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 Рассмотрение правок к "антиКоломойскому" законопроекту займет год, - "слуга народа" Мариковский обнародовал список подавших поправки нардепов

Рассмотрение поправок к "антиКоломойскому" законопроекту в Верховной Раде займет календарный год.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп от СН Александр Мариковский, передает Цензор.НЕТ.

"Новый успешный метод блокирования работы Рады - подача депутатом неограниченного количества правок. Отработано на практике на снятии моратория на продажу земли сельхозназначения. Следующий законопроект, который блокируется в целях всем известного бенефициара - законопроект 2571-д, запрещающий возврат банков бывшим бенефициарам", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада в любом случае должна рассмотреть все поправки к "антиКоломойскому" законопроекту, - нардеп "Голоса" Железняк

"Вот список депутатов, которые планируют парализовать работу Верховной Рады (количество правок, при рассмотрении в пленарных неделях и календарных).

1 место. Изгнанный из Слуги народа Антон Поляков (6033, 4 пленарные недели / 3 календарных месяца)

2 место. Сопредседатель группы "За будущее" Виктор Бондарь (1911, 2 пленарные недели / 1,5 календарных месяца)

3 место. Дмитрий Черный (1781, 2 пленарные недели / 1,5 календарных месяца)

4 место. Ольга Василевская-Смаглюк (1689, 2 пленарные недели / 1,5 календарных месяца)

5 место.Олег Дунда (1656, 2 пленарные недели / 1,5 календарных месяца)

6 место. Сергей Демченко (1463, 1 пленарная неделя / 3 календарные недели)

7 счастливое место. Александр Дубинский (1199, 2/3 пленарной недели, 3 календарные недели)

С 3 по 7 места принадлежат коллегам из нашей фракции.

Очень надеюсь, что коллеги поймут, что работа Верховной Рады блокируется

- на 10,5 календарных месяца,
- или на 14 пленарных недель.
- что с учетом каникул, это ровно год.

Что на содержание Верховной Рады за это время потратится около 2 миллиардов гривен налогоплательщиков.

Давайте вместе попросим депутатов в них в комментариях забрать свои правки или уменьшить их до минимума", - призвал "слуга народа" Мариковский.

Как сообщалось, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмом банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам. Законопроект был принят в первом чтении 30 марта, в понедельник, 6 апреля, истек срок подачи поправок к нему.

Напомним, что законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка. При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.

Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда.

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Законопроект получил название "антиколомойского", так как он существенно усложнит возможные попытки Игоря Коломойского вернуть национализированный в 2016 году Приватбанк или получить компенсацию за него.

Рассмотрение правок к антиКоломойскому законопроекту займет год, - слуга народа Мариковский обнародовал список подавших поправки нардепов 01
Рассмотрение правок к антиКоломойскому законопроекту займет год, - слуга народа Мариковский обнародовал список подавших поправки нардепов 02

Источник: https://censor.net.ua/n3187304
 
   
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та одного кашляючого китайця їм в поміч-і ноу проблем
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список "уродов бени" - опубликован..
понятное дело - что ВСЕ они старатся не для себя, а для бени - заблокировать закон и устроить дефолт
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Зебіли, ви хоч задоволені? Не бачу ваших лайків під новиною...
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В них ступор від народження. Бо сорому в них ніколи не було.
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Не только они, вся шобла, которая помогла прийти бениной кукле к власти.

Рассмотрение правок к "антиКоломойскому" законопроекту займет год, - "слуга народа" Мариковский обнародовал список подавших поправки нардепов - Цензор.НЕТ 7194
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зе-наманалово. это не мы - это они... дефолт так дефолт
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що ж тут залишається,ловити по одному і ху..рити,слів більше немає і не може бути
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Набросать побольше поправок и завалить Беню,а потом ГУЛАГ и танки наши обосрались... Рассмотрение правок к "антиКоломойскому" законопроекту займет год, - "слуга народа" Мариковский обнародовал список подавших поправки нардепов - Цензор.НЕТ 3954
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закрыть их там и забить дверь гвоздями...., и пока не примут...... как Кучма с Конституцией....
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Пока из трубы не повалит белый дым ,, как при выборе папы Римского . Рассмотрение правок к "антиКоломойскому" законопроекту займет год, - "слуга народа" Мариковский обнародовал список подавших поправки нардепов - Цензор.НЕТ 9306 .
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А там или падишах умрет, или ишак свалит на Ростов.
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Год так год. Только напишите жирными буквами имена и фамилии етих *героев* и вывесите на всех бигбордах и собесе, чтобы народ знал кого благодарить
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А что Зеленский не может этих депутатов обвинить в убийстве Шеремета и тоже посадить?
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Беня готов уничтожить Украину с украинцами, даже 73%ми зебилами, всего лишь за 5,5 лярда , благополучно освоенных в свои карманы .
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Они все готовы уничтожить Украину, только каждый по разному.
И заправляет всем дубинский, которым управляет бабушка.
Спасибо Зебилы за Зебильшость...
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Значить буде дефолт.Чи може в нас думають,що в МВФ сидять дурники? Вони так просто,кредит не дадуть.
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ввести на сутки военное положение.. президенту послать в дупу все правки и императивом ввести закон..
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😃 нет в Украине Президента...есть чувак с ксивой презЕдента...без мозгов...без совести...
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я теперь лучше понимаю товарища Сталина.
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Путлер ждет Украину НИЩЕЙ,богатой она ему и нахер не нужна...Николас Мадуро с миллионами тонн нефти прошел это...Стадо баранов... Рассмотрение правок к "антиКоломойскому" законопроекту займет год, - "слуга народа" Мариковский обнародовал список подавших поправки нардепов - Цензор.НЕТ 528
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дубина, у которого мама любит скорость, ау!
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Я думаю ,при желании, пакетами можно эти правки поотменять
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Попросим убрать? При том, что им заплатили за подачу? Не смешите.
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Зачем просить. Посадить этих умников в сизо, до полного рассмотрения этих воровских правок. Может зажимать гайки надо не среднему и малому бизнесу, а явным коррупционерам и саботажникам?
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Это просто ЖЕСТЬ!! Такого даже при Януковиче не было!
Зеленский не может быть президентом Украины, он слишком труслив, он ничтожен как личность!
Его нужно судить только за то что он выдвинул свою кандидатуру на пост президента воюющей страны!!!
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Список всех тех, кто отрабатывает бабло олигарха. И им плевать, что все остальные, нужные Законы для страны, будут заблокированы.
Браво!!! Маски сняты!!!
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В Украине было три Майдана...но Зеля и его 73 % это забыли....,а зря....
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Интересно ети депутаны хоть читали что они подают? Потому что я уверен что все ето написано Портновым и рыгами, для уничтожения украинского народа и государства. А во всем их поддерживают Свинарчуки и Зебилы которые до сих пор утверждают что мы либералы и гейропейцы и нельзя отстреливать колаборантов, вредителей и предателей... Ну так ЖРИ-ТЕ молча и стойте раком
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Проблема решается очень просто: выдать американцам эту гниду - беню ! Через день, ни одной поправки не останется.
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думаю у бобочки только один выход...попросить юстицию сша потребовать выдачи гражданина израиля коломойского.перед этим лишив его украинского гражданства
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ВРУ сгинет,как и предыдущая.Не злите Президента во время чумы.
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а может сразу на гилляку? чё их упрашивать-то?
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Голобородский, слабо, как в сериале, с двух рук?
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