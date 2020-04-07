 Рассмотрение правок к "антиКоломойскому" законопроекту займет год, на содержание ВР за это время потратится около 2 млрд грн, - "слуга народа" Мариковский

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп от СН Александр Мариковский, передает Цензор.НЕТ.
"Новый успешный метод блокирования работы Рады - подача депутатом неограниченного количества правок. Отработано на практике на снятии моратория на продажу земли сельхозназначения. Следующий законопроект, который блокируется в целях всем известного бенефициара - законопроект 2571-д, запрещающий возврат банков бывшим бенефициарам", - рассказал он.
"Вот список депутатов, которые планируют парализовать работу Верховной Рады (количество правок, при рассмотрении в пленарных неделях и календарных).
1 место. Изгнанный из Слуги народа Антон Поляков (6033, 4 пленарные недели / 3 календарных месяца)
2 место. Сопредседатель группы "За будущее" Виктор Бондарь (1911, 2 пленарные недели / 1,5 календарных месяца)
3 место. Дмитрий Черный (1781, 2 пленарные недели / 1,5 календарных месяца)
4 место. Ольга Василевская-Смаглюк (1689, 2 пленарные недели / 1,5 календарных месяца)
5 место.Олег Дунда (1656, 2 пленарные недели / 1,5 календарных месяца)
6 место. Сергей Демченко (1463, 1 пленарная неделя / 3 календарные недели)
7 счастливое место. Александр Дубинский (1199, 2/3 пленарной недели, 3 календарные недели)
С 3 по 7 места принадлежат коллегам из нашей фракции.
Очень надеюсь, что коллеги поймут, что работа Верховной Рады блокируется
- на 10,5 календарных месяца,
- или на 14 пленарных недель.
- что с учетом каникул, это ровно год.
Что на содержание Верховной Рады за это время потратится около 2 миллиардов гривен налогоплательщиков.
Давайте вместе попросим депутатов в них в комментариях забрать свои правки или уменьшить их до минимума", - призвал "слуга народа" Мариковский.
Как сообщалось, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмом банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам. Законопроект был принят в первом чтении 30 марта, в понедельник, 6 апреля, истек срок подачи поправок к нему.
Напомним, что законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка. При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.
Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда.
Законопроект получил название "антиколомойского", так как он существенно усложнит возможные попытки Игоря Коломойского вернуть национализированный в 2016 году Приватбанк или получить компенсацию за него.
1. Поляков - 1 правка за 1 хв 40 с.
2. Бондар - 5 хв 16 с
3. Чорний - 5 хв 40 с
4. Василевська-Смаглюк - 5 хв 58 с
5. Дунда - 6 хв 5 с
6. Демченко - 6 хв 53 с
7. Дубінський - 8 хв 24 с
І це без перерви на сон, їжу чи туалет...
Вот не представляю , как Поляков например , чувак с обычным средним образованием ( средняя школа или -максимум техникум ) может как нибудь шарить в банковском деле и в банковских законах , шоб написать аж 6 тыс поправок . .. Невероятно просто .
он то знает
Но все равно найдутся толпы дегенератов, которые будут продолжать голосовать за тюлек, смаглевских, сосевских, дубинских, раздуплинских ибо гуппи не в состоянии запомнить более чем два дня из своей жизни.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=CM6KdZDZObM&feature=emb_logo
При Зеленском же вопрос дальнейшего существования Украины повис в воздухе.
Далеко не факт, что выживет, а уж 73% не очень умных людей, верящих в сказки, хлебнут по полной. Жаль, что и остальные хлебнут.
Наивный и глупый - не для того давали правки бенины слуги, что бы их отозвать, только если их начать вешать
А тим часом - США заявили , що не є членом Місячної угоди та будуть його використовувати на свою користь!
США не є стороною Місячної угод
РФ у шоці - але що вони зроблять ?
Доречі , чому цієї дійсно космічної новини ще немає на censor.net ?
Роскосмос обвинил Трампа в захвате планет
Верховний суд Великої Братинії відхилив позов Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова у справі проти "Приватбанку". Справа надалі розглядатиметься по суті у Високому суді Лондона, а банк розраховує отримати за її підсумками 3 мільярди доларів.
Постанову Верховний суд Британії ухвалив 6 квітня. У своєму рішенні суд постановив, що в оскарженні Коломойському і Боголюбову має бути відмовлено, оскільки воно не стосується питань права, які повинні розглядатися просто зараз.
Верховний суд також зобов'язав колишніх власників "Приватбанку" відшкодувати витрати, які той поніс через їхні невдалі клопотання.
Сама схема судового розгляду у цій справі у Великій Британії доволі складна, тож спробуємо пояснити її схематично: листопад 2018 року - Високий суд Лондона відмовив "Привату" у розгляді справи проти ексвласників через буцімто невідповідність юрисдикції;жовтень 2019 року - апеляційний суд Британії повністю скасував попередню відмову і дозволив лондонському суду розглядати справу;згодом Коломойський і Боголюбов подають апеляцію, щоб скасувати рішення суду у пункті 2 і залишити незмінним пункт 1;квітень 2020 року - Верховний суд Британії суд відмовляє в апеляції і залишає рішення у пункті 2 незмінним.
Фактично новою судовою ухвалою Верховний суд Великої Британії відновив можливість судового розгляду проти колишніх власників "Приватбанку".
https://24tv.ua/kolomoyskiy_prograv_sud_u_britaniyi_privatbank_rozrahovuye_otrimati_3_milyardi_dolariv_n1311932
Але це ЗеБені не потрібно, бо так і обличчя збереже від Бені і 73% скаже це усе вони я не лох мені 42.
Это заслуживает если не уголовной ответственности то по меньшей мере- САМО РОСПУСК ВС или роспуск по инициативе гаранта-президента
Если у правок нет должного обоснования,на подающих открывается дело,за нанесение ущерба Государству.
Графэ́ парано́мон «жалоба на противозаконие» - обвинение, имевшее целью оградить демократическую форму правления в Афинах от всех посягательств, которые могли быть направлены против неё путём законодательным, но обратившееся впоследствии в руках демагогов в средство препятствовать изданию необходимых законов или, по крайней мере, замедлить их утверждение.Заявление о подаче такой жалобы должно было сопровождаться клятвой.
Виновник закона до истечения года после принятия его подвергался личной ответственности за предложенный им закон. Наказание, которому подвергался обвиненный в случае признания его виновным, зависело от воли судей; он мог быть приговорен даже к смертной казни.