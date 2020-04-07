 Рассмотрение правок к "антиКоломойскому" законопроекту займет год, на содержание ВР за это время потратится около 2 млрд грн, - "слуга народа" Мариковский

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп от СН Александр Мариковский, передает Цензор.НЕТ.

"Новый успешный метод блокирования работы Рады - подача депутатом неограниченного количества правок. Отработано на практике на снятии моратория на продажу земли сельхозназначения. Следующий законопроект, который блокируется в целях всем известного бенефициара - законопроект 2571-д, запрещающий возврат банков бывшим бенефициарам", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада в любом случае должна рассмотреть все поправки к "антиКоломойскому" законопроекту, - нардеп "Голоса" Железняк

"Вот список депутатов, которые планируют парализовать работу Верховной Рады (количество правок, при рассмотрении в пленарных неделях и календарных).

1 место. Изгнанный из Слуги народа Антон Поляков (6033, 4 пленарные недели / 3 календарных месяца)

2 место. Сопредседатель группы "За будущее" Виктор Бондарь (1911, 2 пленарные недели / 1,5 календарных месяца)

3 место. Дмитрий Черный (1781, 2 пленарные недели / 1,5 календарных месяца)

4 место. Ольга Василевская-Смаглюк (1689, 2 пленарные недели / 1,5 календарных месяца)

5 место.Олег Дунда (1656, 2 пленарные недели / 1,5 календарных месяца)

6 место. Сергей Демченко (1463, 1 пленарная неделя / 3 календарные недели)

7 счастливое место. Александр Дубинский (1199, 2/3 пленарной недели, 3 календарные недели)

С 3 по 7 места принадлежат коллегам из нашей фракции.

Очень надеюсь, что коллеги поймут, что работа Верховной Рады блокируется

- на 10,5 календарных месяца,

- или на 14 пленарных недель.

- что с учетом каникул, это ровно год.

Что на содержание Верховной Рады за это время потратится около 2 миллиардов гривен налогоплательщиков.

Давайте вместе попросим депутатов в них в комментариях забрать свои правки или уменьшить их до минимума", - призвал "слуга народа" Мариковский.

Как сообщалось, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмом банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам. Законопроект был принят в первом чтении 30 марта, в понедельник, 6 апреля, истек срок подачи поправок к нему.

Напомним, что законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка. При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.

Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Второе чтение "антиКоломойского закона" о банках могут рассмотреть в конце следующей недели, - глава профильного комитета ВР Гетманцев

Законопроект получил название "антиколомойского", так как он существенно усложнит возможные попытки Игоря Коломойского вернуть национализированный в 2016 году Приватбанк или получить компенсацию за него.



