили 44 320 тестов на COVID-19 на 14 миллионов гривен, из них только 4442 штук - ПЦР-тесты.

С 25.03 по 4.04 включительно приобрели более 27 тыс. тестов. Для сравнения, с 1.03 по 25.03 закупили меньше 17 тыс. Закупки становятся более интенсивными. И если 26.03 еще были области, в которых через Prozorro не закупили ни одного теста, в начале апреля таких нет, сообщает dozorro, передает Цензор.НЕТ

Рекордсмен по закупке тестов - Киевская область (свыше 10 тыс.). Активно их покупали также в Днепропетровской (7,6 тыс.) и Донецкой областях (5,5 тыс.).

Не спешат запасаться в Кировоградской (90 тестов), Ривненской (140) и Сумской (145) областях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина готова увеличить тестирование на COVID-19 и проводить 30 тысяч тестов в неделю, затем и 80 тысяч, - Ляшко. ВИДЕО

В Николаевской области по данным Центра общественного здоровья Украины по состоянию на 6 апреля не обнаружили ни одного случая заболевания COVID-19. Интересно, что в этой области первый договор о закупках тестов опубликовали в
системе 25.03.

90% тестов, которые закупили в Украине через Prozorro - это экспресс-тесты. Они показывают наличие в крови антител к вирусу. То есть дают положительный результат для людей, организм которых активно борется с COVID-19, и тех, кто переболел. Их много покупают центры предоставления первичной медицинской помощи и обычные больницы.

Точно диагностировать коронавирус можно только по результатам ПЦР-тестов, которые устанавливают именно наличие вируса, а не антител к нему. Их преимущественно покупают лаборатории.

46% тестов (более 20 тыс. штук), которые купили через Prozorro, поставили 5 компаний. С ними заключили 52 договора на сумму 7 200 000 грн. Среди этой пятерки, две фирмы фигурируют в уголовных процессах.

В частности, интересная компания занимает четвертое место по поставкам тестов в Prozorro. ООО "АЛТ УКРАИНА ЛТД" - фигурант нескольких уголовных дел, о которых много пишут NashiGroshi. Из них два - касаются закупок.

ООО "Инкос лайн" - крупнейший поставщик тестов через Prozorro - тоже фигурирует в уголовном производстве о растрате. Интересно также, что третье место в нашем рейтинге самых успешных поставщиков занимает фирма-новичок ООО "МЕД ДИАГНОСТИК". С ней пока заключили только один договор, однако на поставку 5000 тестов на 1 400 000 грн.

В список крупнейших поставщиков тестов также попали компании ООО "Мрия-Медикал" и КП "ФАРМАЦИЯ".

В Prozorro рассказали, как Украина закупает тесты на COVID-19: Приобрели 44,3 тыс. шт на 14 млн грн, из них 4,4 тыс. ПЦР-тесты 01
В Prozorro рассказали, как Украина закупает тесты на COVID-19: Приобрели 44,3 тыс. шт на 14 млн грн, из них 4,4 тыс. ПЦР-тесты 02
В Prozorro рассказали, как Украина закупает тесты на COVID-19: Приобрели 44,3 тыс. шт на 14 млн грн, из них 4,4 тыс. ПЦР-тесты 03

Источник: https://censor.net.ua/n3187311
 
 
 Топ комментарии
 
44 тыс тестов, а сделали только 5 тыс.
Африканский уровень.
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А ему что впервой? Осел брешет как дышит...а дышит он часто..
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А Зю ж запевняв, що ми завезли сотнями тисяч кілька разів ?
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А Зю ж запевняв, що ми завезли сотнями тисяч кілька разів ?
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клоун и парашенка - два жидовских лжеца
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за маленьким исключением :

один брешет, а второй нет
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До таких лет дожил и до одного считать не научился!
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Пока летел за тестами - зю радостно говорил нам "привезут 1млн тестов!", а когда тот же самолёт сел в Борисполе - зю уже говорил что привезли 250тыс..а куда вдруг "пропали" аж 750тыс тех тестов - зю промолчал.
Вот и всё "массовое тестирования и диагностика" от зелени.😕
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44 тыс тестов, а сделали только 5 тыс.
Африканский уровень.
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Вероятно считаются только ПЦР-тесты, которые однозначно определяют вирус.
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К слову, у небратьев 5 тыс. тестов делают каждые 3 часа
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Так Зеленський казав за 10 мільйонів тестів.Що збрехав?
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А ему что впервой? Осел брешет как дышит...а дышит он часто..
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из контекста вырвано и вообще, это не его компетенция
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Если закупили из 44 320 тестов, только 4442 штук - ПЦР-тесты - то мы видим, что врачи просто дерибанят бюджетные деньги!
По-другому понять такие закупки НЕЛЬЗЯ!

В Prozorro рассказали, как Украина закупает тесты на COVID-19: Приобрели 44,3 тыс. шт на 14 млн грн, из них 4,4 тыс. ПЦР-тесты - Цензор.НЕТ 6419

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та кто тем врачам доверит деньги ? )))

ты, как ребёнок, чесслово ))
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Так деньги не хирурги и инфекционисты дерибанят, а начальники облздравов, главврачи больниц и поликлиник. Те, кто еще месяц назад бодро докладывали, что они полностью готовы к Пандемии!
Ты, как ребёнок, чесслово )) У Prozorro розповіли, як Україна закуповує тести на COVID-19: Придбали 44,3 тис. шт. на 14 млн грн, з них 4,4 тис. ПЛР-тести - Цензор.НЕТ 5289
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я считаю, что деньги раздеребанены не доходя до начальников облздравов
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Зайди на Прозоро и посмотри чьи заявки на закупку никому не нужных экспресс-тестов. Будешь очень удивлен!
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Суть, потому что дураков нет - любые руки в доле
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Вот ее коллеги, которые никуда не делись, и разворовывают то, что должно идти на спасение жизни людей!
У Prozorro розповіли, як Україна закуповує тести на COVID-19: Придбали 44,3 тис. шт. на 14 млн грн, з них 4,4 тис. ПЛР-тести - Цензор.НЕТ 8495
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А владелец фирмы новичка...ну той которая Мед диагностик....кто? Не вор крадуцкий слуцайно?
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Неужели снова мародер наживается?! Никак не уйметься
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Короче. "Нада проста пиристать балеть". Зе .
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Польша кипишует, что очень мало тестирует людей, при этом делая 10 000 тестов в день.

Зелень это дно, конечно не такое как те, что ее привели к власти, но дно
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