 Сегодня в сеть коммунальных аптек "Фармация" поступят 200 тыс. защитных масок, - Кличко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.
"Город получил еще одну партию масок, заказал и приобрел. И сегодня 200 000 масок поступят в продажу в сеть коммунальных аптек "Фармация"", - сказал Кличко.
Также, по словам мэра Киева, медучреждения столицы, где лечат больных коронавирусом, уже получили препарат "Плаквинил" - противомалярийное лекарство, которое медики в разных странах мира применяют сегодня для лечения COVID-19.
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине производят почти 900 тыс. масок в сутки.
https://www.youtube.com/watch?v=kpl4Q7URXZ4
заказ висит на 10 млн. шт.
"Сами шьют" хуже чем вообще без маски, потому что человек не понимает, что носок на лице ни его , ни коружающих не защищает!
Глава МИД Польши Чапутович обвинил РФ в использовании пандемии коронавируса для дезинформации
Британские депутаты осудили Иран, Китай и Россию за дезинформацию о коронавирусе
Посмотрел карту - от меня ближайшая 5 км.
Знакомый предприниматель, чтобы не закрывать контору, решил раздавать клиентам маски бесплатно. Для этого просто заказал их несколько тысяч разных фасонов на местной швейной фабрике (какой оригинал, да?). Цена вопроса - от десяти до двенадцати грн. за штуку. Обошелся без авиамостов, гуманитарной помощи, кредитов МВФ и прочей херни.
Но это ведь не наш метод, да?
" Масок ПОКИ ЩО нема"
на 4 млн жителей / с действием маски 2-3 часа / 2000000
''''большое достижение''''
а запустить швейные предприятия //слабо//
лучше кормить китайцев стоимость перелетов
сядь без з/п и сбережений
Кличко, как ты думаешь, сколько нужно масок людям?
Даже для одного Киева этого мало, это 5% от положенного.
И маски пусть станут как были, по 0,45грн.шт.
Откат, Виталя, нормальный предложили???