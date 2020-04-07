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 Киевские новости, Общество
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 Сегодня в сеть коммунальных аптек "Фармация" поступят 200 тыс. защитных масок, - Кличко

Еще 200 000 масок сегодня поступят в продажу в сеть коммунальных аптек "Фармация".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Город получил еще одну партию масок, заказал и приобрел. И сегодня 200 000 масок поступят в продажу в сеть коммунальных аптек "Фармация"", - сказал Кличко.

Также, по словам мэра Киева, медучреждения столицы, где лечат больных коронавирусом, уже получили препарат "Плаквинил" - противомалярийное лекарство, которое медики в разных странах мира применяют сегодня для лечения COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Для восточных стран ношение масок - это давно обыденность", - Шмыгаль объяснил, зачем носить медицинские маски. ИНФОГРАФИКА

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине производят почти 900 тыс. масок в сутки.

Источник: https://censor.net.ua/n3187308
 
 
 Топ комментарии
 
стесняюсь спросить даром таки или по цене прошлогодней упаковки???
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По две гривны Зеленский продал заграницу своим партнёрам по бизнесу, а по 22 тебе продадут в Украине, какая разница по две или по 22 Главное Зеленский
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стесняюсь спросить даром таки или по цене прошлогодней упаковки???
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Вопрос цены ? Радуйтесь , в Днепре вообще нет .
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Цена играет не последнюю роль...учитывая тот факт что маска одноразовая...и их нужно не один десяток..
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Вчера обошел 4 аптеки, говорят были маски, месяца 2 назад...
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в Эпицентре Киева упаковка 50 шт 850 грн стоит. Как считаете, на них есть спрос?
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Ну да. про производителя не скажу. Не знаю.
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во Львове шьют. Сам купил, с первых рук по 10 грн.
заказ висит на 10 млн. шт.
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Маски фирмы "Сами шьют" - это даже от пыли не спасает!
"Сами шьют" хуже чем вообще без маски, потому что человек не понимает, что носок на лице ни его , ни коружающих не защищает!
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зато менты не ********, и в маршрутку можно.
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Марлевые по 10 грн. были, но не успел купить.
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По две гривны Зеленский продал заграницу своим партнёрам по бизнесу, а по 22 тебе продадут в Украине, какая разница по две или по 22 Главное Зеленский
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гы...гы...ну в смысле по 80 грн за штуку....порадуемся их навару гойи....
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Это 1 району на день.Вопрос,собак завезут?
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що таке 200 тисяч для 5мільйонного міста...
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если упаковками по 50 шт продавать, то и по 20 накладно выходит
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Правда те маски ни от чего не защищают Сегодня в сеть коммунальных аптек "Фармация" поступят 200 тыс. защитных масок, - Кличко - Цензор.НЕТ 8699но то вже таке...хотя у многих людей после нашения постоянно масок могут вполне себе возникнуть проблемы с органами дыхания ...
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захищають. здорових людей від хворих чи від носіїв вірусу.
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Та нихрена они ни от чего не защищают , Сегодня в сеть коммунальных аптек "Фармация" поступят 200 тыс. защитных масок, - Кличко - Цензор.НЕТ 2669толку от них практически никакого а вот вреда уйма ,эту маску люди постоянно поправляют руками ,которыми только что трогали поручни в транспорте ,ручки дверные ,кнопки лифтов и Т.Д. а потом успешно вытирают их об эти маски ,Это придумали либо конченные идиоты ,либо мудаки которые хотят на этих масках навариться .. Сегодня в сеть коммунальных аптек "Фармация" поступят 200 тыс. защитных масок, - Кличко - Цензор.НЕТ 3226
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просто нужно забыть уже лезть руками к лицу
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это одна на 15 человек? по очереди всем подъездом носить буИм?
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Сначала найди ту Фармацию, потом будешь ломать голову.
Посмотрел карту - от меня ближайшая 5 км.
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дядя виталик, ты дурак? такая новость даже для райцентра не совсем подходит
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Аптечна система "Конфискат-распродажа" от Зеленой сопли
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На очко себе маску натяни середина весны высокая солнечная активность ультрафиолета к которому очень чувствительны большинство вирусов уроды заставили всех ходить в масках просто гулять нельзя при естественной вентиляции а в трамвае и магазинах можно
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Ура, наши победили, *****. Сегодня в сеть коммунальных аптек "Фармация" поступят 200 тыс. защитных масок, - Кличко - Цензор.НЕТ 2135
Знакомый предприниматель, чтобы не закрывать контору, решил раздавать клиентам маски бесплатно. Для этого просто заказал их несколько тысяч разных фасонов на местной швейной фабрике (какой оригинал, да?). Цена вопроса - от десяти до двенадцати грн. за штуку. Обошелся без авиамостов, гуманитарной помощи, кредитов МВФ и прочей херни.
Но это ведь не наш метод, да?
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Маски повинні безкоштовно роздавати,а не продавати в 10 разів дорожче.Чим тут пишатися,незрозуміло.
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ими надо было обеспечить народ и вчера, и бесплатно!
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у меня в микрорайоне в аптеке маски есть - но по 25 гр , не сильно и на покупаешь
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а смысл? чтобы купить маску надо выйти на улицу а выходить на улицу без маски неззя!!
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В суботу заступник мера сказал что завезли 70000 в фармацию - пошел в воскресенье аптека 60 *****
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Щойно з аптеки.... Об'ява на склі:
" Масок ПОКИ ЩО нема"
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господина. мэра
на 4 млн жителей / с действием маски 2-3 часа / 2000000
''''большое достижение''''
а запустить швейные предприятия //слабо//
лучше кормить китайцев стоимость перелетов
сядь без з/п и сбережений
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Так не далее как вчерась уже были.Обещания. День сурка.
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Нас 40 миллионов людей, маски нужно менять через 2-4 часа..
Кличко, как ты думаешь, сколько нужно масок людям?
Даже для одного Киева этого мало, это 5% от положенного.
И маски пусть станут как были, по 0,45грн.шт.
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Я уже потратил всю пенсию на маски, но если соблюдать правила, мне и жене явно не хватит на месяц. ВОЗ не требует везде носить маску, а Кличко требует, хоть их явно 10% от потребности, самоделки же опасны для здоровья, как и неправильное использование фабричных. Результат такой, что у меня в большом дворе нового ЖК три дня назад большинство гуляли в масках, а сегодня только четверть - треть, люди стали их экономить для хождения по улицам.
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А почему Фармация???? У них самые высокие цены!

Откат, Виталя, нормальный предложили???
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